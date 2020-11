Vienna, non solo terrorismo: chiesa devastata da giovani islamisti

3 Novembre 2020

In meno di una settimana, Vienna è passata dal vandalismo al terrorismo. Così, la nomea di città sicura inizia a vacillare, specialmente per i cittadini cristiani ed ebrei.

Restano ancora aperte le indagini sull’assalto di giovedì sera alla chiesa di Sant’Antonio (quartiere Favoriten), eseguito da un gruppo formato dai 30 ai 50 giovani di origine straniera, i quali hanno fatto irruzione per prendere a calci le panche e i confessionali al grido di “Allah è grande”. Fortunatamente, non si segnalano feriti, né danni ingenti alla struttura e al suo mobilio. Gli inquirenti austriaci hanno a disposizione le registrazioni provenienti dalla telecamera di sorveglianza della chiesa e la preziosa testimonianza del parroco che ha richiesto l’intervento della polizia.

Domenica sera, nei pressi della Reumannplatz, sono stati fermati alcuni giovani siriani ed afghani che cantavano slogan religiosi e facevano esplodere petardi. “Non possiamo dire se dal video sia possibile vedere persone della Reumannplatz”, ammette il portavoce della polizia viennese. Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano locale Kurier (il primo a dare la notizia), la pista seguita dagli investigatori porterebbe a giovani turchi organizzati attraverso i social media.

Ritornano paura e diffidenza

Nella capitale, gli atti di vandalismo sono in aumento: proprio sabato scorso, un venticinquenne di origini afgane, al quale è stato imposto un ricovero psichiatrico, è entrato nella centralissima cattedrale di Santo Stefano gridando slogan islamisti, mentre sulle mura esterne di Sant’Antonio, come in altre zone della periferia viennese, risultano ancora visibili tracce di graffiti, firmati con nomi arabi, che incitano alla guerra di religione.

Chi c’è dietro questi atti vandalici? Evidentemente, chiunque potrebbe approfittare della situazione, considerando il rapido peggioramento. Dopo gli ultimi due attentati in Francia, torna a crescere la paura e l’intolleranza, ma c’è chi punta il dito su altri fattori, cercando di acquietare gli animi. Secondo il custode della chiesa (intervistato da Der Standard) è possibile che nel gruppo non ci siano solo mussulmani, poiché nel quartiere è presente da tempo una banda di giovani teppisti di periferia. Come se non bastasse, la pandemia ha prodotto una grave recessione anche nella ricca Austria e questo non fa che acuire ulteriormente i problemi socio-economici della periferia viennese. A pagare il conto più salato di questa crisi, sarebbero proprio i più giovani.

Di animo diverso è il Cancelliere Kurz (capo del governo e leader di ÖVP), che riprende la notizia lanciando un messaggio di sostegno alla comunità cristiana nazionale e un ammonimento agli islamisti:

“Tutti i cristiani austriaci devono poter esercitare la loro fede liberamente e in sicurezza! Continueremo risolutamente la lotta contro l’Islam politico e non mostreremo falsa tolleranza qui. Grazie a tutti gli agenti di polizia per il loro impegno!”

Fiori dalla comunità islamica

Ieri, la comunità di Sant’Antonio ha vissuto una festa di Ognissanti diversa dalle altre: com’era prevedibile, c’è stata molta più gente del solito, proveniente da ogni parte della città per dare conforto spirituale e sostegno economico alla parrocchia.

Secondo quanto riportato dal Der Standard, i rappresentanti della comunità di fede islamica, sabato sera, hanno tenuto una veglia di fronte alla chiesa e, ieri, hanno depositato rose gialle in segno di pace davanti all’altare. È apparsa anche una rappresentanza di Muslim Youth Austria per parlare con il pastore e offrire ogni forma di aiuto possibile.

Questi segnali, purtroppo, non sembrano sufficienti per distendere un clima sempre più agitato. Ai problemi economici e sanitari, infatti, bisogna aggiungere le nuove tensioni geopolitiche riaccese dal presidente turco Erdogan contro la Francia di Macron e chiunque sostenga le sue politiche liberali e laiciste, in contrasto con la fede islamica.