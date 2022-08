Le notizie della settimana: un Afghanistan civile non interessa più

20 Agosto 2022

Politica, solo politica e se avanza qualcosa, ancora politica, si avvicinano le elezioni, è inevitabile. La settimana di ferragosto ci ricorda però un triste compleanno: il ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan.

Il Covid, la guerra in Ucraina, la crisi, le nostre vicende politiche, ci hanno allontanato dalla drammatica situazione in Afghanistan, I destini del popolo afghano hanno cominciato a finire nell’ombra. Un anno fa dopo il frettoloso e mal organizzato ritiro delle truppe Americane, i Talebani prendevano Kabul, restauravano il terrore e cancellavano i diritti civili. Oggi le donne non studiano e scompaiono dalla vita pubblica e almeno metà della popolazione soffre la fame.

Un paese stremato, da un conflitto che dura da 40 anni e che ha costretto alla fuga solo nell’ultimo anno più di 700 mila persone.

Chi non ha voluto o non è riuscito a fuggire, deve fare i conti con le persecuzioni del nuovo governo talebano, con la fame, la mancanza di qualsiasi assistenza sanitaria e le continue persecuzioni.

Il 15 agosto 2021 Kabul viene conquistata e cadono le illusioni di 20 anni di guerra e di miliardi di dollari spesi in aiuti. Tutto inutile. Come dimenticare il fuggi fuggi generale e la presa d’assalto dell’aeroporto Hamid Karzai causata dalla totale assenza di strategia degli Stati Uniti e degli alleati con la capitale Kabul praticamente già assediata dai Talebani. La decisione è stata lunga, il democratico Obama, ha promesso il ritiro, il repubblicano Trump ha firmato gli accordi di Doha e infine Biden li ha attuati, abbiamo visto come.

Le potenze mondiali non hanno riconosciuto il potere dei talebani e il loro governo come legittimo e hanno posto il paese sotto importanti, sanzioni e ridotto gli aiuti. In questa situazione la povertà ha raggiunto livelli spaventosi, il livello di insicurezza alimentare è diventato altissimo, si rischia una crisi umanitaria che potrebbe portare migliaia di morti. Queste misure avevano anche l’obbiettivo di essere una merce di scambio per il riconoscimento dei diritti delle donne, nulla di questo è successo..

Buon we

MONDO

Lo scrittore Salman Rushdie accoltellato durante una conferenza nello stato di New York, è sulla via della guarigione. L’aggressore Hadi Matar americano di origini libanesi si è dichiarato non colpevole. Lo scrittore è stato condannato a morte nel 1989 dall’Iran per il suo libro “I versi satanici” considerato blasfemo.

Afghanistan, un anno dopo il ritiro delle forze americane, Talebani sempre più padroni, le speranze di libertà e sviluppo non si sono avverate

Nuovo attacco degli ucraini in Crimea, colpiti un deposito di munizioni e una base aerea.

Dieci volte più caro il prezzo del gas rispetto ad un anno fa. La Germania ci ripensa sullo stop all’energia nucleare.

Esercitazioni militari congiunte tra Cina e Russia: Pechino invierà truppe in territorio russo insieme a India, Bielorussia e Tagikistan.

Crimea sotto tiro da parte dell’Ucraina. Zelensky: andremo avanti per mesi, l’obbiettivo è bloccare l’annessione di altri territori.

Bomba a Kabul in una moschea affollata di fedeli, molte le vittime.

Nuova mediazione del leader turco Erdogan insieme all’Onu per il cessate il fuoco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Appello di Medvedev agli europei: alle urne punite i vostri politici.

CASA NOSTRA

Covid: pronto il vaccino Moderna aggiornato alla variante Omicron.

Turismo a ferragosto: sold out ovunque, pieni anche i musei nelle città.

Morto a soli 62 anni Niccolò Ghedini, storico legale di Berlusconi.

Palio di Siena, trionfa la contrada del Leocorno, non vinceva dal 2007.

Il maltempo colpisce dalla Toscana al Veneto, gravi i danni in molte zone turistiche. Gli esperti: un’estate come questa potrebbe non essere una rarità.

POLITICA

Presentati i simboli dei partiti, sono 101, ora la valutazione del viminale. Ora le liste dei candidati.

Cominciano gli scontri sui programmi. Calenda:”chiunque vinca non durerà più di sei mesi, servirà una coalizione delle forze responsabili.” Berlusconi: io presidente? fuori dalla mia testa. Fdl: il reddito di cittadinanza va cancellato e insiste sul presidenzialismo.

Letta alle prese con i seggi, ira degli esclusi (Lotti compreso) Cinque Stelle: la lista di Conte spacca il movimento, incassa però il si dei votanti al suo listino, votano in 50 mila. Proposta di ridurre a 36 ore la giornata lavorativa.

Nel centrodestra, Tajani conferma continuità con il governo Draghi per il PNRR.

Renzi: nel programma di IV-Azione ci sarà il sindaco d’Italia.

Il PD candida Crisanti, noto virologo.

Sfida Calenda Bonino, rivali nello stesso collegio.

Berlusconi contro i magistrati: con noi i cittadini innocenti non saranno più perseguitati.

ECONOMIA

Avvertimento di Bankitalia, debito da record, ma aumentano le entrate fiscali. 32,3 miliardi in più di tributi.

Inizia a calare il prezzo dell’olio di girasole, dallo scorso febbraio era aumentato del 75%.

Tregua sui carburanti, la benzina scende a 1,77 euro, il gasolio a 1,75.

Il Pil dell’Italia a più 0,6%, è sopra la media europea.

Musk annuncia l’acquisto del Manchester, poi smentisce, intanto il titolo vola in borsa.

Elettricità, prezzi da record, rischi aumenti in bolletta.

Apple sposta la produzione dalla Cina al Vietnam.

Nella UE l’inflazione sfiora il 10%. La Bce: rischio recessione.

SPORT

Campionato di calcio: prima giornata senza pareggi, non accadeva da 51 anni, vincono tutte le candidate allo scudetto.

Europei di nuoto: pioggia di medaglie per l’Italia.

Atletica: Jacobs vince ancora sui 100 metri; Tamberi conquista l’oro, vola a 2,30 metri sotto la pioggia.

CULTURA

Ci lascia a 93 anni Piero Angela, giornalista scrittore e divulgatore scientifico, tra i suoi maggiori successi Quark, Super Quark, il Pianeta dei dinosauri, viaggio nel cosmo e Ulisse. l’Italia unita lo ricorda

INCHIOSTRO SPRECATO

Ambra Angiolini: non ho bisogno di un amore per stare bene. L’unico fallimento è la fine della relazione con Renga.