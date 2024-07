Figli di un Dio minore

9 Luglio 2024

Quel bimbo invece di vedere la luce del sole e delle stelle ha la faccia piena di lividi ed ecchimosi per la guerra stupida che stanno disputando i grandi.

I suoi occhi implorano: “ma da me cosa volete”.

Non è nella sua calda cameretta o tra le braccia dei suoi genitori, o in un cortile a giocare.

È già adulto,perché deve preoccuparsi di scansare gli ordigni che aerei di guerra in picchiata fanno piovere dal cielo.

Si è anche stufato di piangere: abbassa gli occhi ,non li solleva al cielo, muto per lui; e guarda attonito con un silenzio che rifiuta ogni parlare ridondante ed inutile, fatto di ciarpame e di frasi d’accatto che gli risultano incomprensibili, perché sanno di guerra e fanno la guerra: solo orrore, abbrutimento della ragione,di iene fameliche di odio.

Il suo cuore conosce solo l’oblio,non assapora l’amore.

Le sue orecchie ascoltano unicamente grida di dolore e pianti amari di morte.

Ma cosa sia la scuola, il mare, i fiori, l’estate, la spiaggia, il carnevale, il Natale, la domenica, il ridere, scherzare, : non gli appartengono queste cose.

È notte cupa e nera: quel bimbo che sta a Gaza ed a Kiev è figlio di un Dio minore, che si è dimenticato di lui, del perdono e della pietà.