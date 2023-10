Scommettiamo che?

21 Ottobre 2023

Le truppe israeliane continuano ad ammassarsi vicino a Gaza in vista di un’offensiva di terra contro i militanti di Hamas. Nel frattempo è stato aperto il valico con l’Egitto, ma Israele non ha nessuna intenzione di cessare il fuoco su Gaza. Biden: “occupare la striscia sarebbe un errore”, possibile visita del Presidente americano a breve in Israele. (Il Foglio)

Meloni e Giorgetti portano in Consiglio dei Ministri la seconda manovra del governo di centro destra che ammonta a 24 miliardi e che rinvia i progetti di riforma a tempi migliori, tolto l’avvio della nuova Irpef e il taglio del cuneo fiscale, entrambi le misure favoriranno i redditi medio bassi. (Il Sole 24ore)

In Polonia il partito PiS al governo da otto anni vince le elezioni con il 37%, ma l’opposizione centrista, guidata da Donald Tusk, arrivata seconda con il 31%, avrebbe però la possibilità di formare una coalizione con i partiti minori: terza via al 14% e sinistra all’8%. Insieme potrebbero formare un governo filo Ue distante dal sovranismo del premier Morawiecki. (Il Giornale)

Torna il terrore in Europa alimentato dalle nuove tensioni in medio oriente. Un nuovo attacco terroristico ha colpito al cuore Bruxelles. Un jihadista dell’Isis ha fatto fuoco al grido di “Allah Akbar” uccidendo due tifosi svedesi giunti nella capitale europea per assistere alla partita di calcio tra la loro nazionale e quella belga. “Restate a casa, evitate qualsiasi spostamento” è l’appello del premier Belga. (Repubblica)

Un missile ha colpito e distrutto l’ospedale al-Ahli al-Arabi di Gaza martedì sera facendo una strage tra pazienti e rifugiati. La scena ripresa in numerosi video: almeno 500 morti. (L’agenzia France presse giorni dopo ridimensiona la cifra a 50). Scambi di accuse tra Israele, Hamas e Jihad islamica. Per Israele è un missile dei gruppi locali che sarebbe scoppiato in volo, per i palestinesi è un bombardamento senza preavviso degli israeliani. (Fanpage)

Si allarga l’inchiesta sul calcio scommesse secondo Fabrizio Corona è coinvolto il 30-40% dei giocatori, tutto dipenderà dalla procura di Torino se vorrà allargare l’inchiesta a tutti i calciatori coinvolti. Raggiunto l’accordo con il calciatore della Juventus Nicolò Fagioli, il calciatore verrà sanzionato con una squalifica di 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative oltre a 12.500€ di ammenda. Anche Tonali confessa le giocate sul Milan. (Huffpost)

Vertice di Putin con Xi Jimping a margine del Forum di Pechino sulle Vie della Seta. Il Presidente cinese ha esaltato la crescente fiducia reciproca, la profonda amicizia con Putin e la volontà di lavorare insieme per salvaguardare equità e giustizia internazionali. Gli scambi commerciali tra i due Paesi si stanno avvicinando all’obbiettivo dei 200 miliardi di dollari all’anno. Pero ora nessun nuovo accordo è stato annunciato. (Corriere della Sera)

Dopo la visita in Israele il presidente Joe Biden può dirsi entusiasta di aver ottenuto maggiori garanzie sull’assistenza umanitaria a Gaza. Lo sforzo diplomatico è stato indebolito dall’incontro fallito con il presidente Abu Mazen, leader dell’Autorità Nazionale Palestinese. Il presidente americano annuncia che 20 camion carichi di aiuti umanitari partiranno dall’Egitto per raggiungere Gaza nel giro di qualche giorno. (Euronews)

L’invasione della striscia di Gaza da parte delle truppe israeliane è data per vicina, il premier Netanyahu, parlando ai soldati schierati davanti a Gaza con i tank pronti, li ha esortati a “combattere come leoni”. Una nave da guerra americana in Mar Rosso ha intercettato tre missili da crociera lanciati dai miliziani sciiti Houthi dello Yemen. (La Stampa)

La nuova crisi internazionale in Israele fa si che le previsioni di crescita dell’economia italiana siano viste come superate. Per il prossimo anno l’Italia mette in programma la crescita più bassa dell’Eurozona. Secondo la Banca d’Italia il PIL aumenterebbe dello 0,7 quest’anno, dello 0,8 nel 2024 e dell’1% nel 2025, contro una passata previsione dello 1,3 per quest’anno, 0,9 per l’anno prossimo e confermato l’1% per il 2025. (Il Sole 24Ore)

Giorgia Meloni lascia Andrea Giambruno: “Dopo dieci anni la relazione finisce qui” L’annuncio della premier, attraverso un post sui social, dopo gli imbarazzanti fuori onda di Striscia La Notizia. (Fanpage)