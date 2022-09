Violazioni dei diritti umani in Brasile con le votazioni sempre più vicine

16 Settembre 2022

Oggi, all’avvicinarsi delle elezioni in Brasile, diverse organizzazioni hanno denunciato all’ONU le violazioni dei diritti umani in Brasile.

Dopo alcuni anni di Covid tornano gli eventi paralleli al Consiglio per i diritti umani a Ginevra, in Svizzera. Un’occasione per i difensori e le vittime dei diritti umani di alzare la voce all’interno della gabbia di vetro che racchiude il Palazzo delle Nazioni Unite.

È anche l’occasione per alcune organizzazioni brasiliane di denunciare tutte le violazioni del governo Bolsonaro e le maggiori sfide delle prossime elezioni.

“Le elezioni del 2022 sono cruciali perché la democrazia stessa è a rischio in Brasile, poiché il sistema elettorale e le istituzioni democratiche sono attaccati sistematicamente e senza prove e vi sono rischi reali di contestazione infondata dei risultati delle elezioni al punto di generare instabilità democratica e violenza” Denuncia Paulo Lugon Arantes, della Commissione Arns. “C’è il timore che ci sia un episodio in Brasile simile all’invasione del Campidoglio a Washington nel gennaio 2021”.

“Bolsonaro ha messo in dubbio la credibilità dell’istituto di ricerca e della stampa, come un modo per rafforzare le condizioni per mettere in discussione i risultati elettorali e la denuncia di frode”, continua Paulo Lugon Arantes. “Bolsonaro ha nuovamente elogiato il colpo di stato militare del 1964: ‘Volevo dire che il Brasile ha attraversato momenti difficili, ma buoni: 22, 45, 64, 16, 18 e ora 22. La storia può essere ripetuta, ha sempre vinto il bene’, ha detto Bolsonaro in una riunione prima della parata militare del 7 settembre”.

Il Brasile si allontana da tutte le norme internazionali. La popolazione ha difficoltà ad accedere alla sanità e all’istruzione ed è duramente repressa in tutte le sue minoranze. Il Progetto di Decreto Legislativo 177 autorizza il Presidente a denunciare la Convenzione 169 dell’OIL, oltre ad essersi già svincolato dal contenuto della Dichiarazione dell’ONU sui Diritti dei Popoli Indigeni. Per non parlare della popolazione afrodiscendente o LGBTIs.

“Nel 2017, il Centro per lo studio delle relazioni e delle disuguaglianze del lavoro – CEERT, Un’organizzazione che fa parte della Coalizione nera per i diritti e del Foro Permanente pela Egualdade Racial (Forum permanente per l’uguaglianza razziale) ha presentato una denuncia internazionale di sterminio di giovani neri presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) quattro relatori per i diritti umani: Razzismo; Popoli Afrodiscendenti; Questioni delle Minoranze; e Esecuzioni Sommarie, Arbitrarie ed Extragiudiziali” denuncia Sara Branco del Centro di Studi sulle Relazioni e Disuguaglianze Lavorative – CEERT, oggi all’ONU.

La denuncia chiede che le Nazioni Unite conducano indagini sul posto per dimostrare che i governi brasiliani non hanno mai seguito le raccomandazioni del rapporto del Senato federale della Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) sulle uccisioni di giovani in Brasile, Completato nel 2016, dopo l’esempio di un piano nazionale di riduzione degli omicidi incentrato sulla gioventù nera.

“Come esempio del fatto che le violazioni persistono, nel 2019 il Brasile ha avuto almeno 5800 persone uccise dalla polizia. Di questo totale, il 75% sono neri. Senza dubbio stiamo parlando di una delle più gravi violazioni dei diritti umani nel mondo. Ciò che è a rischio in Brasile è il semplice diritto di esistere della gioventù nera brasiliana”, continua Sara Branco.

Secondo la relazione, le indagini sono giunte inevitabilmente alla conclusione che lo Stato era responsabile: “Dalle relazioni portate a questo CPI, è diventato inevitabile riconoscere che lo Stato brasiliano ha sistematicamente represso la sua popolazione giovane, per lo più povera e nera”. La denuncia ripetuta per decenni dal movimento nero è stata quindi corroborata dallo stesso Stato brasiliano. Si tratta di un documento elaborato dal Senato federale del Paese che ammette categoricamente che le cifre degli omicidi “rivelano una verità che non può essere descritta con un’altra parola che sterminio”.

“A un anno dall’assassinio della consigliera nera Marielle Franco, uno dei maggiori attentati alla democrazia nel nostro paese, abbiamo continuato con lo sterminio sistematico della popolazione nera. Ad esempio, nelle elezioni del 2020, il 98% delle candidate di colore ha dichiarato di aver subito violenze politiche sessiste, razziste, omofobiche e transfobiche. Inoltre, nello stato di Rio de Janeiro, solo nei primi sei mesi del 2020, novantanove bambini e adolescenti sono stati uccisi dalla PM. Inoltre, nel 2021, la città è stata protagonista del più grande massacro nella storia di Rio de Janeiro, avvenuto nella favela Jacarezinho, in cui sono morte 28 persone durante un’operazione di polizia vietata nei termini della decisione della Corte suprema federale”, continua Sara Branco.

Durante questo evento, ha potuto assistere anche Keila Simpson, dell’Associazione Brasiliana delle ONG e dell’Associazione Brasiliana delle LGBTIs. Ha anche potuto evidenziare il problema dei maltrattamenti della società LGBTIs in Brasile in quanto minoranza.

Votazioni e sfide a lungo termine: dopo una nuova Colombia, potremo sognare un nuovo Brasile?

“Per quanto riguarda le prossime votazioni, il sistema elettorale e il voto elettronico sono sicuri e affidabili, ma sono oggetto di una campagna diffamatoria e senza prove da parte del presidente Bolsonaro, che si candiderà per la rielezione”Ci spiega Paulo Lugon Arantes. “A luglio, il presidente Bolsonaro ha ripetuto, durante un evento in cui ha invitato le rappresentanze diplomatiche nel paese, le accuse contro il sistema elettorale che sono già state ampiamente smentite da informazioni della stessa Giustizia Elettorale e dagli organi di controllo e dalla stampa. Il TSE ha anche ordinato la cancellazione del video che registrava la riunione dall’alto”.

“È fondamentale che la comunità internazionale sostenga la democrazia brasiliana riaffermando la sua fiducia nelle istituzioni elettorali, come l’ambasciatore dell’Unione europea in Brasile, Ignacio Ybañez, che ha detto: ‘Noi, come osservatori, vogliamo che le elezioni si svolgano nel miglior ambiente possibile, nel rispetto delle istituzioni, in particolare delle istituzioni elettorali’; o dall’ambasciatore tedesco Heiko Thoms in Brasile a un evento sulla disinformazione al STF il 3 agosto 2022 in cui ha detto: ‘permettetemi che lo dica chiaramente che noi in Germania abbiamo piena fiducia nelle istituzioni brasiliane e nella resilienza della democrazia brasiliana’” prosegue Paulo Lugon Arantes.

La sfida di queste elezioni si colloca all’interno di un’America Latina in piena metamorfosi: cambiamenti che ricordano un passato di violenza, come in Cile, e che dimostrano come i giovani e il popolo non sono rappresentati dalla loro attuale élite politica, Un riallineamento dopo un sanguinoso colpo di Stato in Bolivia o un taglio netto con il passato, come sta accadendo in Colombia. Paesi in movimento eterno, che continuano a cercare l’indipendenza dal loro grande fratello americano e speriamo che la possano ottenere.

Foto: Elena Rusca, Felipe Roman Lozano