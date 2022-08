Yemen: la tregua avanza tra esplosivi da guerra

22 Agosto 2022

Due settimane fa è stato deciso di prorogare la tregua nello Yemen con gli stessi termini per altri due mesi, fino al 2 ottobre. Questa è la più lunga pausa nei combattimenti dall’inizio della guerra.

La guerra nello Yemen è stata descritta come la peggiore crisi umanitaria nel mondo. Considerata sia come conflitto civile, che ha quasi disintegrato il paese, sia come il maggiore scontro tra Arabia Saudita e Iran, vede le due parti, contrapposte e radicalizzate, che si contendono il governo yemenita: i separatisti del sud e le forze leali al governo di Al-Hadi, con sede ad Aden, e i guerrieri Houthi, e le forze leali all’ex presidente Salé.

“Insieme all’estensione della tregua, le parti si sono impegnate a utilizzare i prossimi due mesi per continuare i negoziati per raggiungere un accordo di tregua ampliato entro il 2 ottobre. Un accordo ampliato comprenderà ulteriori elementi che hanno il potenziale di migliorare ulteriormente la vita quotidiana degli uomini e delle donne yemeniti. Consentirebbe inoltre di adottare ulteriori misure per porre fine al conflitto. Mentre lavoro con le parti per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo tutti ricordarci che se non si raggiunge un accordo per estendere la tregua, si verificherebbero cicli rinnovati di escalation e violenza, con le conseguenze imprevedibili e devastanti per la popolazione dello Yemen. Lo Yemen ha urgente bisogno di evitare questo scenario. E faccio appello alle parti affinché prendano la decisione di costruire la fiducia necessaria per evitare un ritorno alla guerra e iniziare a costruire una pace duratura”, dichiara l’inviato speciale per lo Yemen Hans Grundberg, durante una riunione informativa delle Nazioni Unite.

Dopo quattro mesi e mezzo, la tregua continua ad essere ampiamente mantenuta in termini militari. Non ci sono state operazioni militari importanti o cambiamenti nelle linee del fronte e non ci sono stati né attacchi aerei confermati nello Yemen, né attacchi transfrontalieri provenienti dallo Yemen.

Continuiamo a vedere un calo significativo delle perdite civili, con la prima settimana di agosto con il minor numero di vittime civili dall’inizio della tregua e dall’inizio della guerra. La maggior parte delle vittime civili è ancora il risultato di residuati bellici esplosivi, tra cui mine terrestri e munizioni inesplose.

Un fatto preoccupante è l’aumento delle vittime infantili, che ora rappresentano circa il 40% delle vittime civili segnalate. Un incidente particolarmente orribile si è verificato a Taiz il 23 luglio, quando un proiettile di mortaio è stato sparato contro il quartiere residenziale di Zaid al-Mushki, uccidendo un bambino e ferendone altri dieci. “Condanno tutti questi atti di violenza, e i civili devono essere protetti a tutti i costi”, ha denunciato l’Inviato speciale.

“Il mio ufficio continua a ricevere rapporti da entrambe le parti sugli stessi tipi di presunti incidenti segnalati negli ultimi mesi. Poiché la tregua non include alcun meccanismo di supervisione indipendente, incoraggio le parti a utilizzare i canali stabiliti dalla tregua, come il Comitato di coordinamento militare, per gestire questi presunti incidenti”, continua l’inviato speciale.

Comitato di coordinamento militare e strade inaccessibili

Il Comitato di Coordinamento Militare, l’MCC, è un risultato importante della tregua. Mantenere questo canale è di fondamentale importanza. La quarta riunione dell’MCC è prevista per l’ultima settimana di agosto ad Amman, in Giordania. Le parti hanno inoltre convenuto di riunirsi nell’ambito di un gruppo di lavoro tecnico per istituire una sala di coordinamento congiunta, che sosterrà l’MCC nella gestione degli incidenti attraverso lo sminamento a livello operativo. Il presidente dell’MCC, il mio consigliere militare principale, ha appena concluso una visita di due settimane ad Aden, Sana’a e Taiz, dove ha avuto colloqui costruttivi con i rappresentanti dell’MCC, nonché con altri rappresentanti politici, della sicurezza e della società civile.

Alle parti sono state presentate varie proposte con diverse serie di percorsi e opzioni di sequenza. È deplorevole che, nonostante questi sforzi, finora non siano stati compiuti ulteriori progressi nell’apertura delle strade.

“Per il bene della gente di Taiz, della popolazione in generale e dell’economia, le parti devono mettersi d’accordo sull’apertura delle strade il prima possibile”, dichiara l’inviato speciale.

L’apertura delle strade è principalmente un problema umanitario, e la tregua fornisce un ambiente favorevole per le parti a rispettare rapidamente questo problema, come hanno fatto con altri elementi della tregua che stanno migliorando la situazione umanitaria. Il popolo di Taiz e di tutto lo Yemen merita che la tregua li rispetti in tutti i loro aspetti.

Uno degli aspetti che rendono l’apertura delle strade più “urgente” che mai è il flusso di importazioni di carburante al porto di Hodeidah che continua con l’estensione della tregua.

Dall’inizio della tregua, un totale di 33 navi sono state autorizzate ad entrare nel porto di Hodeidah, portando quasi un milione di tonnellate di vari prodotti combustibili.

“Fin dall’inizio, ho chiarito che la tregua è una misura provvisoria che mira a fermare le ostilità e soddisfare urgenti esigenze umanitarie ed economiche. Il Direttore delle Operazioni e della Difesa dell’OCHA, Ghada Mudawi, parlerà più dettagliatamente di queste esigenze umanitarie ed economiche nel suo rapporto”, segue l’inviato speciale dell’ONU. “Nelle mie discussioni con le parti, continuo a sottolineare la necessità di costruire sulla tregua esistente per raggiungere una gamma più ampia di priorità economiche e di sicurezza e avanzare verso soluzioni più durature per problemi con implicazioni politiche. Per questo motivo, ho cercato di mediare un accordo di tregua esteso nelle ultime settimane”.

Le proposte di Hans Grundberg, inviato speciale dell’ONU, per l’accordo di tregua ampliato:

· un accordo su un meccanismo di esborso trasparente ed efficace per il pagamento regolare degli stipendi dei funzionari pubblici e delle pensioni civili,

· l’apertura di ulteriori strade a Taiz e in altri governatorati,

· ulteriori destinazioni da e per l’aeroporto internazionale di Sana’a,

· flusso regolare di combustibile verso i porti di Hodeidah. Un accordo allargato consentirebbe di progredire lungo un processo a più vie per affrontare ulteriori questioni umanitarie ed economiche e creare un ambiente più favorevole all’avvio di negoziati per un cessate il fuoco duraturo e alla preparazione per la ripresa di un processo L’Unione europea si è adoperata a favore di una politica condotta dallo Yemen sotto l’egida delle Nazioni Unite.

“L’ultima estensione della tregua ci consente di continuare a lavorare rapidamente verso un accordo di tregua ampliato. Pertanto, sto intensificando i miei sforzi per aiutare le parti a risolvere le questioni in sospeso. Data la complessità delle questioni affrontate e i limiti di tempo che dobbiamo affrontare, esorto le parti a dar prova di flessibilità e a rispondere positivamente se chiedo loro di incontrarsi per un accordo”, continua Hans Grundberg. “Nelle prossime settimane continuerò a contare sul sostegno della comunità internazionale per l’attuazione, l’estensione e l’estensione della tregua. Sono particolarmente grato per il sostegno concertato di questo Consiglio, nonché del Regno dell’Arabia Saudita e del Sultanato dell’Oman. Abbiamo la responsabilità congiunta di aiutare lo Yemen e la sua popolazione a compiere i passi necessari e decisivi verso la pace. Dobbiamo porre fine al conflitto, non semplicemente gestirlo”.