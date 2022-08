Brasile: non essere sordo davanti alle domande dei Guaraní

31 Agosto 2022

Tra il 29 e il 31 agosto si terrà a Ginevra, in Svizzera, la pre-sessione del 41a Rassegna periodica universale del Regno del Bahrein, della Repubblica dell’Equatore, della Tunisia, del Regno del Marocco, della Repubblica di Indonesia, della Finlandia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, India, Brasile, Filippine, Repubblica democratica popolare di Algeria, Repubblica di Polonia, Regno dei Paesi Bassi e Sudafrica. Per denunciare il drammatico aumento della violenza nei confronti delle popolazioni indigene in Brasile, ErileideDomingues, del popolo GuaraniKaiowá, si è recato dal Brasile alle Nazioni Unite. La situazione che ci racconta di fronte alla telecamera del Clarín del Cile è molto grave.

Lo scopo di queste Pre-sessioni che si stanno vivendo in questi giorni nel Palazzo delle Nazioni Unite dell’ONU, è quello di offrire alle Organizzazioni della Società Civile (OSC) e Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani (INDH) l’opportunità di informare le rappresentanze permanenti, gli Stati, sulla situazione dei diritti umani dello Stato sotto esame.

Questo momento è molto importante, perché è qui e ora che gli Stati possono ascoltare la società civile e tenere conto delle proprie raccomandazioni.

E questo è fondamentale, considerando il fatto che il Brasile, dal suo ultimo periodo di esame, non ha attuato quasi nessuna delle raccomandazioni che erano state emesse dall’ONU.

Rappresentanti dei giornalisti, di difensori dei diritti umani, ambientalisti, di afro-discendenti, di popoli indigeni, vittime di violenze poliziesche continue, sono arrivati per dare voce al popolo brasiliano.

Tra i ricordi del disastro di Brumadinho o dell’omicidio di Marielle Franco emerge quello di ErileideDomingues, leader del popolo guaraní e kaiowá. Erileide parla a nome di AtyGuassu, Grande Assemblea Guaraní e Kaiowá e una coalizione di entità indigene e indigeniste che hanno partecipato al processo di elaborazione dell’EPU del Brasile tramite il CIMI, Conselho Indigenista Missionário.

L’anno 2021 è stato segnato dall’approfondimento e dalla drammatica intensificazione delle violenze e delle violazioni contro i popoli indigeni in Brasile. L’aumento delle invasioni e degli attacchi contro comunità e leader indigeni, così come l’aggravarsi dei conflitti, riflettono nei territori l’ambiente istituzionale di offensiva contro i diritti costituzionali dei popoli originari.

La conseguenza di questa posizione del governo è stata l’aumento, per il sesto anno consecutivo, dei casi di “invasioni di terra, sfruttamento illegale di risorse e danni al patrimonio”. Nel 2021, il CIMI ha registrato 305 casi in questa categoria, che hanno interessato almeno 226 terre indigene (TIs) in 22 stati del paese.

Nel 2020, i dati sono stati di 263 casi di invasione che hanno colpito 201 terreni in 19 stati. D’altra parte, il numero di casi nel 2021 è quasi tre volte superiore a quello registrato nel 2018, quando sono stati contati 109 casi.

Erileide presenta i quattro temi principali che attualmente preoccupano i popoli indigeni: demarcazione dei territori, protezione territoriale, libera determinazione dei popoli indigeni e politiche pubbliche specifiche e differenziate.

“Per quanto riguarda la demarcazione dei territori, dal 2016 nessun territorio indigeno è stato delimitato, tanto più in un contesto attuale ostile ai popoli indigeni. Delle 1.393 terre indigene in Brasile, 871 terre sono ancora in attesa di regolarizzazione, il che significa due su tre terre indigene nel paese. Di questi, 598 non sono stati processati dallo Stato brasiliano. Il territorio è la cosa più importante per noi popoli indigeni. La paralisi nei processi di demarcazione rappresenta uno dei principali attacchi contro i nostri popoli, generando molta insicurezza e violenza contro di noi”, spiega Erileide. “Inoltre, la tesi incostituzionale del Quadro Temporale è un altro grave problema. Secondo questa tesi, solo i territori dove gli indigeni occupavano nel 1988, quando fu promulgata la Costituzione, sarebbero stati riconosciuti come tradizionali, il che è contro il diritto internazionale e il diritto brasiliano da secoli. La Corte Federale Suprema, attraverso il caso Xokleng, ha nelle sue mani un’opportunità storica per riaffermare i nostri diritti costituzionali di nascita, ma il processo del caso è stato rinviato in innumerevoli occasioni, mentre i nostri popoli vengono decimati e i nostri territori invasi. È fondamentale formulare raccomandazioni sui diritti territoriali delle popolazioni indigene, poiché si tratta della nostra sopravvivenza futura e di quella di tutta l’umanità. Vogliamo che questo argomento riceva il maggior numero possibile di raccomandazioni”.

“Il secondo punto, la protezione territoriale, è legato alla violenza nei nostri territori. In quest’ultimo ciclo c’è stato un aumento esponenziale delle invasioni ai nostri territori tradizionali, anche a quelli già delimitati. La violenza contro i nostri territori è facilitata dallo smantellamento istituzionale e da misure amministrative e legislative contrarie alla Costituzione, come l’IN 09/2020, che certifica la proprietà privata sui nostri territori e il Disegno di Legge 191, che regola le miniere nelle nostre terre”, continua Erileide.

Esempi concreti di aggressione territoriale sono la fumigazione con pesticidi in una scuola indigena, l’estrazione illegale che ha già contaminato il 56% del territorio yanomami, il traffico di legname e il massacro del fiume Abacaxis, tutti i quali godono di una scandalosa impunità. Per questo sarebbe fondamentale ripristinare e migliorare le politiche di protezione territoriale delle popolazioni indigene, con l’effettiva partecipazione delle popolazioni indigene, allineandole al diritto internazionale e alla Costituzione del Brasile, rimediando ai casi di impunità e riparando le comunità e le vittime colpite.

“Inoltre, lo Stato ha incoraggiato la locazione dei nostri territori per l’introduzione dell’agroindustria nelle nostre terre, impedendo ai popoli indigeni di vivere nei loro territori secondo le proprie decisioni. Dal 2017 c’è stata una grave diminuzione del nostro spazio di autonomia, dialogo e partecipazione delle popolazioni indigene con attori statali a tutti e tre i livelli, che influisce notevolmente sul nostro diritto all’autodeterminazione all’interno dei nostri territori”, denuncia Erileide.

Il Brasile si discosta dalle norme internazionali. Progetto di Decreto Legislativo 177 autorizza il Presidente a denunciare la Convenzione 169 dell’OIL. Anche il Brasile si è dissociato dal contenuto della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene. “Per questo vi chiedo di raccomandare che il Brasile rimanga parte della Convenzione 169 dell’OIL e che garantisca effettivamente il diritto dei popoli indigeni alla consultazione previa, libera e informata, nonché riconsiderare la sua posizione istituzionale sulla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui nostri diritti”, dichiara Erileide di fronte agli Stati membri dell’ONU.

Le morti degli indigeni per COVID-19 sono risultate nel doppio della media nazionale. Lo Stato brasiliano è stato costretto dalla Corte suprema e dalla Commissione interamericana ad istituire un piano di emergenza specifico, ma lo Stato è ancora riluttante ad attuare e sabota l’effettiva attuazione di questo piano di emergenza. Insieme al covid-19 in molti territori, sono aumentati i tassi di altri problemi come la malaria o la malnutrizione infantile, a causa della mancanza di assistenza da parte dello Stato.

Il bilancio della Segreteria Speciale per la Salute Indigena (SESAI) è stato tagliato del 14% esattamente durante la pandemia, utilizzando il 62% delle risorse già ridotte.