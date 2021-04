4 Aprile 2021

“Food for all: è Pasqua anche per chi non ce la fa”

Lei si chiama Barbara, e insieme ad altri volontari dell’associazione Food for all della fondazione Cumse Ong, si occupa di distribuire ogni domenica, alla Stazione Centrale di Milano dei pasti caldi per gli ultimi, per chi soffre la fame. Tanti, tantissimi stranieri ma soprattutto la sera ci sono anche tanti italiani

Food for all, cui sono arrivato grazie a Roberto Manzato, lavora sul territorio di Milano e aiuta chiunque ha bisogno. Con un po’ di cibo ma anche con kit igienici, con un sostegno nel cercare lavoro e regolarizzarsi. Oggi, giorno di Pasqua, sono andato a vedere come avviene la distribuzione dei pasti e a farmi raccontare come avviene la fornitura del cibo. Non solo grande distribuzione, ma anche piccoli esercenti, panifici, fruttivendoli; e persino singole famiglie che preparano il cibo con le loro mani per persone che neppure vedranno ma che aiutano lo stesso. Perché credono nell’umanità, credono nella fede della resurrezione.