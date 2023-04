Lo Stato, attraverso il calcio, finanzia ignoranza e razzismo

6 Aprile 2023

Il calcio italiano è razzista. Ed è una certezza che non si può confutare in alcun modo. Tanta parte della comunicazione cerca di far rientrare la spiacevole questione nella cerchia dei soliti facinorosi e non sportivi. Non è così. Il problema è generale e non riguarda una determinata città e una squadra in particolare. Ogni domenica, sui campi di calcio avvengono fatti incresciosi di una stupidità e una volgarità insopportabili: cori beceri, violenti e razzisti a danno di calciatori delle diverse etnie. E giù, “Negro, negro di merda…”, “Niente negri lalalalala-la…niente negri…” e “Sei uno zingaro…” Il calcio italiano, ben al di là della sua cifra tecnica, ne offre una morale ed etica di scarsissimo valore, certamente tra le ultime al mondo. Il fenomeno coinvolge l’intero sistema e indicare in alcune frange di tifosi i soli responsabili di tanta schifezza sarebbe oltremodo sbagliato e limitativo. La situazione, in merito, è molto peggio di quello che ci si potrebbe aspettare e coinvolge il sistema stesso che tiene in piedi il calcio. Si pensi che finanche l’atteggiamento degli arbitri, come emergerebbe da una ricerca eseguita da una università nordamericana sui fischi arbitrali in Serie A, potrebbe essere orientato a soddisfare un’ideologia dominante e, dunque, ad adottare un trattamento diverso e più punitivo nei confronti dei calciatori non bianchi. E l’episodio recente, rappresentato dal caso Lukaku, nella partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter ne costituirebbe un indizio esemplare. Può uno stato democratico ed evoluto finanziare una roba del genere? Eh, sì, perché il sistema calcio, oltre ai guadagni che è in grado di procurarsi autonomamente, riceve fior di quattrini dal governo, ossia soldi pubblici tolti alla ricerca, all’assistenza sanitaria, alle attività culturali per darli in pasto a una struttura circense che monta uno spettacolo pseudo-sportivo.

Il calcio italiano è razzista, signore e signori, e per appurarne l’assolutezza basta seguirlo con un po’ di attenzione, senza calarsi nell’imparzialità del tifoso. Chiunque se ne può accorgere e restarne disgustato, anche se non si ha una specifica competenza della materia. Anche dalle tribune, frequentate da gente in apparenza distinta e non sediziosa, piovono insulti di matrice discriminatoria. Proviamo a scendere anche nei particolari tecnici degli opinionisti? Ah, sono dei geni dell’ovvietà e del luogo comune! Degli autentici fuoriclasse della parola e della grammatica! E, naturalmente, del razzismo più ideologico e stereotipato: infatti, tessono le lodi dei calciatori bianchi come abili a pensare e a organizzare le azioni, mentre lodano i neri come calciatori predisposti a opporre resistenza alle trame avversarie. Insomma, il calcio visto secondo un’ottica coloniale, dove l’atletismo del nero, fatto di forza ed energia, compensa la sua trascuratezza mentale e si pone al servizio dell’intelligenza del bianco. Tutto questo, in barba alla leggenda di Pelé e tanti altri calciatori neri di grande talento estetico e con spiccate doti di organizzazione di gioco.

Infine, il calcio è razzista perché, a quanto pare, la sua dirigenza non ha ben chiaro in mente che le differenze sono normali, ma i pregiudizi no.