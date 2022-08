le notizie della settimana: Cappato e la libertà di scegliere come morire

6 Agosto 2022

Se la scorsa settimana è stato l’accordo della Destra a tenere banco, in questa tocca al Centro Sinistra che vede protagonisti PD e Azione che trovano l’accordo, ma si trascinano i mal di pancia di Sinistra Italiana e Verdi. L’estate è ancora lunga, ne vedremo delle belle.

Ennesima prodezza di Marco Cappato, la definisco tale, perché si tratta di un’azione coraggiosa compiuta insieme all’Associazione Luca Coscioni. Insieme si battono per una libertà che andrebbe riconosciuta a tutti: la dignità e i diritti dei malati terminali. Dalla vicenda di Dj Fabo qualcosa è cambiato, ma non abbastanza. La Corte Costituzionale nel nostro Paese ha depenalizzato in parte il suicidio assistito in alcuni casi, non è contemplato però il caso di Elena che aveva un cancro ai polmoni in stato avanzato, ma non sottoposta a trattamenti di sostegno vitale.

Per questa azione Cappato rischia fino a 12 anni di carcere, per aiuto al suicidio nella solita Svizzera, dove tutto questo è legale. Per questo si è auto denunciato ai carabinieri di Milano. Cappato, in una recente intervista su “la Stampa”, dichiara la mancata conoscenza di ciò che è stato conquistato fino ad ora. “Quasi nessuno sa della possibilità di fare gratuitamente il testamento biologico o dell’opportunità di interrompere le cure senza soffrire o di accedere all’aiuto alla morte volontaria per le persone che siano tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale”. Con il referendum si potevano fare due cose: la legalizzazione dell’eutanasia e la possibilità per il medico di intervenire direttamente senza incorrere in un reato punibile fino a 15 anni.

Parlamento e partiti sono stati assenti sulla questione. Non è giunta l’ora che tutti i malati possano scegliere, senza discriminazioni, se porre fine alle loro sofferenze per una malattia irreversibile?

Giochi di guerra a Taiwan, la Cina si incazza pesantemente per la visita sull’isola di Nancy Pelosi e mostra i possenti muscoli. Le alte cariche di Washington non si vedevano sul posto da almeno 25 anni. C’è chi si chiede se era proprio questo il momento.

Buon weekend

MONDO

Ucciso l’oligarca ucraino definito il re del grano, si era rifiutato di collaborare con i russi.

Ennesimo scandalo del Principe Carlo d’Inghilterra, accettò una donazione dai fratellastri di Osama Bin Laden per la sua fondazione.

Ucciso Al Zawahiri, capo di Al Qaeda, colpito da un drone in Afghanistan. L’operazione condotta dalla Cia lo scorso sabato a Kabul.

Partita la prima nave del grano, Zelensky: “presto per celebrare”.

Nancy Pelosi atterra a Taiwan, reazioni furibonde di Pechino che annuncia operazioni ed esercitazioni militari nelle acque e nei cieli vicini.

Tensione a Taiwan accerchiata dalle esercitazioni militari, dimostrazione di forza senza precedenti. Pechino accusa Stati Uniti e G7. Tokyo denuncia: alcuni missili balistici sono finiti nella nostra zona economica.

In arrivo al porto di Tripoli la nave Razoni carica con 26 mila tonnellate di grano, la speranza che dopo l’accordo si possa arrivare ad una soluzione per la guerra.

CASA NOSTRA

Continua lo stupore per l’indifferenza dimostrata in occasione del delitto di Civitanova Marche, dove un venditore ambulante nigeriano viene aggredito e ucciso in strada da un 32enne salernitano.

Inizia l’esodo tra il caos dei voli, che rappresenta un freno alla ripresa del turismo. I disagi si riscontrano negli scali esteri.

Roma, sui rifiuti la resa del Comune, i cittadini denunciano: i gabbiani sono più grandi di noi.

Meteo nuova fiammata africana, 10 gradi oltre la media per una settimana.

Marco Cappato si autodenuncia per l’aiuto al suicidio di Elena, malata di cancro.

Ordinanza del Sindaco di Saint-Gervais: per salire in vetta sul Monte Bianco bisogna versare una cauzione di 15mila euro per soccorsi e funerale.

POLITICA

A rischio l’alleanza tra PD e Azione, Calenda: “no agli anti Draghi e ai 5stelle”. Letta: “se si crea un terzo polo, Destra favorita”. Bonino e Della Vedova favorevoli all’unione, Gelmini e Carfagna contrari.

Bruno Tabacci in soccorso a Luigi di Maio, grazie a lui non dovrà raccogliere le firme per presentare la lista.

Programma del Centro Destra: Meloni per Kiev, abolizione del reddito di cittadinanza, nuove politiche sul lavoro. Salvini per quota 41 sulle pensioni, rottamazione delle cartelle esattoriali e autonomie delle regioni. Berlusconi, pensioni minime 1.000€, grandi opere, stretto di Messina, più gas a livello nazionale.

Grillo e Conte ancora divisi sulle parlamentarie e l’ex Premier vuole il nome nel logo. Arriva poi il rifiuto di Grillo, niente nome sul logo.

Calenda-Letta, trovato l’accordo, al PD il 70% dei candidati ad Azione e +Europa il 30%. No a nomi divisivi nell’uninominale. Programmi: salario minimo, agenda Draghi, sostegno a Kiev, rigassificatori e diritti. Problemi in vista per Sinistra Italiana e Verdi che rinviano l’incontro con Letta.

Secondo Renzi è un’occasione perduta, il terzo polo avrebbe penalizzato la Destra.

Da amici a nemici, Di Battista insulta Di Maio: chi lo conosce lo evita.

Renzi rifiuta l’offerta di Forza Italia.

ECONOMIA

Lavoro, a giugno record per il tasso di occupazione: 60,1%, ai massimi dal 1977. Ed è boom di posti stabili.

La BCE lancia il salvagente a Roma, 10 miliardi per calmare lo spread.

Decreto aiuti bis da 17 miliardi nessuno scostamento di bilancio perché l’economia va meglio, pensioni, bonus, taglio del cuneo fiscale, aiuti alle imprese. Draghi annuncia: cresceremo più di Francia e Germania.

La privatizzazione ITA va avanti, il premier: deciderà il nuovo governo.

CULTURA

Isabel Allende compie 80 anni.

93esima edizione del premio Viareggio-Repaci vince Veronica Raimo con il suo ultimo libro “Niente di vero” edito da Einaudi, già candidato allo Strega.

SPORT

Disastro Ferrari trionfa Verstappen, Leclerc solo sesto.

INCHIOSTRO SPRECATO

Totti e Ilary e le vacanze alternate nella villa di Sabaudia.