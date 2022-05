le notizie della settimana: conte dichiara guerra a Draghi

14 Maggio 2022

Pochi cambiamenti sul fronte del conflitto, continuano i bombardamenti, Il battaglione Azovstal, dato per sconfitto, da diverse settimane continua a resistere anche se oramai i Russi sono entrati nell’acciaieria. Draghi in visita negli USA riceve i complimenti da Biden per aver rafforzato il legame in Europa e nella NATO. “Putin non è riuscito a dividerci, dichiarano, anzi ci ha uniti maggiormente.” È importante però non guardare solo alla guerra ma è necessario riprendere quanto prima i negoziati pur continuando a difendere il popolo Ucraino.

A casa nostra invece come da tradizione, quando il gatto non c’è i topi ballano, Conte, che di balli e giravolte se ne intende, interpreta al meglio il suo ruolo danzante. Non vuole il termovalorizzatore, è contro l’invio di armi in Ucraina, sulla destinazione delle risorse all’ex Ilva vota contro, rischiando di mandare sotto il Governo, insiste sul fatto che Draghi debba riferire in aula sulla guerra, su decisioni peraltro già prese, attacca il Premier costantemente, nel suo libro dei sogni forse vuol far cadere il Governo?

Assistiamo poi all’emendamento dei relatori al DDL Concorrenza che di fatto modifica l’intervento sulle concessioni balneari, con proroga fino al 31/12/2025 (prevista in prima fase al 2023). Non contenti, a questo si sovrappone una firma dei relatori di Lega e PD che potrebbe portare potenzialmente ad un prolungamento senza termine. Uno scandalo. La battuta più bella della settimana spetta però a Carlo Calenda, a Mezz’ora in più su Rai3 riferendosi al No di Conte sui termovalorizzatori: “Conte è passato da essere un leader istituzionale a essere un Di Battista con la pochette”.

Buon weekend

MONDO

Gli USA coordinano le operazioni per conto di Zelensky, questa l’accusa di Mosca, la Casa Bianca è furiosa per la fuga di notizie sulle informazioni fornite agli ucraini. Ci si chiede fino a che punto si spingeranno gli aiuti.

Al G7 passa la linea di Biden, i sette grandi rassicurano Zelensky sulla capacità di assumere ulteriori impegni per aiutare l’Ucraina. La linea di Draghi è quella di proseguire con le sanzioni e compiere ogni sforzo per i negoziati di pace.

Draghi da Biden: Italia ed Europa insieme per la pace. Complimenti dal leader USA per aver contribuito ad unire Unione Europea e NATO. Fallito il piano di Putin che puntava alla divisione. Mosca e USA devono tornare a parlarsi.

Zelensky disponibile a trattare con Putin ma solo dopo il ritiro delle forze militari russe.

L’Ucraina affonda una seconda nave russa. Evacuati i 300 civili dell’acciaieria Azovstal che continua a resistere.

Mosca accusa il patron di Tesla di aver fornito armi ai ribelli di Azov.

Musk riammetterà Trump sul suo nuovo Twitter.

Continuano le trattative sull’embargo del petrolio russo accordo più vicino con Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca.

Putin alla parata del 9 maggio: “Combattiamo i nazisti come nel ’45, ma no alla guerra globale. Zelensky è come Hitler”. Il discorso desta sorpresa per le cose non dette e per i toni quasi prudenti. Giustificata “l’operazione speciale” in quanto la Nato minacciava i confini della Russia ed era pronta all’invasione.

Kiev rivuole l’isola dei serpenti e dispone raid con droni e jet.

Il blocco dei porti sul Mar Nero lascia enormi quantità di grano ferme nei silos ucraini. Si rischiano 47 milioni di affamati in più.Elezioni nelle Filippine per eleggere il nuovo capo di stato.

Sinn Fèin, braccio politico dell’Ira vince le elezioni in Irlanda del Nord

La Finlandia chiede l’ingresso immediato nella NATO, per Mosca si rischia la guerra nucleare e lo stop del gas.

CASA NOSTRA

Covid, la curva continua a scendere ma crescono i casi tra i trentenni.

Gli USA prevedono una nuova ondata in autunno.

Braccio di ferro tra RAI e Bianca Berlinguer, in dubbio il programma Carta Bianca. “O cambia format oppure è fuori”. Salvini: “no alla censura.” Si decide alla fine di mantenere il talk show così com’è.

Intervento del Ministro Brunetta a “Italia 2022”. Verso l’autunno potremmo già essere in equilibrio con le forniture energetiche. Anche il Ministro Cingolani rimarca: supereremo il test d’autunno.

Peste suina a Roma zona rossa per contenerne la diffusione, rafforzata la sorveglianza dei cinghiali.

Molestie al raduno degli alpini, scatta la prima denuncia ai carabinieri.

Le molestie segnalate sono 500.

Spiagge, sulle concessioni il Governo studia la proroga al 2025, ma si rischia di andare oltre.

Hacker russi contro l’Italia, colpiti i siti di Senato e Difesa.

Natalità, emergenza sociale, nel 2021 le nascite sono sotto la quota di 400 mila.

POLITICA

Il fronte interno del no all’invio di armi conferma l’asse Conte-Salvini.

Anche Letta aggiusta la rotta su pace e armi a Kiev: “no all’escalation”.

Visita in USA di Draghi: chiederà quantitativi maggiori di gas liquido chiedendo di dirottare verso di noi parte delle forniture destinate a Corea del Sud e Giappone.

Letta riposiziona il PD: “ non dobbiamo farci guidare dagli USA”.

Fratelli d’Italia, astenendosi sul trasferimento delle risorse per le bonifiche ambientali dell’ex Ilva, salva il Governo. Lega e Forza Italia allineati PD e M5S contro.

Vito Petrocelli ex M5S filo-Mosca, perde la presidenza della commissione esteri del Senato. Conte insiste perché Draghi riferisca in aula sulla guerra.

Bocciata la proposta di legge di Fratelli d’Italia per l’elezione diretta del Capo dello Stato.

Salvini insiste e fa sponda con Conte: “più armi all’Ucraina? Ora basta”.

Draghi di ritorno da Washington, riferisce ai Ministri: “lavoriamo per la pace, Biden dovrebbe chiamare Putin”.

ECONOMIA

Allarme Confindustria, la manifattura rallenta, produzione giù del 2,5%.

Prosegue l’iter sulla riforma del fisco, dovrà essere confermato dalla maggioranza in Parlamento.

Von der Leyen incontra Orbàn a Budapest, calano i prezzi di petrolio e gas.

I tassi dei mutui sulla casa oltre il 2% non accadeva dal 2019.

CULTURA

Incidente a Massimo Ranieri, brutta caduta in teatro mentre era in scena, ora in convalescenza.

Il leader degli U2, Bono, improvvisa un concerto nella metropolitana di Kiev.

Premio Strega, esclusa la giuria di Mosca. Forse ritorna?

Torna Piano City a Milano dal 20 al 22 maggio.

Achille Lauro eliminato da Eurovision.

SPORT

Campionato, l’Inter batte l’Empoli per 4 a 2, la Juventus si fa beffare nel finale dal Genoa e perde per 2 a 1, vince invece il Napoli a Torino per 1 a 0 e resta saldo al terzo posto, il Milan vice 3 a 1 a Verona e mantiene il primato in classifica.

L’Inter vince la Coppa Italia battendo la Juve ai supplementari per 4 a 2.

E’ iniziato il Giro d’Italia dopo Budapest si rientra nel Bel Paese.

Gran premio a Miami, vince Verstappen, Leclerc secondo, terzo Sainz.

INCHIOSTRO SPRECATO

Chiara Ferragni, tutti i numeri del suo 35° compleanno: 5 abiti, 10 valige, e tre torte.