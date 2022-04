le notizie della settimana: 25 aprile, liberi, ma non dalle polemiche

23 Aprile 2022

Continua la guerra, con fitti bombardamenti a Est e l’assedio a Mariupol, che resiste asserragliata nell’acciaieria; si è completamente arrestata qualsiasi ipotesi di negoziato, la Russia rifiuta anche di aprire i corridoi umanitari per i civili rimasti, senza una resa dei militari. Si intensificano i contatti tra Italia e Turchia, quest’ultima sospetta che alcuni membri NATO, nella fattispecie Usa e Regno Unito, preferiscano che il conflitto prosegua, con l’obbiettivo finale di indebolire la Russia, da qui il pressing diplomatico su Draghi per ammorbidire certe posizioni.

La ricorrenza del 25 Aprile rispetta la tradizione di essere accompagnata dalle polemiche, questa volta accentuate dalle posizioni del Presidente dell’Anpi, Pagliarulo, per le sue posizioni non chiare sull’Ucraina. Quest’anno le manifestazioni saranno dedicate alla pace e al popolo ucraino, che resiste all’aggressione russa, la posizione a dir poco ambigua del Presidente non contribuisce alla serenità della Festa per la Liberazione. Si mettono in dubbio gli orrori di Bucha, bandiere NATO sì, bandiere NATO no, la Brigata ebraica porterà le bandiere israeliane, ci si schiera dalla parte dell’Ucraina e si approva l’invio delle armi, oppure no? Il Sindaco di Milano Beppe Sala, che sarà presente alla manifestazione, si schiera apertamente dalla parte dell’Ucraina e dichiara che la nostra liberazione non è avvenuta con le margherite in mano. Come al solito non riusciamo ad essere uniti su nulla.

Un po’ di spazio sui giornali di questa settimana anche al M5S, Conte, intervistato da Lilly Gruber, dichiara di non stare dalla parte di nessuno dei due candidati alle elezioni in Francia, ricordo male o in genere l’ex Premier ci aveva abituati a scelte di campo precise? Dovrò preoccuparmi della mia memoria. In ogni caso le posizioni di Conte creano malumori, non solo nel Partito Democratico, ma anche all’interno dello stesso Movimento. Di Battista diventa, udite udite, Professore di comunicazione politica, e organizza on line un corso per imparare le strategie per la campagna elettorale. Nuovi politici cresceranno? Auguriamoci solo che gli allievi superino il maestro..

MONDO

Mentre Mariupol continua la resistenza, i Russi intensificano gli attacchi a Est. Pioggia di missili sul Donbass. Colpiti i civili a soli 40 km dal confine polacco.

Offerta di Mosca a chi resiste a Mariupol: chi depone le armi avrà salva la vita. L’acciaieria è una città nella città, che viene continuamente bombardata. Fallito il corridoio umanitario, pochi gli evacuati. Putin proclama la presa della città, ma Zelensky nega.

Putin premia addirittura i soldati protagonisti degli eccidi a Bucha. Minimizza l’effetto delle sanzioni, ma i suoi economisti dissentono.

Catturati dai russi due soldati volontari britannici mostrati poi come trofei. Chiesto lo scambio con prigionieri russi.

Zelensky consegna il questionario per l’adesione alla UE.

Biden e gli alleati decidono di fornire a Kiev armi più velocemente.

Germania e gli aiuti all’Ucraina: il cancelliere Scholz riluttante a inasprire le sanzioni economiche contro Mosca.

La Russia rifiuta la proposta di tregua per la Pasqua ortodossa

Dichiarazione shock del ministro della difesa cinese al capo del Pentagono: “Taiwan fa parte della Cina e nessuno può cambiare questo dato di fatto”.

Domenica 24 aprile ballottaggio finale in Francia tra Macron e Le Pen, il Presidente uscente avanti nei sondaggi.

CASA NOSTRA

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, risultato positivo al Covid, annulla la missione in Africa, in Angola e in Congo; andranno Di Maio e Cingolani.

27 ragazzi disabili costretti a scendere dal treno Genova-Milano. perché i loro posti erano occupati da altri passeggeri.

Pastorale giovanile, migliaia di adolescenti riuniti per l’incontro con Papa Francesco. Esibizione del cantante Blanco in Piazza San Pietro.

Continua la polemica nei confronti dell’ANPI e del suo presidente Pagliarulo, l’accusa è quella di essere troppo vicino alle ragioni di Putin.

Proseguono le indagini sulla presunta missione umanitaria da parte della Russia in Italia nel periodo della pandemia. Nell’elenco consegnato all’Italia risulterebbero 100 militari russi in più e solamente alcuni ufficiali medici.

POLITICA

Draghi sotto pressione, Lega e M5S all’assalto su fisco e concorrenza.

Prima intesa per forniture di gas, accordo per 1,5 miliardi di metri cubi dall’Angola.

La maggioranza continua ad insistere per l’aumento del deficit, intanto approvato il DEF che apre la strada a nuove misure di sostegno per 6 miliardi. Misure per bollette, benzina e superbonus.

Orban in visita dal Papa, poi vede il suo estimatore Salvini che auspica con lui un nuovo Centro Destra Europeo.

Meloni accusa: “Non sento Salvini da tempo, mi chiedo se l’obbiettivo del centro destra è battere la sinistra o Fratelli d’Italia”.

ECONOMIA

La maggioranza di ITA contesa tra Lufthansa Gruppo Certares e Indigo Partners.

Il canone RAI non sarà più inserito nella bolletta della luce, ipotesi di inserire il pagamento nel 730.

Il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita, il PIL mondiale crescerà del 3,6% contro le stime di gennaio del 4,4%. Il PIL dell’Italia si fermerà al 2,3%.

CULTURA

I Maneskin si esibiscono al Coachella Festival in California e mandano un “vaffa” a Putin dal palco.

Morta Catherine Spaak, aveva 77 anni.

Morto Piergiorgio Bellocchio, fratello del regista Marco.

SPORT

Campionato: vincono Milan e Inter contro le Liguri; rallenta il Napoli che pareggia con la Roma; solita brutta Juve che pareggia in casa con il Bologna. Crolla l’Atalanta sconfitta in casa dal Verona.

Coppa Italia: Inter e Juventus in finale dopo aver battuto ed eliminato rispettivamente Milan e Fiorentina nelle gare di ritorno.

INCHIOSTRO SPRERCATO

Anna Tatangelo e Livio Cori non stanno più insieme