Fera, 30 milioni da Intesa Sanpaolo, BPCE e Natixis per l’eolico

10 Febbraio 2021

FERA SRL – Fabbriche Energie Rinnovabili Alternative –, primario operatore milanese attivo nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso la società controllata Aleramo, ha ottenuto un finanziamento di 30 milioni di euro da un pool di banche costituito da Intesa Sanpaolo, BPCE Lease Succursale Italia e Natixis. L’operazione consentirà la costruzione e la gestione di due parchi eolici con una potenza complessiva di 20,8 MW nei comuni di Cairo Montenotte e Pontinvrea in provincia di Savona nel corso dell’anno.

FERA SRL (Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative SRL) opera dal 2001 nel settore delle energie rinnovabili, vendendo energia elettrica che produce esclusivamente da fonti rinnovabili (eolico e biogas). FERA è leader in Liguria nella produzione di energia da fonte eolica con circa il 58% della capacità installata e nel Nord Italia con circa il 36%. La società ha avviato anche il servizio di ricarica per auto elettriche – tramite Ricarica SRL – che ad oggi conta circa 30 punti di ricarica che offrono energia ottenuta esclusivamente da fonti rinnovabili ai prezzi più competitivi del mercato. L’attività del Gruppo FERA è costantemente allineata a criteri di best practicericonosciuti a livello nazionale e internazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha sviluppato prodotti di finanziamento e di consulenza per dare impulso e sostegno alla Green Economy con la disponibilità a finanziare attraverso 50 miliardi di euro di nuovi crediti a supporto dell’economia verde la realizzazione del green deal europeo in Italia.

Con una potenza totale finanziata a fine 2020 di oltre 4 GW, BPCE Lease occupa un posto di primo piano nel finanziamento delle energie rinnovabili della Francia, intervenendo su tecnologie mature o innovanti. Grazie alle sue grandi competenze tecniche, accompagna fin dal 2003 la transizione ecologica dei grandi gruppi e delle PMI.

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha agito al fianco di Natixis, banca co-arranger insieme a Intesa Sanpaolo, oltre avere assistito gli istituti finanziatori e le banche hedging, curando la predisposizione e la negoziazione di tutta la documentazione finanziaria relativa al progetto. Il team è stato coordinato dal partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli e composto dagli avvocati Claudio D’Alia, project manager dell’operazione e Francesco Chericoni e dai dottori Alessandra Fanelli e Emanuele Sornaga. Lapartner Germana Cassar e l’avvocato Alessia Marconi hanno curato i profili amministrativi e regolamentari. Koinè Società tra Avvocati, nella persona dell’avvocato Antonio Schiavo, ha assistito Aleramo S.r.l.