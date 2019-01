Il governo attacca la BCE e dimentica le colpe di Bankitalia

16 gennaio 2019

La BCE ha appena proposto che le banche italiane coprano i crediti deteriorati entro il 2026. In sostanza, le banche italiane dovranno farsi garanti dirette dei crediti cattivi, e questo le obbligherà a rafforzare il loro patrimonio in via precauzionale. Una mossa che ha provocato la reazione di Matteo Salvini: “L’ennesimo intervento a gamba tesa della Bce può creare un danno all’Italia da 15 miliardi… un nuovo attacco dalla vigilanza della BCE al sistema bancario italiano” e del M5S che dice che le regole della vigilanza “dovrebbero garantire stabilità, non portare tutto il sistema a saltare”.

Per chi non capisce come siamo arrivati a questo punto, cioè la Lega e il M5S, vorrei ricordare che:

È stata la Vigilanza della Banca d’Italia a non vigilare correttamente sulle banche italiane. Solo quando è arrivata la vigilanza della BCE abbiamo scoperto che la gestione della Banca Popolare di Vicenza criminale, per esempio; Tutti gli amministratori delle banche fallite (MPS, Pop Vicenza, Veneto Banca, Carige, Carife, etc) sono italiani. Idem per chi controlla la Vigilanza della Banca d’Italia;

Mentre quest’intervento della BCE “può creare un danno di 15 miliardi di €”, possiamo stimare che la malagestione made in Italy di cui abbiamo appena detto sopra ha già creato un danno oltre i 25 miliardi di € tra aumenti di capitale, obbligazioni azzerate e patrimonio perso. Il danno indiretto, cioè l’effetto leva sul bilancio delle banche che prestano meno, è ancora più alto.

In più, per le banche in salute, queste regole non cambiano niente. Il Banco BPM, ad esempio, ha detto ieri sera che “supera ampiamente quanto stabilito in termini di indicazioni con BCE in merito alle attività di derisking e non intravede impatti materiali sul profilo economico e patrimoniale attuale e prospettico del Gruppo”.

Forse il primo passo per uscire dal turbamento generale è ammettere che i guai dell’Italia sono anzitutto responsabilità degli italiani, non di altri. Che sia l’Europa, la BCE, gli immigrati o qualsiasi altro fantasma creato al momento per scagionare il popolo, a questo punto, fa poca differenza.