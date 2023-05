Torna a Fidenza LSD Festival – Libri Suoni Destinazioni

3 Maggio 2023

Torna, nella sua seconda edizione, il 5 e 6 maggio 2023 (con un’anteprima il 4) a Fidenza, presso la Corte e il Palazzo Ex Orsoline Spazio Of, LSD FESTIVAL Libri Suoni Destinazioni, un progetto a cura di Annalisa Zilioli, Manuela Copercini, Simona Cini, Federica Parizzi e Fabrizio Cesario, in collaborazione con Ass. L.O.C. Libera Officina Culturale, realizzato con il contributo del Comune di Fidenza.

Un programma immersivo di due giorni con interessanti autrici e autori, artiste e artisti, giornaliste e giornalisti del panorama nazionale, chiamati ad interrogarsi sul tema del corpo come rivoluzione. Strumento potente di autodeterminazione, consapevolezza e azione politica sul mondo, dote in possesso di chiunque, il corpo è l’oggetto di un’esplorazione artistica ed intellettuale destinata a tutta la comunità attraverso libri, suoni e racconti di nuove destinazioni, laboratori e mostre.

«Il corpo rappresenta una delle grandi frontiere necessarie per spiegare e comprendere il nostro tempo con i suoi molteplici profili – raccontano gli organizzatori del Festival. Osserviamo ogni giorno innumerevoli alfabeti della sua evoluzione e dei suoi mutamenti. Il corpo che cammina. Il corpo che resiste. Il corpo che si prende cura. Il corpo che lotta. Respiriamo immagini di corpi che migrano, di corpi che si emozionano, che si cercano. Di corpi che comprendono. Che danzano. Il corpo è simbolo di bellezza, di agonismo, di grazia e di sofferenza. È il momento dell’incontro, quell’addensarsi di materia e pensiero in cui tutto ha ancora la capacità di fermarsi, quando tutto

intorno corre e dilaga. È ciò che, arrivati ad un bivio, consente di scegliere. In queste giornate se ne racconterà la forza delle sue potenzialità, si cercherà di fermarne la verità attraverso le parole, la musica, il teatro, la fotografia. Perché il corpo non mente, si mimetizza forse, si mescola ma non si confonde. Il corpo è la nostra rivoluzione».

Ospiti di questa edizione Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, Maura Gancitano, filosofa, scrittrice e fondatrice di Tlon, Chiara Tagliaferri, scrittrice e autrice radiofonica, lo psichiatra genovese Paolo Milone e il poeta Franco Armino. E ancora lo scrittore Alberto Rollo, il musicista e performer Auroro Borealo, i dj Giampaolo Dall’Asta e Dashka. Anche la danza troverà il suo spazio con il coreografo Manfredi Perego e la danzatrice Chiara Montalbani. E ancora fumetto e illustrazione con David Marchetti e Darkam, laboratori, mostre e proiezioni.

Il programma completo è disponibile sul sito dell’evento. Eventi a ingresso gratuito a esclusione della proiezione del film Io vivo altrove. Per informazioni: info@lsdfestival.com