Cosa fare a Ferragosto: guida per chi rimane a Milano il weekend del 14-15

9 Agosto 2021

In queste estati di Covid è difficile fare programmi a lungo termine e prenotare vacanze.

Per fortuna Milano non è più la città di dieci o vent’anni fa, in cui dal primo di agosto le strade erano deserte, le serrande tutte abbassate e per sfuggire alla desolazione ci si poteva al massimo rifugiare in qualche cinema o in sporadici bar tabacchi.

Ora la vita ad agosto si assottiglia ma non scompare, solo fra il 10 e il 20 rimbomba un po’ più di silenzio. Anche in quelle settimane però – e persino a Ferragosto – qualcosa continua a muoversi in città.

Quindi, cosa fare se si resta a Milano il weekend del 14 e 15, che fino a non molto fa sarebbe stato un tabù?

Quest’anno il 15 cade di domenica e le attività saranno concentrate più nella sera del 14.

Cascina Martesana per esempio chiuderà la domenica ma sabato sera a partire dalle 21.00 ci sarà il progetto Angelica Mente ad accompagnare la serata: un duo musicale composto da Nicoletta Magnani e Paul Monari che porta in giro per l’Italia un concerto di musica cubana, messicana e jamaicana. Anche in settimana eventi tutte le sere fra teatro e musica, mentre dal 16 al 22 è prevista una pausa .

Mare culturale Urbano sarà invece una garanzia per tutta l’estate, compreso ovviamente il prossimo weekend: il 14 ci sarà alle 19.30 Musica dalla Strada al Mare con Paolo Negri e alle 21.30 cinema all’aperto con il film d’animazione Raya e l’ultimo drago del regista statunitense Don Hall. Il 15 ci sarà addirittura un Pranzo “cantato” di Ferragosto, in compagnia di Ariele Frizzante ed Elton Novara, con menù fisso. Non appena si avrà la forza di alzarsi da tavola, intorno alle 19, comincerà la serata “Deep Organic Djset” del producer e dj Nadeep che spazierà dalla musica house (deep, organic & downtempo, tech, melodic) all’electronic music. Alle 21.45 ancora cinema all’aperto con il film del 2019 di Francesco Fei Mi chiedo quando ti mancherò.

Estate Sforzesca propone eventi per tutto il mese e a Ferragosto ospiterà al Castello l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, protagonista del concerto Il Classico Ferragosto, diretto da Ruben Jais e dedicato a Mozart (Sinfonia n. 40 in Sol minore K 550) e Beethoven (Sinfonia n. 5 in Do minore op. 67). Comincerà alle 21.00 e sarà gratuito fino a esaurimento posti (dunque meglio prenotare).

A Base, fra i Mood sonori in programma ogni giovedì e sabato, c’è anche sabato 14 con La Rochelle dj set: musica afroamericana tra soul e funk, jazz e worldmusic, R&B e musica tradizionale.

Al Madama Hostel il 14 ci sarà un Gran Karaoke di ferragosto con Ariele Frizzante dalle 17.00 alle 20.00/21.00 e il 15 il bistrot resterà aperto con brunch della domenica e grigliata.

Per chi avesse voglia di cinema, il Comedy festival, con una rassegna cinematografica curata da Franco Dassisti che dura dal 9 al 15 agosto, propone per domenica 15 Lontano lontano, film del 2019 di Gianni Di Gregorio. Per tutta la settimana ci sarà la possibilità ogni sera di esprime un voto per decretare la migliore commedia proiettata all’Arena Milano Est di via Riccardo Pitteri.

Cineteca Milano Mic, nella sua “Estate Tabacchi”, propone per la vigilia di Ferragosto, La forma dell’acqua di Guillermo De Toro, film vincitore di 4 Oscar e del Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia del 2017.

Si potrà scegliere anche una visita al Pac o alla Gam, o alla mostra Signore dell’Arte: storie di donne tra ‘500 e ‘600 a Palazzo Reale. A Fondazione Prada si può visitare l’installazione Who the Bær di Simon Fujiwara mentre alla Triennale è attiva la mostra Les Citoyens, uno sguardo di Guillermo Kuitca sulla collezione della Fondation Cartier pour l’art contemporain, oltre che quelle su Enzo Mari e Vico Magistretti. Per i bambini, resta aperto il Museo Nazionale della Scienza e della Teconologia mentre il Planetario prevede alcuni incontri sabato 14 (alle 14.30, 16.30 e 18.30) mentre sarà chiuso domenica 15.

Per chi volesse un aperitivo a bordo piscina, in terrazza o sul prato, ma rigorosamente a piedi nudi, i Bagni Misteriosi, ossia la piscina del Teatro Franco Parenti, vi aspettano dalle 19.00.

Per una cena in giardino, Rob de Matt sarà aperto tutto agosto e chiuderà soltanto domenica 15.