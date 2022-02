Quello che è successo e quello che, forse, ti sei perso. Settimana n°6

12 Febbraio 2022

Settimana all’insegna dell’incrinatura all’interno delle diverse forze politiche. Comincia Luigi Di Maio che si dimette dal comitato di garanzia del movimento, creando un duro scontro con Conte. L’evento era annunciato, Grillo, l’Elevatissimo, si schiera con Conte e ammonisce il giovane Leader: “si passi dall’ardore giovanile alla maturità”. Già, proprio di maturità si parla, una pienezza, una saggezza, che andrebbe cercata all’interno di tutto il movimento. Accidenti mi ero ripromesso di fare pochi commenti, questo è solo un racconto dei principali fatti della settimana, ma a volte non resisto…

Non che dalle altri parti se la passino meglio, Salvini in quarantena dichiara che il Centro Destra si è sciolto come la neve al sole e cerca di riconquistare la leadership e l’eredità dell’area moderata, perlomeno questa è l’ultima intenzione, vedremo quanto dura. Berlusconi dichiara “Forza Italia protagonista del rinnovamento”. Meloni: “Salvini scelga, o con noi o contro di noi”. Toti: “se la Lega vuole far cadere il consiglio regionale, me ne vado prima io.”Non c’è che dire un bel gruppetto. A sinistra invece il tentativo di costruire una coalizione stabile tra PD e M5S è messo a dura prova dalla debolezza del movimento stesso, imploso e ora senza vertici. Nel frattempo il Governo procede con la riforma della giustizia.

MONDO

L’Austria non scherza: obbligo vaccinale per tutti i maggiorenni per chi non si adegua, multe fino a 3.600€.

In Germania Sholz Holaf è assente rispetto alla questione Ucraina e crolla nei sondaggi.

Sul palcoscenico olimpico Putin e Xi uniti su Kiev: la NATO è una minaccia.

Macron incontra Putin per scongiurare insieme la guerra in Ucraina. Intanto manovre militari annunciate dai russi nel Mar Nero e nel mare di Avoz. Per Londra questo è il momento più pericoloso.

Oltre 100 mila soldati schierati al confine fra Ucraina e Bielorussia.

La regina Elisabetta: “Desidero che Camilla diventi Regina”

Da Parigi a Londra il ritorno alla normalità, l’Europa dice addio alle restrizioni.

Libia, il parlamento sceglie il nuovo primo ministro incaricato di formare un governo alternativo a quello di Tripoli.

CASA NOSTRA

Corona Virus, diminuisce la quarantena anche per i non vaccinati da 10 a 5 giorni.

Mascherine al chiuso fino al 31 marzo, gli stadi riaprono al 75% tra un mese, da ieri via le mascherine all’aperto, riaprono le discoteche.

Il presidente del CTS Locatelli dichiara che la fase critica sta finendo, è necessario però pianificare le riaperture con gradualità.

Primo malato di covid finalmente curato con la pillola, ciò significa liberare i reparti ospedalieri.

Modena, genitori non firmano il consenso per la trasfusione di sangue che potrebbe rendersi necessaria durante l’intervento al cuore del loro figlio. “Dategli solo sangue no vax”, il tribunale sospende la potestà ai genitori.

La camera ha approvato la proposta di legge di riforma costituzionale che inserisce l’impegno a disciplinare le forme di tutela degli animali in costituzione.

Benzina, i prezzi salgono fino a 2,04 al litro.

Chiesto il processo per Renzi, Lotti, Boschi accusati di finanziamenti illeciti di 3,5 milioni attraverso la fondazione OPEN. Il Senatore: “denuncio i magistrati”.

Il figlio di Enrico Montesano, Tommaso, giornalista di Libero è stato sospeso per le frasi shock sui morti per il Covid a Bergamo.

Scuola: nell’esame di maturità di quest’anno le prove conteranno solo per il 50% del voto finale, per il rimanente si terrà conto dei crediti del triennio precedente.

POLITICA

M5S nel caos il tribunale di Napoli azzera il vertice. Conte sospeso, ora il movimento nelle mani di Grillo.

Magistratura, il ministro Cartabia, propone di cambiare il sistema elettorale per il CSM. Maggioritario, ma con una quota proporzionale.

Il Presidente del Consiglio: Riforma della giustizia in vigore prima del prossimo CSM.

Berlusconi pronto a rifare la coalizione, intanto Salvini e Meloni continuano a litigare, ma sono d’accordo su una cosa: “niente iniezioni ai nostri bambini.”

ECONOMIA

L’inchiesta di Milena Gabanelli sul Corriere evidenzia che in materia di eco-bonus risultano irregolari 90 cantieri su 100. Sono nate, da giugno 2021, 64 nuove imprese edili al giorno. Negli ultimi 4 mesi gli incidenti sono saliti del 4%.

Aumentano le cifre per frode ai danni dello Stato relative ai super bonus e bonus edilizi. Due i miliardi di euro di crediti di imposta maturati, oggetto di sequestro da parte della magistratura. La nuova proposta sarà quella di ripristinare la cessione plurima del credito, ma solo tra banche e intermediari finanziari dello stesso gruppo, sotto vigilanza della Banca d’Italia.

Varato un piano da 45 miliardi da parte della UE per diventare leader nella produzione dei semiconduttori, raggiungendo la quota del 20% entro il 2030.

Stime di crescita per l’Italia, nel 2022 + 4,2%, il caro bollette si mangia un pezzo della ripresa.

Mediolanum chiude il miglior bilancio della sua storia con l’utile in crescita del 64%.

Ita, il governo apre alla vendita secondo il Ministro Franco, ci sono soggetti interessati.

SPORT

Sofia Goggia continua la preparazione in vista della gara del prossimo il 15 febbraio.

10 le medaglie conquistate fino a oggi dagli azzurri a Pechino, obbiettivo minimo raggiunto e manca ancora una settimana alla fine.

La Juve, mette subito a frutto gli acquisti di gennaio Vlahovic e Zakaria segnano entrambi nella prima partita contro il Verona.

Olimpiadi: medaglia d’oro a Costantini e Mosaner per il curling, quello sport sconosciuto…

Coppa Italia, l’Inter batte la Roma, Il Milan batte la Lazio, sarà doppio derby. La Fiorentina batte l’Atalanta e la Juve vince contro il Sassuolo. Vlahovic prossimamente contro la sua ex squadra

CULTURA

Finisce Sanremo, vincono Mahmood e Blanco, seconda Elisa e terzo Gianni Morandi.

È da poco uscito per Einaudi l’ottavo libro di Daria Bignardi “Libri che mi hanno rovinato la vita”.

Esce il secondo libro inchiesta di Sallusti-Palamara, “Lobby e Logge”.

Sting vende il suo catalogo alla Universal per 300 milioni di dollari.

Oscar, nomination per “È stata la mano di Dio” di Sorrentino nella categoria dei film stranieri.

Inchiostro sprecato

TV, cibo e social. il tempo passato da Salvini in quarantena.