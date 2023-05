Un calcio alla mafia, a Castelvetrano il “Torneo della Legalità”

4 Maggio 2023

L’undicesima edizione del “Torneo della Legalità – Memorial Antonio Zanda“ si svolgerà il prossimo 5 maggio alle ore 9:00 presso lo stadio comunale di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Organizzato dalla AS Civitas Castelvetrano, da oltre dieci anni il torneo coinvolge fattivamente i giovani del territorio a prestare attenzione al tema della Legalità. “In occasione dell’edizione che sarà ricordata anche e soprattutto per essersi svolta nell’anno dell’arresto di Matteo Messina Denaro – ha dichiarato il presidente della Civitas Castelvetrano, Salvatore Roccolino a castelvetranoselinunte.it– mi sento di rinnovare l’invito a ogni ragazzo e a ogni cittadino, non solo di Castelvetrano, a sentire suo questo importante momento di riflessione e di condivisione su un tema tanto importante quale quello della Legalità”. In campo l’AS Civitas Castelvetrano e la Selezione dei Magistrati della Procura di Palermo. L’evento sarà presentato dalla giornalista Elvira Terranova e dall’attore Sasà Salvaggio.

La squadra «Selezione dei Magistrati della Procura di Palermo»

Allenati da Raimondo Cerami, Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani e sotto gli occhi vigili di Gioacchino Natoli, Presidente della squadra e già Presidente del Tribunale di Marsala e della Corte d’Appello di Palermo saranno pronti per scendere in campo:

Matteo Frasca , Presidente della Corte d’Appello di Palermo

, Presidente della Corte d’Appello di Palermo Fernando Asaro , Procuratore della Repubblica di Marsala

, Procuratore della Repubblica di Marsala Marcello Saladino , Presidente della Sezione Penale presso il Tribunale di Marsala

, Presidente della Sezione Penale presso il Tribunale di Marsala Nicola Aiello , Giudice Indagini Preliminari Tribunale Palermo

, Giudice Indagini Preliminari Tribunale Palermo Massimo Corleo , Giudice Penale presso il Tribunale di Trapani

, Giudice Penale presso il Tribunale di Trapani Carlo Hamel , Giudice Civile presso il Tribunale di Trapani

, Giudice Civile presso il Tribunale di Trapani Giancarlo Caruso , Giudice Penale presso il Tribunale di Trapani

, Giudice Penale presso il Tribunale di Trapani Roberto Gueli , Vice Direttore del TGR Rai di Roma e Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Sicilia

, Vice Direttore del TGR Rai di Roma e Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Sicilia Filippo Barreca , Tenente Colonnello dei Carabinieri di Palermo

, Tenente Colonnello dei Carabinieri di Palermo Tony Matranga , comico e attore

, comico e attore Sergio Vespertino , attore

, attore Giulio Corsini , Giudice Civile presso il Tribunale di Palermo

, Giudice Civile presso il Tribunale di Palermo Giuseppe Tango , Giudice della Sezione Lavoro presso il Tribunale di Palermo

, Giudice della Sezione Lavoro presso il Tribunale di Palermo Claudio Casisa , Comico e attore

, Comico e attore Fabrizio Minutoli , Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Palermo

, Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Palermo Paolo Bianchi , Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala

, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala Roberto Lipari , Comico e attore

, Comico e attore Giacomo Barbara , Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese

, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese Giovanni Moriggi , Funzionario presso la Corte d’Appello di Palermo

, Funzionario presso la Corte d’Appello di Palermo Giovanni Scimone , Avvocato del Foro di Palermo

, Avvocato del Foro di Palermo Tullio Graziano , Appuntato dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Palermo

, Appuntato dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Palermo Manfredi Borsellino , Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato “Libertà” di Palermo

, Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato “Libertà” di Palermo Paolo Borsellino jr.,nipote di Paolo Borsellino

L’incontro sarà arbitrato dal Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta.

Tutte le scolaresche di Castelvetrano e dei Comuni limitrofi, nonché i sindaci della Valle del Belìce, sono invitati a partecipare a questo importante appuntamento che vedrà la presenza di diverse personalità dello spettacolo e, tra questi, Giampytek, I Soldi Spicci, Matranga e Minafò, Maurizio Bologna, Xmurry, Claudio Casisa, Sergio Vespertino e Roberto Lipari.