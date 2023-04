Le notizie della settimana: più figli, meno tasse

22 Aprile 2023

Cominciamo con le buone notizie, si è aperta a Milano la 61esima edizione del Salone del Mobile, molte le novità con una forte inclinazione sui temi di responsabilità ambientale, economica e sociale. Anche qui, come lo è stato per recente Vinitaly, assistiamo ad una forte ripresa rispetto al passato. Previsti duemila espositori da 37 Paesi, 550 talenti under 35 , quasi 170.000 metri quadrati occupati, 34% di espositori stranieri, si prevede il 25% in più (vedremo a consuntivo) di biglietti venduti rispetto all’edizione passata, grande ritorno dei cinesi, per la città si parla di un indotto di 223 milioni di euro. Prezzi degli alberghi alle stelle, appartamenti affittati fino a 6 mila euro a settimana.

Ma a Milano non è tutto rosa e fiori, monta la polemica per la mancanza di nidi comunali, restano fuori quasi 4 mila bambini, i posti erano già scarsi, ci sono almeno mille richieste in più rispetto alla scorso anno, ai genitori in lista non resta che sperare in qualche rinuncia o rivolgersi a strutture private.

Troppi bambini esclusi ma pochi bambini nati. Assistiamo ad un calo record delle nascite, le misure di potenziamento del welfare, come la realizzazione degli asili nido, non sempre garantiscono il risultato sperato – dichiara il sottosegretario leghista e deputato Bitonci. Non ci sono oggi in Italia interventi che aiutino mamme e famiglie, come accade nei Paesi scandinavi. Il Ministro Giorgetti sta valutando l’idea di eliminare alcune tasse per famiglie con almeno due figli a carico, si parla di detrazioni fino a 10 mila euro. Per tutti e senza limiti di reddito fino alla conclusione del percorso di studi un figlio in più e 10 mila euro in meno di tasse, basterà?

Continua la lotta contro la stretta annunciata dal Governo nei confronti della protezione speciale, il permesso di soggiorno rinnovabile rilasciato al richiedente asilo che non ha ancora ottenuto la protezione internazionale, uno dei vecchi decreti Salvini su cui il Presidente Mattarella aveva espresso perplessità. La questione agita sia il fronte interno che gli eurogruppi e le alleanze internazionali.

Termovalorizzatore a Roma, il segretario del Pd Schlein si sfila, l’inceneritore è una scelta ereditata, restano al palo Conte e i Verdi.

Per gli appassionati del tema, molte le pagine dedicate alla vicenda che riguarda l’orsa jj4, per ora solo catturata.

MONDO

Nonostante la Pasqua ortodossa non si sono fermati gli attacchi Russi a Bakhmut dove i militari ucraini si ritirano gradualmente e colpiscono con i loro cecchini.

Si allarga il conflitto in Sudan, si rischia una crisi umanitaria.

Due mercenari della Wagner dichiarano di aver ucciso venti bambini ucraini nelle cittadine contese di Bakhmut e Soledar. Il comandante smentisce. Lavrov:”Mosca vuole la fine della guerra”.

Trovato l’accordo per il problema del grano Ucraino, la Ue stanzia 100 milioni. I prezzi del grano erano calati per la sospensione dei dazi per gli arrivi dall’Ucraina. Polonia, Ungheria e Slovacchia avevano vietato le importazioni per proteggere la produzione interna.

Il segretario generale della Nato, Stoltenberg, in visita da Zelensky in Ucraina: “il posto di Kiev è nella famiglia Nato”

CASA NOSTRA

Migliorano le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, che esce dalla terapia intensiva ed entra in un reparto di ricovero ordinario. Il fratello Paolo: “ripresa lenta ma costante”.

Il Presidente Mattarella in visita in Polonia sulla questione migranti lancia un monito all’Europa: “bisogna andare oltre, le norme sono preistoriche, serve una nuova politica di asilo”.

Il Ministro della Giustizia Nordio ha avviato un’azione disciplinare contro i giudici della corte di appello di Milano accusandoli di grave negligenza per aver concesso gli arresti domiciliari all’imprenditore russo Uss, poi fuggito in Russia.

Creano sdegno le parole del Ministro Lollobrigida di Fdl: “no alla sostituzione etnica, dobbiamo incentivare le nascite”.

Balneari, arriva il verdetto della UE: bocciati i rinnovi automatici delle concessioni. Giorgetti: “decisione attesa, ora la mappatura”.

Un deragliamento a Firenze di un convoglio merci danneggia la linea causando ampi ritardi con disagi e caos nei viaggi.

POLITICA

Migranti: il Governo punta all’eliminazione della protezione speciale per i richiedenti asilo, nomina l’ex prefetto Valenti, commissario straordinario per l’emergenza migranti. Contrario il Pd, sei sindaci Dem chiedono al Governo di fermarsi sul Dl di Cutro. Anche quattro presidenti di regione non firmano l’intesa sulla nomina del commissario.

Renzi tenta di ricucire sul partito unico e propone un nome “terzo” alla guida; si parla di Gelmini, Bonetti o Marattin; per Calenda invece la situazione è irrecuperabile.

La presidente di Azione, Mara Carfagna, in piena sintonia con Bonetti, Martin e Rosato: “escludo di tornare in Forza Italia.”

Divisioni all’interno del Pd sula questione del termovalorizzatore di Roma.

Elezioni a Udine, vince il candidato sindaco De Toni che rappresenta l’alleanza tra Pd, 5S e Terzo Polo.

Irritazione in casa Pd nei confronti dei M5S e dei rosso verdi che si esprimono contro il termovalorizzatore di Roma. Il commissario e sindaco della città, Gualtieri, si sente tranquillo; il percorso è già avviato.

ECONOMIA

G7 in Giappone, sul tema automobili ed emissioni, i biocarburanti vengono associati ai carburanti sintetici.

Addio al reddito di cittadinanza, arriva la garanzia per l’inclusione: accesso con Isee più basso e agli occupabili massimo 500 euro.

L’inflazione cala a marzo dello 0,4% e si posiziona a +7,6% su base annua, a febbraio era al 9,1%. Il carrello della spesa resta però ancora alto, +12,7%.

Balneari, pressing Ue sull’Italia: serve urgentemente una soluzione

Pnrr via libera della Camera; regia e più poteri al Governo, per il Ministro Fitto alcuni programmi saranno spostati al 2029.

CULTURA

A maggio torna il nuovo programma della Gialappa’s in onda in prima serata su Sky uno.

Settimana di inaugurazione per la 61esima edizione del Salone del Mobile, taglio del nastro con la Premier Meloni e la Presidente del Salone Maria Porro. 1.200 gli eventi in città.

È morto il pianista Ahmad Jamal, una leggenda del Jazz.

SPORT

Campionato, pareggia il Napoli, vincono le romane 3 a 0 della Roma all’Udinese e 3 a 0 della Lazio allo Spezia, perdono Inter e Juventus contro Monza e Sassuolo, pareggia il Milan a Bologna 1 a 1.

Champions, l’Inter pareggia 3 a 3 con il Benfica e si qualifica per le semifinali dove incontrerà il Milan.

Qualificate anche Juve, Roma e Fiorentina alle semifinali delle altre competizioni europee.

INCHIOSTRO SPRECATO

Maria Giovanna Elmi: “Tony Curtis si prese una cotta per me”.

