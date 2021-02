10 domande a Mario Draghi

9 Febbraio 2021

1-Gentile e Chiarissimo prof. Draghi in ossequio a quanto da Lei stesso affermato recentemente sul Financial Times, se la pandemia non è colpa dell’uomo ed ha creato devastazione, crisi di impresa, fallimenti, saranno ancora mantenuti bloccati i licenziamenti?

2-Gentile e Chiarissimo prof. Draghi proprio perché il lockdown ha fatto precipitare i redditi ed i consumi e provocato la chiusura di molte ditte ed irreversibilmente lo stato di insolvenza di molti imprenditori, saranno bloccate ancora le notifiche di cartelle esattoriali?

3-Gentile e Chiarissimo prof. Draghi perché, come avviene in altri paesi europei, le imprese italiane non beneficiano di bonus e ristori che siano almeno pari all’80 per cento del fatturato prodotto prima della pandemia?

4-Gentile e Chiarissimo prof. Draghi perché per le imprese italiane, a differenza di quelle europee, la burocrazia impedisce la fruizione dei miseri prestiti dopo lungaggini insopportabili?

5-Gentile e Chiarissimo prof. Draghi perché le banche, se il governo Conte non lo aveva richiesto nei suoi provvedimenti, devono verificare il merito creditizio per elargire modeste linee di credito?

6-Gentile e Chiarissimo prof. Draghi sarà sua doviziosa cura rendere chiari e trasparenti i meccanismi del recovery fund in modo da precisare come saranno spesi i 209 miliardi di euro stanziati per la nostra nazione?

7-Gentile e Chiarissimo prof. Draghi se la sanità ha bisogno di continui sostentamenti può chiarirci se vale la pena di utilizzare anche i fondi messi a disposizione dal MES?

8-Gentile e Chiarissimo prof. Draghi per i poveri, gli indigenti, sarà ancora possibile mantenere un sussidio almeno per altri due anni o per il tempo in cui perdurerà la pandemia?

9-Gentile e Chiarissimo prof. Draghi sarà sua cura, se i finanziamenti non arrivano, riaprire, con le necessarie cautele, scuole, ristoranti, musei, cinema e teatri?

10-Gentile e Chiarissimo prof. Draghi potrà rendere chiaro e palese quale sarà il programma di vaccinazione indicandone tempi e sottese logiche gestionali?