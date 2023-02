le notizie della settimana: il superbonus, tutto merito mio

25 Febbraio 2023

Biden e Meloni si inseguono nei viaggi in Polonia e in Ucraina, per affermare il proprio sostegno e la vicinanza al Paese invaso. Ad un anno dall’inizio della guerra Biden rassicura il fianco est della NATO, confermando di difendere ogni centimetro di terra. Meloni dal canto suo ha ribadito il pieno sostegno dell’Italia di fronte all’aggressione russa. Zelensky dichiara che “l’Ucraina è pronta a riconoscere l’importante ruolo dell’Italia nella ricostruzione e nella rapida ripresa del Paese”. Questo in sintesi il risultato della missione di Giorgia Meloni in Ucraina, risultato “sporcato” per alcuni dalle dichiarazioni del premier Zelensky su Berlusconi, riportate ampiamente da tutti i giornali, a mio parere in maniera eccessiva, e utilizzate a piacimento e con scopi diversi: “Crisi nella maggioranza”, “la destra spaccata sull’Ucraina”, “Meloni doveva replicare”, “Zelensky non è stato aggressivo, poteva dire cose più pesanti,” “la Russia difende Berlusconi “queste alcune delle cose lette sul tema nella settimana, dove ricorre l’anniversario di una guerra che ha causato finora oltre 300 mila morti.

In Italia tiene banco lo stop del Superbonus per la cessione del credito e lo sconto in fattura, molte polemiche dalle parti coinvolte e dalle forze politiche d’opposizione, in particolare dal Movimento5Stelle che sul provvedimento ha costruito una delle proprie battaglie.

Conte: 2nel 2018 il settore delle costruzioni era all’ultimo posto in Europa, poi siamo diventati i primi, il governo parla di un buco di bilancio che non c’è, se la Meloni era consapevole che si trattasse di un costo insostenibile, perché il 17 settembre, ancora in campagna elettorale, dichiarava il sostegno al Superbonus?” Diverse le dichiarazioni di Meloni che a quel tempo affermava invece di voler rivedere e di riordinare l’intero sistema delle agevolazioni edilizie esistenti, uniformando le entità dei bonus che non dovevano superare l’80% del costo sostenuto e indirizzando le agevolazioni verso la prima casa.

Domani si concluderanno le primarie del Partito Democratico per individuare il segretario nazionale, Il candidato Bonaccini in testa ai sondaggi.

MONDO

Zelensky ritiene inutile il dialogo di Macron con Putin, importante il sostegno dell’Italia, ironico su Berlusconi: “possiamo inviargli la Vodka”. Sulla Cina: “spero che mantenga un atteggiamento pragmatico.”

L’ex Presidente degli Usa, Carter, a casa in fin di vita a 98 anni.

Biden a sorpresa in Ucraina abbraccia Zelensky che afferma: “questa visita ci avvicina alla vittoria”. Il presidente ucraino, rinnova poi la richiesta di missili a lungo raggio e aerei da caccia.

Il ministro degli esteri cinese Wang Yi si reca a Mosca per presentare il piano di pace elaborato da Pechino.

La Russia non esce ma sospende la sua partecipazione al trattato Start che limita la produzione e l’utilizzo delle testate nucleari.

In Spagna saltano i vertici della compagnia ferroviaria e la sottosegretaria ai trasporti; pronti 31 nuovi convogli che per un errore di calcolo non passano dalle gallerie.

Putin revoca il decreto sulle linee guida di politica estera che riguarda le regioni separatiste filorusse. Preoccupazione su un invasione della Transnistria e paura per la vicina Moldavia.

Raid dei militari israeliani per arrestare tre miliziani palestinesi a Nablus, l’operazione causa dieci morti e vittime tra i civili.

L’Onu chiede alla Russia di ritirarsi subito dall’Ucraina, il voto si chiude con 141 voti favorevoli, Cina e India si astengono. Sovranità territoriale, stop alle sanzioni e cessare il fuoco, questi i primi dei dodici punti contenuti nel piano di pace diffuso dal Ministro degli esteri cinese.

La Commissione Europea ha messo al bando dagli smartphone aziendali e personali dei propri dipendenti l’applicazione TikTok per ragioni di sicurezza.

CASA NOSTRA

A “Non è l’Arena”, il programma di Giletti, le chat segrete di Messina Denaro schierato con Putin.

Problema siccità, per salvare l’estate servirebbero 50 giorni di piogge, fiumi e laghi in una grave situazione di deficit idrico.

Covid, i dati Gimbe; impennata del numero dei morti, eppure i contagi sono in costante calo.

La visita di Giorgia Meloni in Ucraina: “l’Italia non tentenna, con voi fino alla fine”. Zelensky torna sulle dichiarazioni di Berlusconi: “mi sembra che la sua casa non sia mai stata bombardata”. Per Meloni contano i fatti, la maggioranza ha sempre votato compatta.

Giorgia Meloni si reca in Polonia, con Morawiecki abbiamo la stessa idea di Europa. Colloquio telefonico con Biden prima del suo rientro negli Usa.

Meloni durante la visita a Kiev annuncia la grande conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, che si terrà ad aprile in Italia.

Attacco Hacker alle istituzioni Italiane, pirati informatici colpiscono ministeri e aziende.

Berlusconi si sente offeso da Kiev e replica: “anch’io ho conosciuto l’orrore della guerra”. In Russia la portavoce del ministro degli esteri interviene per difenderlo.

Tajani a New York: l’invio dei jet per ora non è previsto, fino a qui l’Italia ha inviato tutto quello che poteva.

Il Presidente Mattarella ha incontrato a Palermo la Presidente della Commissione Europea Ursula von Der Leyen, guerra in Ucraina, migrazioni, gas, fonti di approvvigionamento energetico, e transizione ecologica gli argomenti trattati.

Tragedia di Rigopiano: 25 imputati assolti, solo 5 le condanne, l’ira dei familiari.

Ci lascia Maurizio Costanzo, aveva 84 anni.

POLITICA

Meloni sul superbonus: “è necessario difendere i conti pubblici, ma eviteremo il tracollo delle aziende”. Anche per Carlo Cottarelli (Pd) il Governo ha fatto la scelta corretta.

Sulle nomine nelle aziende di stato Eni e Enel, la Lega chiede un maggior peso.

Attriti tra Mulè e Fdl, Berlusconi cerca di fare da paciere per la tregua nella coalizione di centrodestra

Chiamata di Giorgia Meloni a Silvio Berlusconi per stemperare il clima dopo le polemiche relative alle parole dell’ex premier sul conflitto in Ucraina. Rassicurazioni sull’invio di armi solo difensive.

Pd chiuso il voto nei circoli per le primarie, domenica i gazebo aperti a tutti.

Bonaccini risulta il vincitore dopo il voto nei circoli con il 52,9%, Schlein ottiene il 34,9%. Ora la sfida tra i due si sposta nei gazebo.

ECONOMIA

Meloni sul superbonus, il costo per gli Italiani è di quasi 2 mila€ a testa.

Il Ministro Giorgetti incontra i rappresentanti delle associazioni di categoria per cercare una soluzione sulle nuove limitazioni del superbonus. Allo studio la possibilità di compensazione con l’F24, e il mantenimento della cessione del credito per i redditi più bassi.

Il Ministero del tesoro pressa le banche perché si impegnino a sbloccare i 19 miliardi che pesano sulle aziende.

L’inflazione scende al 10%, merito del calo dei prezzi energetici.

Incentivi e aiuti per l’auto ma solo a chi produce in Italia.

CULTURA

Ovazione per Paolo Conte, il primo cantautore ad esibirsi alla Scala di Milano.

SPORT

Campionato: vincono le milanesi contro Udinese e Monza, vittoria anche per Juve e Roma, cade l’Atalanta che perde in casa con il Lecce. Il Napoli vince a Sassuolo.

Ottavi di Champions vincono tutte e tre le italiane, successi per le milanesi e per il Napoli.

In Europa League e in Conference League si qualificano agli ottavi anche le altre quattro italiane, Juve, Roma, Lazio e Fiorentina.

INCHIOSTRO SPRECATO

Elisabetta Canalis e Brian Perri, matrimonio in crisi?