Wicked Game

14 Agosto 2020

Il primo “poster” che ho appeso in camera da ragazzina è il ritaglio di un giornale in cui è ritratto il mio attore più amato di sempre : Tom Cruise.

In calce alla pagina avevo scritto a mano: “Herb Ritts, Los Angeles 1994″

Questa foto racchiude in sè tutti gli elementi che mi hanno fatto innamorare del lavoro del compianto fotografo e regista americano: il bianco e nero, la bellezza di un corpo giovane e forte, la luce naturale che si riflette sull’ Oceano, il mare e quell’ ingrediente segreto che permette all’osservatore di entrare nella sfera intima e privata del soggetto ritratto…

E’qualcosa di inspiegabile, ma al contempo è così chiaro che Tom ed Herb sono amici, che in una rilassata mattina californiana i due si sono trovati sulla spiaggia, a pochi passi da casa. Mentre facevano giocare il labrador di Tom, tra una chiacchiera e una risata, hanno fatto qualche scatto…

Ecco perchè Herb Ritts è uno dei miei fotografi preferiti di sempre: mi ha regalato i momenti più iconici dei personaggi della mia adolescenza, che sono diventati degli amici a cui stare accanto negli anni.

You’re trying to get to one moment with one frame that eventually may speak for your generation.

Herb Ritts, 1999