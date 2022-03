Legàmi o Lègami fa rima con tegami

4 Marzo 2022

“Vergin di servo encomio

E di codardo oltraggio,20

Sorge or commosso al subito

Sparir di tanto raggio:

E scioglie all’urna un cantico

Che forse non morrà”

L’episodio più esilarante del film Gli Onorevoli è di gran lunga quello che ha per protagonista Totò. che interpreta la parte di un ufficiale in pensione, Antonio La Trippa, classico militare “tutto di un pezzo”. Ne riporto uno stralcio:

“Avete mai assaggiato la trippa italiani, elettori, inquilini, coinquilini, condomini quando sarete chiamati alle urne, ricordatevi un nome solo: vota Antonio la Trippa. Scegliete un nome solo che è tutto una garanzia, tutto un programma Votate la lista PNR, partito nazionale restaurazione. 47 Morto che parla, e fesso a chi non sta zitto”.

Ma a me che numero mi avete dato? Domanda retorica per una risposta scontata: Trippa e centopelli al pomodoro.

Fuggire da responsabilità, fuggire da ciò che siamo, vivere sempre come se si fosse uniti in un matrimonio soffocante con la buoncostume, ci rende persone meritevoli di rispetto o nonostante il passare degli anni siamo le solite vecchie volpi?

Se leggete la parola principi, l’accento dove lo ponete? La statura morale, la serietà di persone che lavorano ogni giorno per rendere il mondo un posto più confortevole e migliore la cestinate come scorie?

Esiste in un esercizio che sin dalle elementari viene richiesto di fare ai bambini: il role play. Diversamente da quelli calcolati e freddi, si tratta di un gioco caldo, si richiede al bambino di mettersi in situazione, di assumere il ruolo di un personaggio, ci si mette nei panni dell’altro.

La rete non è solo un luogo in cui irretire l’altro, si connettono conoscenze, esperienze, stati d’animo. Tutto avviene attraverso il dialogo inteso come consegna all’altro. Un abbandono che non corrisponde alla consegna che l’insegnante detta all’alunno perché lo svolga.

La vostra pelle si è mai tagliata, abrasa, scottata? La connettivina è una crema che funge da riparatore, da cicatrizzante. Una crema è balsamo per gli affanni quotidiani, non continuo, ottuso e imperterrito violazione di ogni forma di convivenza pacifica.

Il mutamento parte da dentro, e non coincide mai con una bugia protratta nel tempo. Ha a che fare con un legame affettivo.

In foto: Marcello Dudovich

Gi Vi Emme ciprie profumi creme

Museo Nazionale Colllezione Salce, Treviso