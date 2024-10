Jon Fosse, arriva in Italia con Iperborea il suo albo ‘La piccola violinista’

18 Ottobre 2024

Il richiamo che può esercitare la voce di un premio Nobel per la letteratura è enorme. Ed è tanto più forte quando presta la sua arte all’invenzione di mondi per i più piccoli. Iperborea ha pubblicato da poco un piccolo gioiello. ‘La piccola violinista’ di Jon Fosse è un’opera d’arte, una storia mirabilmente impreziosita dalle illustrazioni di Øyvind Torseter. Confesso di essere rimasto incantato quando lo ho sfogliato la prima volta. Le immagini della bambina, nella sua essenza di disegno in bianco e nero in movimento dentro un mondo immaginario, hanno una forza evocativa enorme. Ne esce fuori un albo di incantevole forza poetica, una fiaba moderna sul potere inconsapevole e sconfinato dei bambini, sulla forza dell’immaginazione e della musica.

La storia è allo stesso tempo semplice e profonda, come i tanti mondi interiori a cui l’autore norvegese è legato. C’era una volta una bambina che suonava il violino, e quando si metteva le mani davanti agli occhi riusciva a vedere quello che voleva. Un giorno fece quel gesto e vide suo padre solo e triste su uno scoglio sperduto in riva al mare, accanto a una barca capovolta, e capì che aveva bisogno del suo aiuto. Così la piccola si mise in viaggio per raggiungerlo, ma si trovò davanti una montagna invalicabile. Allora suonò il suo violino e la roccia si aprì lasciandola passare. La bambina riprese il cammino trovandosi intrappolata nei fanghi di una palude. Di nuovo suonò il violino e il suolo si indurì permettendole di proseguire.

Così arrivò al mare, ma doveva attraversarlo per raggiungere il padre. Suonò il violino e le onde si alzarono aprendole un passaggio. Finalmente trovò il padre, che la abbracciò felice e incredulo, e superando ogni altro ostacolo grazie alla sua musica lo riportò a casa. Nell’ultima pagina del racconto viene il dubbio che il viaggio immaginario fatto dalla bambina e da suo padre sia frutto del potere salvifico della musica, che sia stata la potenza mistica del suono del violino a scatenare la tempesta di immagini dentro cui si perde l’occhio del lettore sfogliando l’albo. Non lo sappiamo, ed è giusto non saperlo, perché la vera letteratura sta sempre nei puntini di sospensione.

‘La piccola violinista’ è uno dei quattro albi per bambini a firma Jon Fosse. Iperborea li presenta in Italia per la prima volta. Øyvind Torseter, autore delle illustrazioni, è artista, illustratore, fumettista e scrittore. Anche lui norvegese, con i suoi raffinati libri per l’infanzia ha ottenuto numerosi premi internazionali, tra cui il Bologna Ragazzi Award ed è stato finalista al Hans Christian Andersen Award.