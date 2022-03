Guerra Ucraina-Russia, Onu “Almeno 636 civili uccisi dall’inizio del conflitto”

15 Marzo 2022

Continuano i combattimenti e le bombe in Ucraina. Un raid russo su una torre della televisione nell’ovest del Paese ha provocato 9 morti, mentre l’Onu avverte: “Sono almeno 636 i civili uccisi dall’inizio del conflitto”. E’ stato sbloccato intanto il corridoio umanitario per l’evacuazione da Mariupol. Si registrano nuovi danni a linea elettrica che alimenta Chernobyl. Ferito vicino a Kiev un inviato di Fox News.

Sul fronte dei negoziati, il quarto round colloqui tra la delegazione di Mosca e quella di Kiev è stato sospeso e riprenderà nelle prossime ore. Zelensky afferma da parte sua di impegnarsi a continuare le trattative e cercare un incontro con Putin. Il Cremlino: “Non escludiamo di prendere il ‘controllo totale’ delle grandi città ucraine”. Ma il Pentagono: “L’avanzata russa è in stallo”. Terminati anche i colloqui a Roma tra il consigliere per la Sicurezza nazionale americano, Jake Sullivan, e il direttore della Commissione Affari Esteri cinese Yang Jiechi: “Appoggio a Mosca avrà conseguenze”. Nuova telefonata tra Putin e Bennett.

L’ambasciata di Pechino a Washington afferma intanto di “non aver mai sentito parlare” di una richiesta di armi fatta alla Cina dalla Russia, come affermato da fonti Usa. Anche Mosca smentisce: “Nessuna richiesta di aiuto”. Ma il Financial Times: “La Cina è aperta all’ipotesi di fornire appoggio militare alla Russia”. Via libera dei 27 Paesi Ue (Coreper) al quarto pacchetto di sanzioni: c’è anche Abramovich. L’Fmi parla di “profonda recessione e grande shock economico” a causa della guerra. In Russia scatta fallimento rapido per aziende estere fuggite. Mosca punterà a utilizzare lo yuan cinese come una delle riserve valutari.