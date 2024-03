La Mezza Luna Palestinese, ha distribuito gli aiuti del Marocco

18 Marzo 2024

La Mezza Luna Palestinese, ha provveduto a distribuire gli aiuti pervenuti dal Marocco , in attuazione delle alte disposizioni Reali.

Il Marocco sta attuando una politica di ampio respiro, difficilmente comprensibile agli osservatori occidentali. Questa Nazione interpreta la questione tra Israele e Palestina , non come una controversia politica, bensi come una questioni di popoli. In effetti, non è una vicenda comune, quella del medio oriente.

L’attuale situzione è il frutto amaro , del colonialismo europeo, o meglio dell’uso (altro termine non sarebbe adeguato) che le potenze occidentali , impantanate sul fronte medio orientale durante la grande guerra non trovarano soluzione migliore che chiedere l’appoggio sia della comunità araba sia di quella ebraica promettendo loro la costituzione di una Nazione araba in medio oriente.

A guerra finita , qauella promessa fu rimangiata , lasciando una pesante eredità fino ai giorni nostri . La soluzione per il medio oriente è chiara e netta , due Stati per due Popoli, rispettando le basi su cui si fondava la Società delle Nazioni (antesignana delle Nazioni Unite) . I popoli devono essere al centro delle decisioni e degli aiuti e delle decisioni . Oggi i grandi assenti in questo conflitto sono l’Unione Europea, che ha pesanti resposabilità storiche , e le Nazioni Unite che di fatto, non riescono (per la verità non solo in Medio Oriente) a portare a conculusione alcun processo di vero accordo nell’interesse dei popoli

Il Marocco, pur considerando la questione palestinese, una “causa nazionale” punta proprio sulla questione degli interessi delle popolazioni piuttosto che guardare alle attuali forme statuali. E’ cosciente che la Palestina , come Nazione debba esistere, ma ancor di più che siano fatti gli interessi dei palestinesi, ed allo stesso modo , specularmente nei confronti di Israele.

Al centro dell’azione reale e della diplomazia marocchina sui luoghi santi, vi sono le popolazioni, i loro bisogno immediati e la loro visione per il futuro.

Un modo che segue lo spirito della Società delle Nazioni, antesignana delle Nazioni Unite, che avrebbe dovuto mettere al centro i popoli e non le questioni politiche

Marco Baratto