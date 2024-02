La Spagna guarda con interesse all’ “Inziativa Atlantica” del Marocco

22 Febbraio 2024

La Spagna ed il Marocco continuano ad intensificare le loro ottime relazione. Nel corso della recente udienza avuta dal Primo Ministro Spagnolo, Signor Pedro Sancez con il Re del Marocco, si è ribadita , la posizione della Spagna, contenuta nella dichiarazione congiunta dell’aprile 2022. Tale presa di posizione , considerava , l’iniziativa di autonomia marocchina come la base più seria, realistica e credibile per risolvere quello che ancora , alcune forze socialiste in europa continuano a sostenere.

La volontà del Governo socialistà spagnolo è una prova di modernità anche per la Spagna stessa. Nel corso degli anni, il PSOE ha mostrato aperture nei confronti di una maggiore autonomia per le regioni, cercando di trovare un equilibrio tra il riconoscimento delle identità regionali e l’unità nazionale. Nel 2013, ad esempio, il PSOE ha presentato una proposta di riforma costituzionale che prevedeva l’introduzione di una forma di federalismo in Spagna.

La Spagna consce fino troppo bene cosa significhi avere forze separatiste che compiono anche atti di violenza sul suolo Nazionale per questo, non può che comprendere appieno le posizioni del Marocco ed abbandonare la linea di sostegno al Polisario .

Di particolare interesse in questa visita è staa la discussione sulla eventuale partecipazione della Spagna alll’Iniziativa Atlantica Africana. Essa è una iniziativa Reale per promuovere l’accesso all’Oceano Atlantico per i Paesi del Sahel e il Gasdotto Afro-Atlantico Nigeria-Marocco.

L’ “Iniziativa Atlantica”, voluta fortemente da Sua Maestà è una azione nuova dei rapporti tra Europa ed Africa. Infatti, non nasce da nazioni europee che direttamente posso avere interessi neo coloniali ma, è una inziaitiva interamente africana voluta per la crescita dell’Africa a cui l’ Europa dovrebbe aggreggarsi ma in condizioni di parità con i paesi africani.

Marco Baratto