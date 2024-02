L’Irlanda smentisce le notizie del Polisario

19 Febbraio 2024

Pur di attaccare , con l’ennesima campagna mediatica il Marocco, ed accreditare una solidarietà internazionale che viene meno, Il Fronte Polisario , ha rischiato di innescare un’incidente diplomatico .

Nei giorni scorsi il capo del Fronte Polisario ha compiuto una visita in Irlanda , presentata come una “visita ufficiale “. La cosa, ha creato forti problemi, tanto che la diplomazia della Repubblica d’ Irlanda è stata costretta a smentire il Polisario, specificando che la sua presenza in territorio irlandese era una presenza privata e non ufficiale .

L”Irlanda, come definito dal governo irlandese, è riaffermato anche nella dichiarazione: “La posizione di lunga data dell’Irlanda sul Sahara occidentale è di pieno sostegno al processo guidato dalle Nazioni Unite e agli sforzi del Segretario Generale per raggiungere una soluzione politica finale e reciprocamente accettabile su questa questione. Inoltre, EIRE, non riconosce a nessun livello la pseudo RASD .

Non è solo una campagna scorretta, ma è l’ennesimo tentativo di distorcere la realtà. Il Marocco non ha mai risposto , con questi metodi di propaganda. Si è sempre basato sui fatti. Inoltre , nel caso specifico, coinvolgere la Repubblica d’Irlanda è alquanto pericoloso. Questa Nazione ha conosciuto, sulla propria pelle, cosa significa una guerra civile , conosce il problema della divisione , ancora presente di alcune sue provincie. Ma , dopo anni di tensioni grazie agli accordi con il Regno Unito ha superato le divisioni gli odi e anche il conflitto armato. Coinvolgere l’Irlanda significa, seppure indirettamente tentare di ricreare una tensione tra EIRE e Regno Unito . Un atto grave nel campo della politica internazionale

Marco Baratto