Seychelles: il salvadanaio degli oligarchi

20 Marzo 2022

Anni fa, se mi avessero chiesto del mio viaggio di nozze ideale, avrei detto: le isole Seychelles. Bellissime ed esotiche, lontane eppure così vicine alla guerra che infiamma l’Europa: sono il luogo in cui i miliardari Alexei Mordashov e Andrey Kostin nascondono i propri patrimoni. Mordashov è il secondo uomo più ricco di Russia, ed il suo yacht, registrato alle Cayman, sta svernando nel porto turistico dell’isola di Mahé(1). Lì lo raggiunge lo yacht del banchiere Andrey Kostin, che è salpato dalla Turchia, verso lidi più sicuri, il 18 febbraio. Non soffrono di solitudine: nel porto principale delle Seychelles sono attualmente ormeggiate 12 barche di lusso di altrettanti uomini del potere economico e politico di Mosca(2).

Non sono soltanto le agevolazioni fiscali, ma anche le spiagge da cartolina, i panorami incantati, i luoghi separati dalla civiltà: 115 isole, una popolazione di meno di centomila persone, il 90% della quale vive sull’isola di Mahé(3). Non è solo un’attrazione turistica, ma un luogo strategico per la produzione e il commercio tra Africa, Europa e Asia, nelle rotte vitali del trasporto petrolifero tra la penisola arabica e il Capo di Buona Speranza. La base navale statunitense di Diego Garcia non è lontana: un colpo di stato laggiù avrebbe implicazioni globali(4). In principio si vive di agricoltura e di turismo, ma da quando si è sviluppato il settore dei servizi offshore ci sono stati cambiamenti drastici(5). In quel momento è esplosa la corruzione, che ha diviso i cittadini tra vincenti (pochissimi) e perdenti, ed ha catapultato il nome delle Seychelles nel firmamento internazionale del riciclaggio del denaro sporco, specie dopo la pubblicazione dei Paradise Papers, dei Panama Papers e dei Pandora Papers(6).

Gli anni ruggenti di Adnan Khashoggi

La posizione strategica ha permesso all’élite locale di fare il proprio comodo senza che le grandi potenze mondiali cercassero di cambiare le cose: dopo alcuni anni di guida del partito democratico centrista(8), dopo l’indipendenza, raggiunta nel 1976, e dopo un colpo di Stato, il partito socialista di Albert René ha preso il potere(9) e lo ha mantenuto senza tentennamenti fino al 1993. Anche il suo predecessore, James R. Mancham, era tutto tranne che un santo: lo hanno scoperto prendere tangenti dal Sudafrica (per rompere l’isolamento degli anni dell’Apartheid dall’Organizzazione per l’Unità Africana), e dal trafficante d’armi Adnan Khashoggi(10), un miliardario saudita, imparentato con la famiglia Bin Laden(11), il cui stile di vita lussuoso lo ha reso famoso, e poi lo ha rovinato: famosa l’episodio in cui regalò un diamante a Lory del Santo in segno di gratitudine per un rapporto sessuale(12).

Khashoggi non è solo lo zio di Dodi Al Fayed, il milionario saudita deceduto in un incidente stradale a Parigi insieme a Lady Diana(13), ma anche il protagonista di alcuni scandali di contratti miliardari ottenuti con la corruzione (ad esempio con l’industria dell’aviazione americana Lockheed) e soprattutto dello scandalo Iran Contra del 1986, quando alcuni funzionari del governo guidato da Ronald Reagan vendettero armi all’Iran aggirando l’embargo internazionale(14). Nello stesso periodo sono state scoperte le sue relazioni con l’agente dei servizi segreti italiani Francesco Pazienza e con il banchiere Roberto Calvi, coinvolti in uno scandalo colossale che ha portato al fallimento di una delle più grandi banche italiane, il Banco Ambrosiano, alla scoperta degli accordi tra Mafia e Vaticano, ed all’inchiesta sul possibile complotto per uccidere Papa Giovanni Paolo I(15). Khashoggi, per aiutare Calvi, gli aveva creato un piccolo sistema offshore alle Seychelles, che non è mai stato completamente svelato(16).

L’uomo d’affari saudita aveva scelto le Seychelles proprio per questo: perché era un posto perfetto per far sparire grandi quantitativi d’armi in grandi navi mercantili e per creare un piccolo sistema bancario che proteggesse i proventi di quel traffico(17). Nel 1976 ha speso 8 milioni di dollari per acquistare 104 acri di proprietà della spiaggia più bella per costruire un hotel. Per suo tramite, il principe Talal, nipote del re saudita Khalid, ha investito 30 milioni di dollari per costruire un complesso turistico alle Seychelles e ha promesso l’aiuto saudita per il finanziamento di infrastrutture e progetti abitativi(18). Un anno prima, nel 1975, la famiglia dello Shah di Persia aveva comprato l’isola D’Arros per 18 milioni di dollari, per poi rivenderne la metà a Liliane Bettancourt, erede dell’impero industriale L’Oréal, che ha usato l’isola per esperimenti scientifici(19).

L’eredità di Albert René

Durante i decenni, e persino dopo essersi dimesso (2004), Renė è rimasto “the boss”, nonostante le accuse di corruzione e di violazione dei diritti umani. E nonostante gli attentati, come quello noto come Operazione Angela (1981), guidato dal mercenario inglese Mad Mike Hoare e dal colonnello Jerry Puren, risoltosi in uno scontro a fuoco durato sei ore e con la vittoria dell’esercito regolare(21). Invecchiando, il despota ha deciso di lasciare, ha promulgato una nuova costituzione democratica, ed ha ceduto il potere al suo vicepresidente, James Michel(22). Da allora sono passati anni di presidenti corrotti ed incapaci che, alle ultime elezioni, hanno lasciato il posto a Wavel Ramkalawan, un prete anglicano la cui campagna elettorale è stata basata sulla promessa di recuperare 50 milioni di dollari scomparsi nel 2002 dalle casse del governo(23).

Il denaro era stato donato dagli Emirati Arabi Uniti per costruire il centro offshore (la STC Seychelles Trading Company) ed a pagare le importazioni di cibo necessarie a causa di una crisi economica ignorata dalla politica locale: ed in effetti la magistratura nel novembre del 2021 ha arrestato Mukesh Valabhji, un uomo d’affari alleato del presidente René. Valabhji, e sua moglie Laura(24), rei di aver nascosto il denaro su un conto cifrato della Baroda Bank in Inghilterra(25). Con quei soldi Valabhji ha comprato l’azienda statale COSPROH(26) (Compagnie Seychelloise de Promotion Hôtelière)(27), una catena di alberghi che ha reso René ed il suo socio padroni del turismo nazionale – senza pagare nulla, perché i soldi non sono stati versati nelle casse dello Stato, ma rubati una seconda volta(28) e poi sparpagliati sui conti offshore dell’ex presidente e del suo complice(29). Nel corso dell’inchiesta la procura di Victoria dimostra la complicità della più stretta cerchia degli amici di René: suo figlio, il colonnello Leslie Benoiton, il capo dell’agenzia pensionistica Lekha Nair, l’ex ministro delle finanze Maurice Loustau-Lalanne(30) e la moglie del presidente, Sarah René(31).

La vittoria di Ramkalawan è maturata grazie al suo atteggiamento moralista ed al suo programma economico: seppure il PIL pro capite delle Seychelles è uno dei più alti in Africa(32) (16’575 dollari nel 2018)(33), il 40% dei seicellesi vive in miseria: le Seychelles dipendono dalle importazioni per una vasta gamma di prodotti primari, il che innalza il costo della vita. Ma il problema più grande è quello della tossicodipendenza: quasi il 10% della popolazione in età lavorativa è dipendente dall’eroina – su base pro capite, il paese ha il più alto tasso di uso di eroina nel mondo, e Ramkalawan si è impegnato ad affrontare questo grave problema e combattere il contrabbando di droga(34).

La droga arriva alle Seychelles con disperante semplicità dall’Asia centrale, in particolare dall’Afghanistan(35). L’industria nazionale della cannabis copre parte della domanda locale, ma la cannabis è anche importata dal Madagascar: sebbene il mercato criminale sia ancora di dimensioni limitate, flakka, cocaina e crack sono molto popolari. Secondo i dati dei sequestri compiuti nei porti e negli aeroporti, gli spacciatori sono di origine seicellese, brasiliana, keniota, tanzaniana o sudafricana – e qui vuole incidere il nuovo governo, combattendo la corruzione della polizia(36).

Altro argomento delicato: le tensioni geopolitiche tra India e Cina aumentano per il tentativo di Pechino di espandere la sua influenza nell’Oceano Indiano, in un momento storico nel quale New Delhi spera di usare l’isola di Assumption – un’isola delle Seychelles a nord del Madagascar – come difesa contro la base militare cinese a Gibuti: una speranza spenta a causa dell’opposizione del popolo seicellese e del governo Ramkalawan, che invece puntano sulla rivalità tra i due paesi per ottenerne sostegno economico per uscire dalla miseria(37).

La piazza finanziaria

La fine degli anni ruggenti ha lasciato alle Seychelles un portafoglio clienti intatto, e le competenze per trasformare quello che prima era un vassallaggio nei confronti del miliardario di turno in un sistema funzionale – un paradiso fiscale. Rifacendosi alle esperienze già compiute da Panama e da altre piazze offshore affermate, nel 1994 lo Stato ha creato una società privata che coordinasse l’attività dei fiduciari, ne stabilisse le regole e ne proteggesse gli interessi: la IBC International Business Companies(39). Non appena sono arrivati i primi risultati positivi, per evitare problemi con le agenzie di regolamentazione internazionali, il governo ha fondato un’agenzia di controllo, la SIBA (Seychelles International Business Authority)(40), che ha introdotto l’armonizzazione fiscale: nelle Seychelles le aziende che operano all’estero non pagano tasse(41).

Conrad Benoiton è stato a lungo presidente di SIBA e amministratore delegato di Seychelles Petroleum Company (Seypec), costituita nel 1985 in seguito alla nazionalizzazione delle piattaforme della Shell(42), coinvolta in uno scandalo e accusata di vendere carburante scadente(43). Anche Benoiton è stato scalzato dal nuovo governo: per le irregolarità nella vendita di una delle petroliere della compagnia(44), e comunque, fin dal 2012, la Seypec è stata sostituita da una società nuova, PetroSeychelles, per permettere di ricominciare senza il peso della corruzione di decenni(45). Seypec è oggi solo un trader di petrolio russo, che compra nei porti indiani e vende in Europa(46).

Benoiton è anche amministratore delegato della Appleby, una società delle Bermuda(47), finita sotto la luce dei riflettori dopo la pubblicazione dei Paradise Papers(48), in cui sono elencati più di 150 politici e imprenditori di tutto il mondo che, tramite la Appleby, hanno frodato il fisco o hanno pagato e ricevuto tangenti(49). Un elenco in cui compaiono alcune delle istituzioni finanziarie più importanti del mondo: Barclays, Citibank, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, KPMG, Lloyds, PwC, Royal Bank of Scotland, Santander e Standard Chartered(50). È l’esemplificazione di quanto abbiamo detto: nelle Seychelles, accanto alla povertà assoluta della stragrande maggioranza della popolazione, esiste una ristretta élite che ricopre tutti i posti chiave della politica e dell’economia, e che se ne frega delle leggi.

Il settore offshore è passato dalle 650 società del 1996 alle 140’000 del 2016, cui si aggiungono 1000 trust fiduciari ed oltre 300 fondazioni – quasi tutte collegate a reti internazionali offshore, come quelle scoperte da ICIJ con le rivelazioni sulle attività illegali di Mossack y Fonseca a Panama(51) che, non appena reso noto lo scandalo, ha “traslocato” tutti i suoi clienti più importanti in società fotocopia registrate a Victoria(52). Quelli più delicati, come dimostrato dai Panama Papers (un esempio: la Pangates International Corporation Ltd.), dopo aver fatto tappa alle Seychelles vengono mosse dall’isolotto di Niue, nel mezzo dell’Oceano Pacifico, alle Saoma, poi di nuovo nelle Seychelles – inseguita dagli strali delle autorità statunitensi, che affermano che questa società, insieme ad altre due entità registrate a Victoria (Maxima Middle East Trading e Abdulkarim Group), ha fornito “sostegno materiale, beni e servizi al governo siriano” in violazione dell’embargo internazionale(53).

Tra i trader che più amano le Seychelles, ci sono gli aristocratici degli Emirati Arabi Uniti, le cui 35 famiglie più ricche hanno ciascuna almeno una holding nell’arcipelago: lo sceicco Hazza, il suo successore come consigliere per la sicurezza nazionale, suo fratello (lo sceicco Tahnoon bin Zayed), il primo ministro e sovrano di Dubai, lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum(54). Lo sceicco Tahnoon è stato coinvolto nelle inchieste sulle attività illecite del comitato elettorale di Donald Trump, diretto dal miliardario Thomas Barrack, che avrebbe svolto da intermediario tra Trump e Tahnoon, che ha finanziato la sua campagna alla presidenza degli Stati Uniti(55).

Anche gli indiani amano le Seychelles: i fratelli Jaidev e Vikram Shroff, figli del fondatore del colosso dei pesticidi UPL (United Phosphorus Ltd) hanno acquistato immobili e yacht, registrandoli in miriadi di società nelle Isole Vergini Britanniche, a Cipro, negli Emirati Arabi Uniti, ma hanno portato le loro holding (Vector Projects Ltd e Trenkore Investments Limited) al calduccio garantito dal centro IBC di Victoria(58). Il clan più potente nel commercio dei diamanti, la famiglia Rosy Blue, dall’India ha creato una galassia di 24 società offshore, depositando sui loro conti alla filiale di Ginevra di HSBC 56,63 milioni di dollari di evasione fiscale, anche loro con la holding alle Seychelles(59). I soldi restano nei paesi occidentali, ma le società spiaggiano in questo paradiso naturale – oppure restano nell’universo cibernetico, come la criptovaluta BitMEX, un eccellente sistema di riciclaggio del denaro illegale, creata dal trader americano Arthur Hayes, che ha sede nelle isole Seychelles(60). Anche lui inseguito dalle autorità americane, si è arreso il 6 aprile 2021 ed è stato rilasciato su cauzione di 10 milioni di dollari(61).

Nel 2020, le Seychelles sono entrate nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative in materia di lotta all’evasione fiscale e della trasparenza dei mercati(62). Nonostante ciò danneggi le banche locali e la loro capacità di agire sul mercato internazionale, le aziende e gli individui possono spostare fondi dentro e fuori il paese senza restrizioni o senza doverne dichiarare la fonte(63). Nello scorso ottobre l’Unione Europea ha cambiato idea, ma le inchieste sui fiduciari seicellesi continuano – un’inchiesta iniziata da ICIJ e che coinvolge oltre 90 paesi su un arco temporale di 25 anni, dal 1996 al 2020(64). I ministri UE hanno deciso di spostare Victoria in una lista grigia in cambio della promessa di una riforma fiscale – il che ha portato Chiara Putaturo, esperta della ONG Oxfam, a descrivere la lista nera UE come “uno scherzo”(65).

Secondo Putaturo, mentre i super ricchi continuano a utilizzare i paradisi fiscali per evitare di pagare le tasse, alla gente comune viene chiesto di pagare il conto per la ripresa economica dopo la pandemia(66). Come ha fatto Arouna Nikièma, il proprietario di un’azienda di bodyguards in Burkina Faso che, all’annuncio del suo governo dell’introduzione di una tassa per aiutare le vittime del Covid, ha spostato (retroattivamente) tutte le proprie attività nelle Seychelles(67). Lo stesso ha fatto Hugo Yassir Zenagui, un ex ministro marocchino, che ha usato il suo passaporto francese per spostare i propri soldi a Victoria(68).

A proposito dei russi

Negli ultimi 20 anni i russi hanno scoperto le Seychelles. Le principali aziende sono la Alpha Consulting Ltd. e la All About Offshore Ltd (AABOL). Fondata nel 2008 da Victoria Valkovskaya, Alpha ha uffici anche a Dubai e in Belize, ed ha quasi esclusivamente clienti russi, come il miliardario Roman Avdeev, uno dei migliori amici di Vladimir Putin(70). AABOL è talmente nota da provocare guai alle banche con cui lavora – come i lettoni della Rietumu Banka, multata di 91 milioni di dollari in Francia e sospesa per cinque anni per complicità in evasione fiscale e il riciclaggio di denaro(71). Resta il fatto che, tramite queste società fiduciarie, quasi il 20% della ricchezza della Russia è nascosto alle Seychelles o nei paradisi fiscali collegati(72).

I russi hanno portato nelle isole i loro alleati africani, come ad esempio Aires Ali , l’ex primo ministro del Mozambico, che ha una società nelle Seychelles ed un conto bancario in Portogallo; Isabel dos Santos, figlia dell’ex presidente José Eduardo dos Santos; Martin Rushwaya, un generale dello Zimbabwe, contrabbandava diamanti a Victoria; Zakaria Deby Itno , fratello del presidente del Ciad, ha una società con un trafficante d’armi; Delyan Peevski, politico bulgaro accusato di corruzione, ha visto congelare 100’000 dollari di profitti illeciti sul suo conto alle Seychelles; Shaukat Fayaz Ahmad Tarin, ministro delle finanze del Pakistan, ha fondato qui una società per investire in una banca(73).

Gli accordi con i paesi africani hanno creato anche un imponente traffico di schiavi, iniziato con l’esigenza di avere forza lavoro quasi gratuita (il 20% della forza lavoro impiegata), e sviluppatosi poi come un punto di smistamento degli schiavi venduti per sesso o per lavoro – un mercato spesso collegato al contrabbando d’armi(74). In questo settore, nel momento in cui la Cina è entrata in competizione con le industrie belliche russe, le fiduciarie russe delle Seychelles hanno iniziato a vendere anche le armi di Pechino in Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Seychelles, Tanzania e Zambia(75).

Ora la guerra con l’Ucraina e le conseguenti sanzioni economiche spaventano il governo di Victoria: quasi un terzo dei turisti veniva dalla Russia o dall’Ucraina, ed alcune aziende russe stanno per chiudere, cancellando centinaia di posti di lavoro negli hotels controllati dagli oligarchi moscoviti, come il Savoy e il Coral Strand(76), di proprietà di Yuri Gushchin(77), un uomo che ha fatto i soldi come contrabbandiere negli anni dell’Unione Sovietica(78).

Ma il problema centrale resta un altro. Mentre paradisi fiscali come le Bahamas, le Isole Vergini o Malta hanno portato un generale benessere, i seicellesi sono ostaggio di una piazza finanziaria cinica e feroce, per la quale la bellezza delle isole è semplicemente una scusa per investire su un turismo che spesso nasconde ben altro: traffico d’armi, di droga, di schiavi. Per questo motivo, dopo aver cambiato idea sul mio viaggio di nozze, consiglio anche a voi lettori: non si può diventare complici di un regime così disumano. Il presidente Ramkalawan ha davanti a sé un compito quasi sovrumano – che giustamente inizia con la punizione dei responsabili, cui deve seguire un nuovo sistema democratico che promuova l’uguaglianza ed il benessere.

