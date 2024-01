Giro in barca in mar rosso? grazie preferisco di no

13 Gennaio 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Missione diplomatica del segretario di Stato americano, Antony Blinken, che ha di nuovo messo in guardia sui rischi di un’estensione del conflitto, mentre proseguono i raid israeliani sulla Striscia di Gaza, dove sono stati uccisi tre giornalisti. A Gerusalemme Est una bambina palestinese di tre anni è intanto rimasta uccisa “per errore” dagli agenti israeliani. Il Qatar avverte: l’eliminazione del numero due di Hamas complica i negoziati (Agi)

Riflessioni aperte nel centrodestra dopo l’idea lanciata dalla Premier Giorgia Meloni sulla candidatura dei leader alle prossime elezioni. Per Antonio Tajani il tutto è sintetizzabile nella formula «o tutti o nessuno», mentre la coalizione fatica a ricomporre la frattura che rischia di materializzarsi in Sardegna, con Lega e Partito Sardo d’Azione che insistono sull’uscente Christian Solinas per le Regionali mentre il tavolo locale aveva votato a maggioranza per Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari di FdI.(Unione Sarda)

Il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha annunciato che lascerà anticipatamente l’incarico per presentarsi alle elezioni europee di giugno e diventare così un semplice eurodeputato. La sua decisione comporta il rischio di portare il primo ministro ungherese Orbàn alla presidenza del consiglio europeo per un periodo di quattro mesi. (Il Foglio)

A pochi giorni dall’omicidio del numero due di Hamas, Saleh al Arouri, nella periferia Sud di Beirut, Israele è tornato a colpire in Libano, eliminando uno dei principali comandanti militari di Hezbollah, ucciso da un missile, mentre viaggiava in auto a una decina di chilometri dalla frontiera fra Libano e Israele. Gelo tra Biden e il presidente dello stato ebraico. (Repubblica)

Ex Ilva, salta l’accordo tra governo e Arcelor Mittal. Palazzo Chigi annuncia il no del colosso franco-indiano alla proposta governativa della sottoscrizione «dell’aumento di capitale sociale, pari a 320 milioni di euro, così da concorrere ad aumentare al 66% la partecipazione del socio pubblico Invitalia, unitamente a quanto necessario per garantire la continuità produttiva» (Milano Finanza)

Addio all’abuso d’ufficio, sindaci in festa per l’abrogazione del reato. La commissione Giustizia del Senato, ha concluso l’esame degli emendamenti presentati all’articolo 1 del ddl Nordio. A favore della cancellazione del reato di abuso d’ufficio tutta la maggioranza e anche Italia Viva con Ivan Scalfarotto. Votano contro le opposizioni: Pd, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra. Mentre è stato bocciato un ultimo tentativo dei Dem per distinguere la responsabilità politica dei sindaci da quella dei tecnici. (Il Riformista)

Nuovo record di occupati a novembre a quota 23,74 milioni, un incremento di 30mila unità rispetto a ottobre e di ben 520mila addetti rispetto allo stesso mese del 2022. L’istat comunica che rispetto al mese precedente aumentano gli occupati e gli inattivi, mentre diminuiscono i disoccupati. (Il Giornale)

Aiuti militari all’Ucraina, via libera del Senato che proroga sino alla fine dell’anno il sostegno all’Ucraina (alla Camera toccherà il 23 gennaio). Il provvedimento è stato approvato da tutti i partiti tranne il M5S e l’Alleanza Verdi Sinistra, ma la discussione è stata più articolata di quanto suggeriscano i numeri (125 sì, 28 no e 2 astenuti)(Corriere della Sera)

Inizia il processo per stabilire se la guerra israeliana a Gaza sia un genocidio. La Corte internazionale di giustizia esaminerà la denuncia del Sudafrica che chiede “misure provvisorie” urgenti “per proteggere da ulteriori, gravi e irreparabili danni ai diritti del popolo palestinese derivanti dalla convenzione sul genocidio, che continua ad essere violata impunemente” (Il Sole24Ore)

Stati Uniti e Gran Bretagna hanno lanciato un attacco contro gli Houthi nello Yemen, due giorni dopo che i ribelli hanno rigettato un ultimatum per fermare i raid contro le imbarcazioni nel Mar Rosso. Lo hanno riferito all’agenzia Reuters fonti ufficiali americane. Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni gli attacchi da parte delle forze angloamericane hanno colpito la capitale Sanaa e altre città. Nel mirino obiettivi e postazioni dei miliziani filo iraniani (La Stampa)

Elezioni Regionali: la pace nel centrodestra è vicina. Questo fine settimana potrebbe essere siglata, domenica o lunedì dovrebbe arrivare la conferma ufficiale: Paolo Truzzu, di Fratelli d’Italia, sarà il candidato governatore in Sardegna e la coalizione lo sosterrà dal primo all’ultimo partito. La contropartita sul caso Sardegna potrebbe essere il terzo mandato consecutivo per alcuni governatori. (La Nuova Sardegna)