L’amaro pandoro di Chiara, uova comprese

23 Dicembre 2023

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

I soldati israeliani hanno scoperto, al settantaduesimo giorno di invasione della Striscia, un tunnel di dimensioni imponenti, lungo quattro km e largo abbastanza per il passaggio di un veicolo. È il primo ritrovamento significativo del grande reticolo di tunnel che attraverserebbe il sottosuolo di Gaza, la cosiddetta “metro”, del quale si è parlato così tanto a partire dal 7 ottobre in poi da fargli acquisire un’aura quasi irreale.(Repubblica)

Giorgia Meloni chiude la kermesse di Atreju e ne ha per tutti, stavolta però non si limita ai politici, ma è scontro anche con Chiara Ferragni e Roberto Saviano. Un intervento lungo settanta minuti dove racconta la sua verità sul Paese che va bene e sulla determinazione del suo governo. Nel mirino anche Elly Schlein e Giuseppe Conte. (Quotidiano Nazionale)

La commissione Bilancio del Senato ha concluso l’esame del Ddl di bilancio con la manovra 2024. L’emendamento del governo all’articolo 33 della manovra salva le pensioni di vecchiaia di medici, dipendenti di enti locali, maestri e ufficiali giudiziari. Passa anche la specifica sugli affitti brevi voluta da FI per cui la cedolare secca è al 21% per una delle case affittate e al 26% per le altre. Ok anche alle agevolazioni per il fondo di garanzia sui mutui sulla prima casa per le famiglie numerose e anche in base all’Isee. Resta la diffida sul superbonus voto definitivo tra Natale e Capodanno (IlSole24Ore)

Gli Stati Uniti hanno annunciato una coalizione di 10 nazioni contro gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, con Gran Bretagna, Francia, Italia e Bahrein tra i Paesi che aderiranno alla «iniziativa di sicurezza multinazionale». La Casa Bianca conferma il sostegno militare a Israele, ma spinge con decisione per un aumento degli aiuti umanitari alla Striscia. (La Stampa)

Lo scorso 15 dicembre due società riconducibili a Chiara Ferragni sono state multate dall’Antitrust, che chiede di restituire il milione di euro incassato. La multa riguarda la vicenda “pandori Balocco”. L’Antitrust condanna il fatto di far credere che gli incassi sarebbero andati ad un ospedale di Torino. Ferragni in lacrime pubblica un video di scuse su Instagram. Scoperto un nuovo caso riguardante le uova di pasqua benefiche sponsorizzate dall’imprenditrice con Dolci Preziosi nel 2021-2022. (Libero)

La presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue e i negoziatori del Parlamento europeo hanno trovato un accordo “storico” sul nuovo Patto su migrazione e asilo, “Questo patto su immigrazione e asilo assicurerà che ci sia una risposta europea efficace a questa sfida europea”, ha detto la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen: “Gli europei decideranno chi entra nell’Ue e chi può stare, non i trafficanti”. “Il 20 dicembre entrerà nella storia”, ha assicurato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. (Il Foglio)

Trovato l’accordo sul patto di stabilità. I paesi dovranno presentare i propri piani di bilancio quadriennali, con la possibilità di estendere il periodo di aggiustamento dei conti a sette anni per consentire l’esecuzione di investimenti e riforme. Paesi con un debito superiore al 90% del Pil dovranno perseguire un aggiustamento dell’1%. Nel caso di deficit eccessivo l’aggiustamento dovrà essere di almeno lo 0,5%. Introdotte salvaguardie di bilancio che impongano deficit dell’1,5% in caso di shock economico. (IlSole24Ore)

I giudici della Corte suprema del Colorado hanno decretato che Trump è squalificato dai pubblici uffici perché si è reso colpevole di una “insurrezione”, parola che sentiremo molto spesso. Ha violato così la Costituzione. Ma la questione non è così semplice e finirà nelle mani della Corte suprema federale, con la sua super maggioranza conservatrice. Chi spera di eliminarlo dalla corsa per via giudiziaria oggi può esultare solo con trepidante, preoccupata moderazione. (Domani)

Mes, la Camera respinge la ratifica. Maggioranza divisa, per il governo servono nuove modifiche al trattato. L’aula ha respinto l’autorizzazione con 184 voti contrari, (Fdl e Lega, e M5S) 72 a favore, (Pd, Azione, Italia Viva) 44 gli astenuti (Forza Italia, Noi moderati). L’Italia è l’unico paese della Ue a votare contro la ratifica della riforma del trattato. Senza la ratifica di tutti i Paesi membri, il Mes non sarà in grado di fornire il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico dell’Unione bancaria, di cui beneficerebbero tutti i Paesi dell’area euro», per garantire la stabilità finanziaria nell’Eurozona. (Corriere della Sera)

“Le norme di Fifa e Uefa sull’autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche per club, come la Superlega, violano il diritto dell’Ue”. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una sentenza storica che di fatto dà il via libera alla creazione della Superlega. “Esse sono infatti contrarie al diritto della concorrenza e alla libera prestazione dei servizi”, rileva la Corte Ue. Il verdetto apre alla possibilità di costruire una nuova competizione. (Tuttosport)