Liguria nel caos alla vigilia dell’estate (e delle elezioni)

10 Maggio 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

L’arresto a Miami di Matteo Falcinelli, studente di Spoleto di 25 anni arrestato e ‘incaprettato’ in cella per 13 minuti, muove inevitabilmente la politica. Il console generale a Miami, afferma una nota della Farnesina, ha sottolineato con le autorità locali l’inaccettabilità dei trattamenti che il giovane ha subito. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha già fatto sollecitare la massima attenzione al caso dell’ambasciatore Usa in Italia, Jack Markell. (Quotidiano Nazionale)

Il Presidente della Repubblica Mattarella, in visita a New York, porterà in assemblea Onu il “credo italiano” del multilateralismo. Mai come oggi il ruolo delle Nazioni Unite, come strumento di pace e risoluzione negoziale dei conflitti, si presenta debole, se non inefficace, ad affrontare le grandi crisi del pianeta. Per il Presidente è fondamentale dare un contributo per “superare le attuali difficoltà politiche e strutturali” dell’Alleanza. (Ansa)

Ennesima strage nel mondo del lavoro. È la terza tragedia dall’inizio dell’anno, dopo quelle del cantiere alla Esselunga di Firenze (5 vittime) e della centrale di Suviana nel Bolognese (7 vittime). Stavolta è toccato a 5 operai morti asfissiati mentre lavoravano nella rete fognaria a Casteldaccia, vicino a Palermo. Sarebbero stati uccisi dalle esalazioni, uno dietro l’altro, calandosi in un tombino. (Repubblica)

Incontro trilaterale a Parigi tra il Presidente Macron, Ursula von der Leyen e il leader cinese Xi Jimping. Si è parlato di questioni economiche e del rischio che i prodotti sussidiati cinesi, come le macchine elettriche o l’acciaio, inondino il mercato europeo, questo mentre la Cina non aumenta la domanda interna. L’Ue e la Cina “concordano” sull’interesse congiunto alla pace e alla sicurezza e “contiamo” sull’influenza che Pechino può avere sulla Russia per quanto riguarda la guerra in Ucraina, riferisce la presidente uscente della Commissione europea. (Il Sole24Ore)

Liguria, Giovanni Toti agli arresti domiciliari. Il governatore accusato di corruzione. Ai domiciliari anche il capo di gabinetto Cozzani, in carcere il presidente di Iren, Signorini. L’accusa è di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio. Il focus dell’indagine sono le elezioni in Liguria del 2020, oltre al governatore sono state raggiunte da misure cautelari altre 9 persone, tra le quali Matteo Cozzani, capo di gabinetto di Toti. I pm: “Soldi per sbloccare supermercati e spiagge private” (Il Giornale)

Israele bombarda Rafah, per Hamas gli attacchi al valico ostacolano l’accordo. Proseguono i colloqui, ma la strada negoziale è tutta in salita. Gli Usa sospendono i rifornimenti di bombe. Attivisti e familiari degli ostaggi bloccano l’autostrada a Tel Aviv e chiedono un accordo con Hamas per il rilascio dei rapiti. (Agi)

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato che il primo obiettivo della riforma sul Premierato “è garantire il diritto dei cittadini di scegliere da chi farsi governare,”.”Il secondo obiettivo”, ha aggiunto nel suo intervento al convegno sul premierato alla Camera “è che chi viene scelto dal popolo per governare possa farlo con un orizzonte di legislatura, possa avere il tempo per portare avanti il programma con cui si è presentato ai cittadini. Meglio una riforma” approvata “dai due terzi del Parlamento, ma non escludo un referendum. (La Stampa)

Il Ministro Giorgetti durante i lavori della commissione Finanze del Senato, annuncia l’obbligo di spalmare su dieci anni i crediti derivati da lavori di superbonus. Contemporaneamente arriva la stretta su nuove deroghe al blocco delle cessioni (Il Sole24ore)

Contestata la Ministra per le Pari Opportunità, Eugenia Roccella. Non appena ha preso la parola sono partiti i fischi e sono cominciati cori che hanno bloccato il dibattito. Una delle manifestanti è stata prima invitata sul palco a parlare ed è stata poi a sua volta interrotta dall’organizzatore. Roccella ha deciso quindi di lasciare il palco e l’auditorium parlando di “censura”. Solidarietà della premier Meloni e del presidente Mattarella. (Il Fatto Quotidiano)

Il Governatore ligure Giovanni Toti, si avvarrà della facoltà di non rispondere, mentre il suo legale è convinto di dimostrare che non c’è stata alcuna irregolarità. Le intenzioni restano quelle di non dimettersi, ci sarà un confronto con tutte le persone che con lui hanno lavorato fino a oggi e con i partiti di maggioranza. (Corriere della Sera)