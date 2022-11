Terzi di Sant’Agata: Migranti e frontiere UE, necessario rafforzare controlli

14 Novembre 2022

Si sta svolgendo a Praga la riunione semestrale delle Commissioni affari europei dei Parlamenti dell’Unione (COSAC).

I temi riguardano l’aggressione russa all’Ucraina, la crisi energetica ed economica, la sfida delle migrazioni che l’Europa deve affrontare, sulla base dei princìpi di solidarietà e responsabilità, come evidenziato anche dalla Conferenza sul Futuro dell’Europa.

Su tali aspetti, è intervenuto Giulio Terzi, Presidente della commissione Politiche dell’Unione europea del Senato. Riferendosi in particolare ai reiterati e ancora inattuati impegni di revisione del Regolamento di Dublino, che hanno creato tensioni con la Francia e che sono andati vicini a determinare una crisi diplomatica con i transalpini, Terzi si è anche soffermato sulle modalità di contrasto alla criminalità organizzata nel traffico di migranti, anche in mare, così come previsto dal protocollo addizionale della Convenzione di Palermo del 15 dicembre 2000, recepita da una contemporanea risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Terzi ha dichiarato che “sui migranti e frontiere UE è diventato necessario ed impellente rafforzare i controlli”