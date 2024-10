RABAT CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO 2026

9 Ottobre 2024

In questi giorni, l’Unesco, ha designato Rabat la capitale “Capitale mondiale del libro” per l’anno 2026. Una conferma dell’impegno del Marocco nella promozione della cultura e nella democratizzazione della conoscenza, in conformità con le Alte Direttive del Sua Maestà il Re Mohammed VI.

Un riconoscimento che premia il Marocco,ma al contempo, merita una più apprfondita analisi. Tale riconsocimento , non é solo un atto simbolico, ma anche l’attestazione che dei messa in pratica delle Alte Istruzioni Reali.

Il Marocco è la terra della sapienza , a Fez ha sede la più antica università del mondo seguita in ordine cronologico dall’Università degli Studi di Parma (fondata nel 962 ), dall’Università di al-Azhar del Cairo, in Egitto (fondata nel 975), e dall’Università di Bologna (1088). A Fez , si formò anche Gerberto di Aurillac , futuro Papa Silvestro II , che garzie prorio al contatto con la cultura arabo islamica riportò in Europa gli strumenti per la misurazione del tempo e degli astri.

Il Marocco , terra del libro, se con questa parola intendiamo il “Libro ” per eccellenza, ovvero la parola del Misericordioso . Terra del nobile Corano, della Bibbia e della Torah che come insgna l’islam non sono libri in contraddizione e che coestistono in Marocco da sempre.

Questo riconpscimento dell’Unesco non è solo un’atto formale, è il riconoscimento ad una Nazione fondata sul Libro e sulla straordnaria capacità che in essa è contenuta di salvare la cultura e con essa la conciliare i popoli e le tradizioni

Marco Baratto