le notizie della settimana: Schlein “comodi io resto qui”

3 Giugno 2023

Questa volta il risultato è netto, piaccia o no, il centro destra ha conquistato (quasi) tutti i ballottaggi, unica eccezione il comune di Vicenza, dove vince il centro sinistra per una manciata di voti, pari al numero degli abitanti di un grande condominio. Il dubbio quindi si sposta sul perché la sinistra ha perso, sul perché non si è visto l’effetto Elly Schlein; qui volano schiaffi e qualche carezza. Lei dichiara: “datemi tempo non statemi tutti addosso”. Gli schiaffi arrivano da molti dirigenti Dem: “basta isolarsi e fare tutto da sola”, “non si può non tener conto dell’elettorato moderato”. Le carezze arrivano dalla vecchia guardia, Franceschini: “non ha colpe lasciamola lavorare, non ingabbiamola”. Prodi: il governo punta a prendersi tutto, ci sono rischi di autoritarismo, poi una tirata di orecchi: “doveva schierarsi contro i contestatori di Roccella” per le contestazioni al Salone del libro di Torino. Curiosa la posizione di chi la difende dicendo che le scelte dei candidati erano state fatte prima del suo incarico, Francesco Boccia su tutti, visto che rappresentava “il prima” quando era lui stesso il responsabile degli enti locali per il partito, quindi a lui le spiegazioni.

Continuano i divorzi in casa Rai, oltre a Fazio, Littizzetto e Annunziata potrebbe aggiungersi anche Gramellini, per andare forse a La7, staremo a vedere.

Sul versante russo – ucraino scambio di attacchi con droni su Kiev prima e su Mosca poi, questi ultimi però smentiti dalle forze militari ucraine, potrebbero essere la premessa della controffensiva annunciata da tempo.

Si contano i danni dell’alluvione in Emilia Romagna, tra i primi effetti l’aumento dei prezzi dell’ortofrutta schizzati fino al 50% in più. La Regione è la seconda produttrice in Italia, dopo la Puglia. Risarcimenti alle imprese e interventi strutturali per ricostruire il territorio, aziende e frutteti; richiesta l’attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale. Nel frattempo si discute sulla nomina del Commissario: Bonaccini no, Bonaccini sì, Bonaccini forse.

Buon weekend

MONDO

Erdogan vince nuovamente le elezioni in Turchia.

Kiev bombardata dai droni, in una sola notte colpita da 54 velivoli forniti da Tehran. Zelensky fa scattare sanzioni contro gli ayatollah. Colpito anche un aeroporto militare.

La stessa cosa è successa a Mosca colpita dai droni che entrano nel cuore della Russia; Gli Ucraini però negano ogni colpa.

Proteste violente in Kosovo, lanciate molotov sulle forze Nato, 14 nostri alpini feriti.

Elezioni in Spagna per il rinnovo delle comunità autonome, ha vinto il partito popolare superando i socialisti guidati dal premier Pedro Sanchez che si dimette e rilancia per le prossime elezioni anticipate a Luglio.

Dall’Italia pronto il settimo pacchetto di aiuti all’Ucraina, in consegna sistemi di artiglieria navale, munizioni e giubbotti anti proiettile

CASA NOSTRA

Ad Abbiategrasso un sedicenne accoltella la professoressa per le note e voti bassi. Minacciati anche i compagni.

Mattarella premiato da Papa Francesco. Il Presidente: “devolverò tutto all’Emilia Romagna”, e durante la sua visita nelle zone alluvionate afferma: “Ce la farete e non sarete soli”

Il monito del Governatore Ignazio Visco: Pnrr non perdiamo tempo, il salario minimo è utile, la riforma del fisco sia coperta.

Scontro tra la Corte dei Conti e il Governo dopo che i magistrati contabili hanno mosso rilievi sullo stato di attuazione del Pnrr. Il Governo prepara un emendamento che sottrae ai magistrati le verifiche. Insorge l’opposizione.

Ennesimo femminicidio: Alessandro Impagnatiello confessa di aver ucciso Giulia, sua compagna, 27enne incinta.

A fuoco un palazzo in ristrutturazione a Colle Aniene, Roma, 1 morto.

Roma, 2 giugno, Mattarella depone una corona all’Altare della Patria. Folla e applausi a Piazza Venezia

POLITICA

Reddito di cittadinanza, calano le domande, meno 25%.

Continuano le polemiche sul Pnrr, le opposizioni attaccano la maggioranza che negozia cambiamenti con la Ue.

Il Centro destra conquista 9 capoluoghi su 13 dopo i ballottaggi, il Pd conquista Vicenza solo per una manciata di voti. Meloni: “non esistono più le roccaforti”.

Malumori tra i Dem; Elly agisce troppo da sola, serve collegialità. Rinviato il suo viaggio a Bruxelles. Conte Boccia il campo largo.

Lei ironica: “state comodi sono qui per restare” e poi “No ai fondi Pnrr per le armi”.

Amministrative in Sicilia, vittoria di Enrico Tarantino per il centro destra, crolla l’asse Pd-5S.

Letizia Moratti punta alle Europee, con Calenda e Renzi alleanze oltre il Terzo Polo.

È arrivato il primo via libera alla legge sulla maternità surrogata come reato universale, Pd e Terzo Polo divisi al loro interno.

Il Senato approva le dimissioni di Cottarelli. L’economista:”Clima troppo conflittuale, cambio lavoro”.

ECONOMIA

Nuove regole per gli affitti brevi, il contratto di locazione per finalità turistiche non potrà essere inferiore a due notti, ma solo nei centri storici e nelle zone turistiche, non nei Paesi con meno di 5 mila abitanti.

Ancora pressioni della commissione Ue per il Mes, il 30 giugno il voto alla camera.

A Torino si è aperta la seconda edizione del Festival Internazionale dell’Economia, presenti 4 premi nobel.

Il Pil dell’Italia in crescita dello 0,6%, maggiore di Usa, Francia e Germania, l’inflazione cala al 7,6%

CULTURA

Il mondo della musica si mobilita per raccogliere fondi per le zone colpite dall’alluvione, è in programma un mega concerto il prossimo 24 giugno a Reggio Emilia, sul palco il meglio della musica italiana.

Il Sindaco di Milano Sala ha presentato la prossima stagione della Scala, aprirà Chailly il 7 dicembre con il “Don Carlo”.

Muore all’età di 83 anni Tina Turner, icona della musica rock

Nessun italiano fra i vincitori del festival di Cannes. Palma d’oro ad Anatomie d’une chaute di Justine Triet

SPORT

Lo sloveno Roglic conquista il Giro d’Italia.

Campionato: la Lazio batte la Cremonese per 3 a 2 e raggiunge il secondo posto, vincono le milanesi contro Juve e Atalanta e conquistano il posto per la prossima Champions. La Roma sconfitta a Firenze per 2 a 1.

Europa League: la Roma sconfitta ai rigori dopo aver pareggiato per 1 a 1. La coppa al Siviglia.

INCHIOSTRO SPRECATO

Sabrina Salerno replica a Angela Cavagna: “il mio seno mai rifatto, ecco la perizia”.