le notizie della settimana: negoziati Russia-Ucraina, verità o finzione?

2 Aprile 2022

Altra settimana di guerra, purtroppo poco o nulla è cambiato.

Continuano i negoziati, ma continuano anche gli attacchi della Russia, che prende tempo e continua a bombardare l’avversario indebolendolo per alzare così l’asticella delle richieste. Timidi segnali di accordo? Lo si diceva anche due settimane fa. Da Istanbul nessuna novità incoraggiante, mentre invece da Mosca si parla di progressi importanti. Confusione? Tattica? Anche Draghi a colloquio con Putin per un’ora al telefono. Il Premier svolge un ruolo importante nella partita diplomatica. Dalla discussione ne esce con una “cauta soddisfazione” senza però abbandonare un certo scetticismo. Ha sottolineando più volte a Putin che, per parlare di pace, bisogna smettere di tirare le bombe.

La politica interna fa ancora i conti con la spaccatura nella maggioranza sull’aumento delle spese militari. Con un po’ di sano populismo Conte dichiara che gli italiani sono preoccupati della bolletta della luce e non della guerra. Però ha stravinto le elezioni della piccola comunità dei votanti che conta la bellezza di 60.000 persone (molto meno degli abitanti di Cinisello Balsamo…) Vince con il 94% dei voti, insidiato però da Toninelli, sì proprio lui, Toninelli, che guadagna il secondo posto per una manciata di preferenze in meno.

Nel frattempo Salvini sceglie la strategia del silenzio (meglio tardi che mai).

In merito al Corona Virus l’Italia da questa settimana si avvia alla normalità attraverso un percorso graduale con l’ammorbidimento delle regole, partite ieri. Termina nella stessa data anche il lavoro del commissario straordinario Figliuolo, il compito passa al Generale Petroni, con l’incarico di completare la campagna vaccinale.

Ci lecchiamo ancora le ferite per l’eliminazione dai mondiali di calcio, nonostante l’inutile vittoria con la Turchia. Esiste una piccolissima possibilità di venire ripescati… sshhh… silenzio, per scaramanzia non aggiungiamo altro.

Buon weekend!

MONDO

Biden alla fine del discorso con cui ha chiuso il suo tour europeo definisce Putin un macellaio che non può restare al potere. L’affermazione divide Europa e USA.

La NATO invia sistemi antiaerei e anticarro, possibili aperture sui jet forniti dalla Polonia.

Zelensky apre sulla neutralità dell’Ucraina, nuovo round di colloqui in Turchia tra i Ministri degli Esteri. Secondo il Financial Times i Russi sono pronti a concedere l’adesione di Kiev alla UE e a rinunciare alla denazificazione. In cambio lo status della Crimea e delle due Repubbliche Separatiste. I bombardamenti però non cessano, secondo il Cremlino, nella trattativa, c’è ancora molto da fare.

All’inizio della settimana i russi allentano la morsa sulla capitale Kiev e si concentrano sul Donbass, durante i negoziati a Istanbul però altre bombe sulla città. L’Ucraina oltrepassa il confine e attacca un deposito di petrolio con due elicotteri a Belgorod, 30 km.

Draghi al telefono per 45 minuti con Putin per parlare di pace, poi di gas e del pagamento dello stesso in rubli.

Putin firma un decreto che in dieci giorni dovrebbe spostare la valuta di pagamento del gas russo dall’euro e dal dollaro al rublo. Misura destinata ai Paesi “ostili”. Ma i contratti con Italia e Germania prevedono pagamenti in Euro.

Non si concretizza il corridoio umanitario a Mariupol, gli autobus diretti in città non sono mai arrivati.

Francia a pochi giorni dal voto, Macron favorito anche se si teme una grande astensione.

L’oligarca Abramovich avvelenato insieme ad altri 2 negoziatori, l’episodio risale ai primi di marzo. Curato in Turchia, ha perso per qualche ora anche la vista. USA e Ucraina smentiscono. La notizia diffusa dal Wall Street Journal.

In Cina continua il lockdown alternato, anche se i sintomatici sono meno di 100.

Terzo attentato in Israele in una settimana, spari sui passanti 5 morti.

CASA NOSTRA

Coronavirus: cala il numero dei contagi, non cambiano le regole per la quarantena, chi è contagiato deve restare a casa per 7 giorni.

Green Pass fuori dall’emergenza, dal primo aprile nuova libertà, dai viaggi ai ristoranti, stop alla quarantena per i contatti stretti, test quotidiani solo per i sanitari. Super Green Pass per ospedali, cinema discoteche e centri sportivi.

Navigator in piazza: dal 1 maggio in 1.900 senza lavoro.

Con l’aumento del costo dei carburanti, il prezzo dei biglietti per i traghetti schizza alle stelle: estate a rischio e turismo in difficoltà.

Si è spenta a 99 anni Romana De Gasperi, figlia dello statista democristiano Alcide De Gasperi.

POLITICA

Governo, resta il problema delle spese militari, Draghi tentato dalla fiducia sul decreto Ucraina.

Conte strappa sulle spese militari: l’Italia ha altre priorità.

Draghi: il governo deve rispettare gli impegni NATO sulle spese militari al 2% del PIL. Poi sale al Colle a riferire.

Sul tema si alza la tensione tra Letta e Conte, poi si cerca una mediazione sull’aumento sì del 2% ma in sei anni. Anche per Di Maio posizione inaccettabile. Alla fine tutti d’accordo sulla data del 2028, perché il 2024 era un’indicazione e non un obbiettivo.

L’Italia potrebbe essere tra quei Paesi chiamati a garantire la sicurezza e la neutralità dell’Ucraina in caso di esito positivo degli accordi. Telefonata tra Draghi e Zelensky.

Mattarella: bene le sanzioni, il conflitto va fermato subito.

Giuseppe Conte, torna ad essere il Presidente del Movimento5S. Sì dal 94% dei votanti che però sono pochi, meno di 60.000.

ECONOMIA

Analisi di Visco (Bankitalia) dopo Covid e guerra in Europa cento milioni di persone torneranno in povertà.

Salta l’accordo tra ex Ilva e sindacati. Cassa integrazione straordinaria per 3 mila lavoratori.

Anche Apple colpita dalla guerra produzione di iPhone meno 20%.

Le ferrovie dello Stato presentano il bilancio 2021 con un utile netto pari 193 milioni.

CULTURA

L’ex Sindaco di Milano, Gabriele Albertini, presenta il suo libro “Rivoglio la mia Milano”.

Notte degli Oscar senza Zelensky, Will Smith migliore attore (anche se colpisce in diretta Chris Rock per una brutta battuta sulla moglie) il miglior film è Coda, Jane Campion miglior regista. Italia a mani vuote.

Phil Collins annuncia l’addio definitivo alle scene a 71 anni.

Esce il nuovo saggio di Federico Rampini “Suicidio occidentale”.

Indagine IPSOS sulla pirateria editoriale: persi 1,88 miliardi di euro più 13mila posti di lavoro.

Bruce Willis colpito da afasia non potrà più recitare, basta film.

SPORT

Gran Premio d’Arabia Saudita, prima Red Bull, Ferrari seconda.

Mancini: “resto e voglio un mondiale”.

La nazionale vince con la Turchia per 3 a 2.

INCHIOSTRO SPRECATO

I 60 anni di Elena Sofia Ricci.

