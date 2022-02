Madeira, l’isola di Cristiano Ronaldo

7 Febbraio 2022

Se chiedi in giro, ti risponderanno che Madeira è una delle tante mete turistiche dell’Oceano Atlantico, piene di mare, sole, turisti e birra. Ma si sbagliano. Nonostante siamo nell’era del turismo globale e di massa, Funchal e la sua isola sono rimasti un posto unico al mondo, dove ognuno è strenuo difensore dei valori, dell’ambiente – e dei soldi che provengono dal proprio paradiso fiscale, che è tra i più trasparenti al mondo e, per questo motivo, viene generosamente tollerato dall’Unione Europea.

Lontana, immaginifica, al di là delle terribili colonne d’Ercole. Quando gli spagnoli, per caso (nel 1418, una tempesta devia la nave di Gonçalves Zarco dalla sua rotta al largo della costa africana1), la trovano disabitata e chiamano Porto Santo la baia nella quale riescono a riparare dai marosi. Le isole compaiono in un manuale geografico castigliano, chiamato “El Libro del Conocimiento”, scritto subito dopo il 13852. Un anno dopo gli spagnoli ci vanno volutamente, avvistano un altro pezzo di terra, e lo chiamano Madeira (l’isola del legno, a causa della sua abbondanza di questa materia prima. Nel 1425 la monarchia portoghese comincia a costruire porti e città3, e nel 1440 l’arcipelago viene suddiviso in tre capitanati4, Porto Santo, Machico e Funchal5.

La colonizzazione è lenta e complicata, i coloni sono pochi e lontani tra loro, si lotta contro una natura esuberante. Ma l’isola è una miniera d’oro a causa delle sue foreste di lauri6 , una intricata jungla di legno pregevolissimo, con alberi che raggiungono i 40 metri di altezza7. I coloni costruiscono ingegnosi canali per l’irrigazione (le Levadas), un secolo dopo l’arrivo dell’uomo a Madeira fioriscono l’agricoltura e la pesca, che bastano a coprire le necessità delle basi portoghesi in tutta l’Africa occidentale, fino alla costa della Guinea8.

Poi arriva la canna da zucchero, importata dalla Sicilia, che si sostituisce alle altre colture e trasforma completamente il paesaggio: la città di Funchal diventa il centro dello zucchero più importante al mondo, e viene distribuito da grandi aziende che vengono dalle Fiandre (Belgio e Olanda)9. Dopo i viaggi dell’esploratore Vasco de Gama e l’insediamento portoghese in Africa, nella penisola arabica e in India, con il Trattato di Tordesillas (1494)10 Madeira e Funchal diventano la tappa fondamentale per tutte le navi che partono per la colonizzazione del Brasile11. Cosa che, nel tempo, diventerà un problema, perché il Sudamerica inizierà a fare concorrenza allo zucchero di Madeira12.

I coloni si reinventano, ed importano i vigneti, che ancora oggi sono una delle principali ricchezze dell’isola, e che permette la nascita di una borghesia commerciale locale13. Il vino di Madeira, insieme a quelli di Oporto e di Jerez, è uno tra i più famosi e apprezzati del mondo dell’epoca14. Nel 1755, grazie ad un accordo tra la monarchia portoghese e quella britannica, che stabilisce che Madeira divenga zona di libero scambio per i prodotti vinicoli, l’isola diventa parte della rivoluzione industriale15. Questo trattato produce un’invasione di prodotti inglesi sul mercato portoghese, che non è concorrenziale sui prezzi e sulla qualità, e questo crea una crisi strutturale che il Portogallo sta ancora oggi finendo di scontare, e che crea le prime ondate di emigranti: negli Stati Uniti, in Brasile, in Venezuela16.

Madeira si reinventa di nuovo: a causa del clima, della vegetazione, del mare, l’isola diventa famosa in tutto il mondo per la cura delle malattie polmonari, e questo dà il via al settore turistico che, a cavallo tra il 19° ed il 20° secolo, rende nuovamente ricca l’isola18. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, a causa della generalizzata crescita economica e del miglioramento dei trasporti, Madeira deve combattere contro decine di nuove destinazioni turistiche esotiche ed a prezzi contenuti19.

Sono gli anni della dittatura di Antonio Salazar, primo ministro del Portogallo dal 1932 al 1968, che con la sua politica corporativista ed autarchica trascina la nazione alla perdita delle colonie ed alla miseria – Madeira compresa20, dove l’agricoltura di sussistenza diventa il centro dell’attività, e l’unico bene di esportazione è divenuto la banana21. Per dare all’isola una speranza di riscatto, nel 1980 il governo democratico portoghese trasforma Madeira in una Free Trade Zone, all’interno della quale le merci possono circolare senza dazi ed imposte. Per accogliere le società commerciali di tutto il mondo viene fondato il MIBC (Madeira International Business Centre), gestito da una società statale, la SDM Sociedade de Desenvolvimento da Madeira22. Nel giro di un solo quinquennio, il MIBC realizza il 15% del PIL dell’isola23.

Mentre altri paradisi fiscali vengono combattuti dalla comunità internazionale, Madeira costituisce un’eccezione, coccolata dall’Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale, che, nel maggio 2011, investono nella locale piazza finanziaria 78 miliardi di euro24. Nel giugno del 2021, Madeira ha ricevuto 16,2 miliardi di euro dal Recovery Fund, un evento che è stato salutato dalla presidente Ursula Von der Leyen come “l’inizio di una nuova fase” nella realizzazione della facility europea25.

In ballo c’è anche la richiesta di indipendenza, lanciata dal vicepresidente del governo regionale di Madeira Pedro Calado, che vede Funchal in aperta concorrenza con Gibilterra, Cipro, Malta e altri centri offshore, e vuole quindi spazio per mantenere la competitività dell’isola26. Vero è, come affermato dall’indipendentista Teresa Leal Coelho nel 2016, che è impossibile paragonare Madeira e Panama, perché Funchal offre non solo i benefici fiscali, ma completa trasparenza sulle proprietà delle società e dei conti bancari27.

La generosità dell’Unione Europea

Naturalmente, non è tutto oro ciò che luccica, Nel 2015 l’isola aveva 260mila abitanti, ma oltre 1500 nuove società all’anno, e certamente non tutte fondate da gentiluomini alla ricerca di un risparmio fiscale29. Mossack y Fonseca, la fiduciaria panamense, le cui migliaia di clienti criminali sono alla base delle scoperte dello scandalo chiamato Panama Papers, è presente anche a Madeira, e nei si suoi affari sono coinvolti anche il presidente ed il vicepresidente dell’Assemblea legislativa della regione, Tranquada Gomes e Miguel de Sousa30.

I giornalisti della ICIJ scoprono anche 20 anni di pagamenti occulti provenienti dalla ES Enterprises, la società offshore del gruppo bancario portoghese Espirito Santo (GES)31, in grave crisi finanziaria, fin dal 2014, per dei prestiti non dichiarati (3 miliardi di euro) concessi al Banco Espirito Santo de Angola32 – soldi legati all’amicizia che lega il capofamiglia Ricardo Espirito Santo Salgado con Isabela Dos Santos, la spregiudicata figlia del presidente dell’Angola, José Eduardo “Zedu” Dos Santos, e che negli anni, insieme al marito Sindika Dokolo ed all’amante Juan Al Barazi, accumula un patrimonio stimato in oltre 3,3 miliardi di euro33.

Nell’inchiesta penale che segue queste scoperte sono coinvolti anche i deputati di Madeira Pedro Queiroz Pereira, Angelo Correia e la famiglia Champalimaud. Il primo, proprietario del gruppo Semapa e Portucel, ha due società presso Mossack y Fonseca, con cui nel 2006 paga il noleggio di jet privati. Il secondo, figura di spicco del PSD ed ex ministro, è legato alla Anchorage Group Assets Ltd (Isole Vergini), ma dice di non ricordarsene34. La famiglia Champalimaud, industriali e banchieri, ha aperto delle società presso Mossack y Fonseca: Luis de Mello Champalimaud e suo padre António hanno conti segreti alla UBS35.

Con l’ingresso del Portogallo nell’Unione Europea, nel 1986, i trattati preesistenti vengono rinegoziati36. Nel 2000 la Commissione Europea ha notato che a Madeira le esenzioni fiscali superano la soglia del miliardo di euro all’anno, ma che le 4000 aziende della Free Trade Zone impiegano non più di mille persone. La Commissione ha quindi avviato un’indagine per verificare se il regime fiscale della Zona di libero scambio di Madeira sia conforme alle norme europee sugli aiuti di Stato. Due anni dopo, l’inchiesta è stata chiusa senza alcun risultato37.

L’Unione Europea ritiene che l’isolamento geografico dell’isola, situata a quasi mille chilometri dalla costa portoghese, giustifichi questo trattamento preferenziale38. Gli accordi stipulati per inquadrare l’ordinamento della Regione Autonoma di Madeira hanno consentito il mantenimento delle agevolazioni fino al 2027. Le società operanti nella FTZ beneficiano, in aggiunta alle agevolazioni fiscali sulle imposte sui redditi, di notevoli vantaggi anche in materia di dazi doganali: le materie prime e i prodotti semilavorati importati nella FTZ sono esenti dal dazio di importazione39. Nel 2020 il MIBC ha registrato un aumento del numero di entità registrate del 5,5% rispetto all’anno precedente, ma la SDM teme che sia l’ultimo anno, visto che il governo portoghese sembra ora intenzionato a promulgare regole più stringenti40.

Per anni, aziende multinazionali, nababbi e celebrità hanno incanalato i loro miliardi nelle casse delle società di Madeira, come il calciatore spagnolo Xabi Alonso che, avendo trasferito i suoi diritti di immagine alla Kardzali Ltda. Funchal, ha percepito qui decine di milioni dei suoi anni al Bayern Monaco ed al Real Madrid, provenienti dalla Adidas o altri sponsors, cosa per cui oggi si trova sotto inchiesta41. Come il collega Javier Mascherano (FC Barcelona), condannato nel 2016 per frode fiscale, perpetrata attraverso la sua Anadyr Overseas Ltda. Funchal42.

Come Jérôme Valcke, ex segretario generale della FIFA, proprietario della società Galactic Leisure Ltda. Funchal44. Oppure Bashir Saleh Bashir, amico personale del dittatore libico Muammar Gheddafi, e direttore della società Lap Overseas Ltda. Funchal45. La rock band tedesca Böhse Onkelz, che ha nascosto milioni di ricavi nella Ciboule Trading e Marketing Ltda. Funchal46. Per finire con Gianluca Vialli, proprietario della Crewborne nel 1998 (prima ancora della fine della sua carriera da calciatore), controllata dal Gianluca Vialli Family Trust, il cui gestore è un’altra società di Madeira, la Belvedere Investments Limited che, tra il 2008 e il 2013, presta fino a 4,1 milioni senza interessi, che servono a finanziare la Fish Eagle Trading e Serviços Ltda. Funchal47.

L’industria multinazionale che più si è servita di Madeira è il gruppo Sonangol – l’industria petrolifera di Stato angolana, che ha creato sull’isola società per pagare dividendi illeciti ad amici e alleati del presidente Dos Santos. Come la Odka Ltda., una società di consulenza che ha ricevuto 11,5 milioni di dollari per un software di gestione: comproprietaria della Odka è la moglie di Mário Leite da Silva, un consulente di Isabel Dos Santos48 . Per anni, la figlia del presidente ha usato una sua società offshore uruguayana, la Nielton SA Montevideo, per fondare centinaia di società a Funchal, ognuna legata ad un’operazione commerciale illegale49. Quando, nel 2007, queste società sono state scoperte, la Nielton si è spostata a Malta, dove viene amministrata da João Rafael Martins Lobo de Campos50, che amministra molte altre società della famiglia Dos Santos presenti nell’arcipelago maltese51.

La filiale di PepsiCo, ad esempio, si chiamava Malpensa, la sussidiaria della Chevron ha cambiato il suo nome da Feingold a Livermore, e poi ci sono società del gruppo ENI, del gigante russo dell’alluminio Rusal, degli svizzeri della Swatch e della moda, come le Sorelle Fontana52 – alcuni dei cui amministratori gestiscono decine o addirittura centinaia di società53. Alle società offshore si aggiungono i registri navali, anch’essi favoriti da tasse estremamente agevolate54, e le filiali delle banche straniere (oltre 30) che gestiscono a Funchal i patrimoni di alcuni dei loro clienti più abbienti55, che amministrano transazioni annuali intorno ai 10 miliardi di euro56. Oltre ai molti pensionati di diversi paesi dell’Unione Europea che, senza essere ricchi, trascorrono volentieri gli anni della pensione in un posto bellissimo ed estremamente poco costoso57.

Madeira, perla del passato, pronta per il futuro

Sembrerà strano, ma la storia del turismo mondiale l’ha scritta la tubercolosi. Le località più famose, già dal 1800, erano quelle in cui il clima è favorevole alla cura dei malati, e Madeira è una sorta di paradiso, in questo senso, non solo per le sue qualità climatiche ed ambientali, ma anche perché è lontanissima ed irraggiungibile dalle guerre che insanguinano gli ultimi due secoli della storia d’Europa59. Le prime ad inviare i loro parenti cagionevoli di salute sono le famiglie reali e la nobiltà tedesca, inglese, olandese, svedese, austriaca e brasiliana, per le quali sorgono alberghi lussuosi ed altri per il loro seguito60.

Nel 1894 l’inglese William Reid apre il suo primo hotel sul lato ovest della baia di Funchal, ancora oggi famoso per il tea, e da allora in poi è un fiorire di piccoli alberghetti per famiglie e lussuosi hotel internazionali – uno sviluppo che aumenta in modo esponenziale dopo l’apertura dell’aeroporto internazionale, 1963. Tra gli ospiti personaggi come George Bernard Shaw, che nel suo periodo a Madeira prende lezioni di ballo61, oppure Winston Churchill, che passa il tempo dipingendo il panorama che vedeva dalla sua stanza62, e poi nobili che visitano Napoleone a Sant’Elena e fanno tappa a Funchal63, per finire con Carlo arciduca d’Austria, ultimo imperatore della casa d’Asburgo, che muore e viene sepolto qui64.

Oggi Madeira è una meta del turismo di massa e di quello specializzato di velisti, surfisti, pescatori ed amanti della mountain bike65. Un’isola che punta sulla protezione ambientale66 e sullo sviluppo sostenibile, grazie ai sistemi solari, idroelettrici ed eolici67, e che accetta visti di soggiorno in località mozzafiato a chi è disposto a pagare almeno 350mila euro per entrare: soprattutto cittadini cinesi, che dal 2012 hanno portato a Madeira oltre due miliardi di euro68. Ma la forza propulsiva maggiore del turismo isolano viene dal suo figlio più famoso, il calciatore Cristiano Ronaldo, che dal 2015 ha investito oltre 37 milioni di euro nella costruzione di due hotel del gruppo Pestana – il più grande operatore alberghiero del Portogallo69.

Il calciatore portoghese è il simbolo di Madeira come è oggi: un’isola che non ha paura delle contaminazioni culturali, orgogliosa della propria biodiversità, pronta a tutto pur di non rovinare la propria bellezza, orgogliosa del suo passato e del suo futuro, radicato in una serie di decisioni di politica autonoma che, negli anni, hanno dimostrato di essere giuste e previdenti.

