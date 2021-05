ALLE SEZIONI UNITE LE FIDEIUSSIONI: LA DISTRUZIONE AD OROLOGERIA

5 Maggio 2021

Con l’ordinanza di rimessone alla Corte a sezioni unite in tema di nullità delle fideiussioni il cerchio si chiude.

Infatti, ci attendiamo ancora una volta che i giudici del palazzaccio daranno ragione alle banche. E dunque gli ermellini della Corte Suprema scoveranno argomentazioni per caldeggiare la giustezza delle fideiussioni, la loro validità; si dirà che non sono nulle, che non lo sono mai state.

Si compie la restaurazione del diritto, si buttano alle ortiche dottrina e giurisprudenza che, anche nell’ambito europeo, avevano difeso il consumatore contro il bieco potere del più forte: il sistema bancario.

Oggi non esiste:

1-usurarieta’ dei conti;

2-la commissione di massimo scoperto è valida per gli anni precedenti al 2009;

3- il contratto mono firma è comunque efficace ;

4- la mora- con il meccanismo capestro del coefficiente del 2,1- si irrobustisce ed il tasso effettivo globale (il costo del denaro) non supererà giammai quello soglia.

È la fine di ogni forma di tutela ordinamentale per il povero debitore, rimasto senza difesa.

I Magistrati si sono inchinati al potere delle Banche, hanno baciato la pantofola del potente, hanno tradito la Costituzione, hanno assunto a vita la livrea consunta del servigio d’accatto.

Si sono piegati in una torsione irreversibile.

Ogni forma di giustizia è dispersa, è negata; si dispiega la cancellazione delle aspettative dei debitori che anelavano un’equa protezione, improntata alla buona fede oggettiva nei tribunali.

Ecco la distruzione ad orologeria.

Tutto è compiuto.