Caso Gozzini: il “rispetto” della follia

14 Dicembre 2020

Non è stata vista di buon grado l’assoluzione resa dalla Corte di Assise di Brescia nel processo nel quale è stato scagionato un signore ottantenne – Antonio Gozzini – che ha ucciso la propria moglie.

Sia sulla stampa che attraverso i social, il caso giudiziario è stato interpretato in modo strumentale e si è impropriamente ritenuto che fossimo al cospetto di un uxoricidio o anche di un femminicidio. Ovviamente il Ministro della Giustizia, questo Ministro della Giustizia, per sua incompetenza e senza preventivamente informarsi delle carte processuali, ha minacciato l’invio di ispettori, per seguire l’onda della demagogia giudiziaria e per assecondare le urla e le grida di una moltitudine che, invece, vuole il colpevole a tutti i costi, proprio perché l’omicidio ha come vittima una donna. Si apostrofa di un’assoluzione indegna, senza che si sia scandagliato il fatto, esaminata la condotta criminosa, il movente, le condizioni soggettive del reo.

Invece l’assoluzione dell’ottantenne, che tra l’altro ha confessato candidamente il suo delitto, è stata determinata in ragione di fatti irrefragabili.

L’assassino si è presentato spontaneamente ed ha confessato di aver ucciso la propria moglie.

Dal racconto sconnesso e confusionario, il Pubblico Ministero ha affidato il caso ad un suo consulente di parte, il quale, nel suo elaborato, ha constatato che l’omicidio sia avvenuto in uno stato di infermità di mente.

È noto che in questi casi debba essere invocata l’applicazione dell’art.85 primo comma del codice penale, a tenor del quale “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile”.

Deve essere rimarcato – e questa circostanza risulta decisiva per il clamore mediatico sollevato e perché si parlasse impropriamente di uxoricidio o femminicidio – che il Pubblico Ministero, sconfessando il lavoro del suo consulente di parte, ha richiesto immotivatamente l’ergastolo. La parte civile, quella offesa dalla condotta criminosa, ha rinunciato, di converso, alla costituzione. Il consulente di parte della difesa dell’imputato è approdato alle medesime conclusioni di quelle del pubblico ministero.

Dunque due consulenze e non una che accentuano che il delitto si sia dispiegato nella commissione del fatto per infermità di mente. Non restava, perciò, che l’assoluzione, che il codice penale stabilisce al cospetto della impunibilità, allorché un reato non si ritenga commesso, perché emerge l’infermità di mente, tale da escludere in radice la capacità di intendere e di volere, come previsto dall’art.88 c.p.: “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere”.

La civiltà del diritto ammette il reato e ne chiede la punizione, solo quando la condotta sia improntata a colpa o dolo. Lo esclude quando ricorre l’incapacità di intendere e di volere.