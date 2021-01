Riforma della giustizia: tema caldo dello scontro parlamentare

30 Gennaio 2021

Dopo le dimissioni di Conte e lo stallo causato dalla crisi alle attività parlamentari, Fico inizia oggi le consultazioni a Montecitorio dopo aver ricevuto l’incarico esplorativo da Mattarella. Entro martedì dovrà cercare di ricucire i pezzi di una maggioranza ferita e lesa al suo interno, provando a ricompattare il Movimento diviso su Renzi.

Quando si discute di Next Generation EU, quello che ci si aspetta dall’ Europa è che si facciano alcune riforme, la giustizia è una di queste, è necessario che si elaborino dei progetti che andranno finanziati. Sulla giustizia la difficoltà consiste ad esempio sulla proposta che ancora pende in parlamento sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblico ministero.

La prescrizione è diventato un tema politico su cui rischia di cadere un governo, fondamentale appare la riduzione dei tempi del processo.

Un anno e mezzo fa, fu consegnato a Bonafede insieme ad Anm una serie di proposte che prevedeva la riduzione dei tempi senza incidere sul diritto di difesa e sulle garanzie del processo, quella ipotesi non andò in porto per motivi di non condivisione all’interno di quella maggioranza, il ministro l’ha riscritta con una nuova maggioranza che non è piaciuta poiché ancora una volta il ruolo dell’Associazione Nazionale dei Magistrati pare tenda più al taglio delle garanzie del processo che a un effettivo raggiungimento dell’obiettivo.