le notizie della settimana: successo dello Stato, ma rispuntano i complottisti

21 Gennaio 2023

La notizia protagonista della settimana è senza dubbio l’arresto di Matteo Messina Denaro, com’è giusto che sia. Un grande successo dello Stato, dichiara il Presidente Mattarella. Anche in questo caso non si riesce a gioire tutti insieme, chi si attribuisce i meriti (sacrosanti quelli degli inquirenti e investigatori), chi reagisce tiepidamente o addirittura in silenzio per il successo dell’operazione. Ancora una volta però i complottisti non mancano: ma è vero che è stato arrestato? Non si sarà consegnato spontaneamente perché malato? Non ci sarà sotto una nuova trattativa tra Stato e mafia? È impossibile che una persona si nasconda per trent’anni gli ultimi dei quali vissuti in un paesino dove si conoscono tutti e nessuno ha parlato. Già e chi avrebbe avuto il coraggio di farlo, aggiungo io, visto che si tratta del capo più temuto della mafia in un luogo dove lo Stato è poco presente. Perché dietro ad una scena si deve sempre ipotizzare un retroscena? Per una volta prendiamoci i meriti.

Continua il braccio di ferro tra Governo e rappresentanti dei gestori dei carburanti tra scioperi annunciati, poi smentiti, poi di nuovo confermati.

Sale alla ribalta la questione delle intercettazioni, il Ministro Piantedosi ribadisce che nessuno ha mai espresso l’intenzione di limitarle, le critiche si riferiscono solamente all’uso distorto che se ne è fatto e non per il loro utilizzo per le inchieste di mafia. Gli fa eco il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio: sì alla lotta alle intercettazioni senza esitazione, ma non a quelle sulla mafia e sul terrorismo. Qualche mugugno nella maggioranza sul fatto che bisogna riflettere anche per le intercettazioni, per i reati di corruzione considerati non minori.

La vicenda del blitz antimafia ci ha risparmiato i noiosi mal di pancia all’interno del Pd, ma temo non durerà a lungo il congresso si avvicina…

Buon weekend

MONDO

Missile Russo pensato per affondare una portaerei, colpisce un palazzo a Dnipro e distrugge 72 appartamenti, decine di vittime, 40 i morti.

Precipita un aereo in Nepal a meno di due km dall’arrivo, 68 i morti.

Covid: la Cina ammette i morti, “60 mila in un mese” ma sono 10 volte di più.

Telefonata tra Meloni e Macron, la prima di altri momenti di confronto che avverranno prima del consiglio UE straordinario del prossimo 9-10 febbraio. Si è parlato di Ucraina, industria, energia e questioni migratorie.

Si schianta al suolo alla periferia di Kiev un elicottero in uso al Ministro dell’interno ucraino, 9 i morti all’interno del veivolo più altri 5 investiti, oltre a molti bambini feriti.

Francia in sciopero contro la riforma delle pensioni voluta da Macron

Visita a Tunisi dei Ministri Tajani e Piantedosi: più sostegni all’economia tunisina se il Paese rispetterà i patti sulla lotta all’immigrazione clandestina.

In arrivo le nuove varianti Covid: Kraken e Ortrhus

CASA NOSTRA

Gestori dei carburanti in rivolta minacciano nuovamente lo sciopero. Contrari alla sanzione di 6 mila euro se non verrà indicata sul cartello l’indicazione del prezzo medio dei carburanti. Nuove minacce di sciopero. Poi di nuovo riconfermato il 25 e 26 gennaio.

Arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro, dopo 30 anni di latitanza. A tradirlo le visite per la sua malattia. Con la sua attività mafiosa, avrebbe accumulato un patrimonio di 4 miliardi di euro. Meloni a Palermo per congratularsi con investigatori e inquirenti. Mattarella: un successo di tutto lo Stato. Dalla cattura dell’ultimo stragista, potrebbero emergere verità sugli attentati del ’93 a Roma e Milano e sui rapporti Stato – mafia. Per la sua malattia, verrà curato in cella.

Nuova stretta sulle sigarette elettroniche, tra le intenzioni quella di estendere il divieto alle emissioni dei nuovi prodotti e mettere limiti alla pubblicità, il progetto prevede anche maggiori limitazioni all’aperto.

Fondi russi alla Lega, la procura di Milano chiede l’archiviazione.

Treno contro segnale in Stazione Centrale a Milano, ritardi e cancellazioni. il treno viaggiava senza passeggeri.

POLITICA

Prossimo incontro tra Meloni e Berlusconi, quest’ultimo chiede “pari dignità”.

Salvini promette l’autonomia entro il 2023. Meloni insiste sul presidenzialismo.

Si lavora alla modifica di alcune parti della riforma Cartabia sulla giustizia. Il rischio è la scarcerazione di tre boss mafiosi, il ministero sta lavorando, interventi urgenti per reati di mafia.

Qatargate, Silvia Panzeri considerata parte dell’organizzazione, sì da parte della corte d’appello di Brescia alla sua consegna in Belgio. Il padre decide di collaborare con la giustizia belga, per lui un anno di carcere. Arrestata anche la sua commercialista.

Il Ministro della giustizia Nordio sulle Intercettazioni: indispensabili contro mafia e terrorismo, no agli abusi. Va cambiato l’uso che se ne fa per i reati minori.

Nomina dei dieci membri laici del consiglio superiore della magistratura, Fdl deve sostituire il suo candidato Giuseppe Valentino con Felice Giuffrè che però fallisce l’elezione.

Vertice tra Meloni, Salvini e Tajani sulle riforme. Incontro in sintonia e in linea con le promesse elettorali della coalizione su autonomia differenziata, presidenzialismo e Roma Capitale.

Giorgia Meloni prima in Europa per consenso tra i capi di governo e quarta nel mondo. Supera Jo Biden. Questo il risultato del sondaggio su 22 Paesi.

ECONOMIA

Mes ottimismo nell’Unione Europea per la ratifica da parte del Governo italiano.

Andrea Agnelli lascia tutti i consigli di amministrazione delle società di famiglia, oltre a Juventus anche Stellantis e Exor.

Bonomi Confindustria: l’inflazione potrà ridursi molto nel secondo semestre con il calo del costo dell’energia.

CULTURA

La pallavolista Enogu sarà una delle conduttrici del prossimo Festival di Sanremo oltre a Chiara Ferragni, Francesca Fagnani e Chiara Francini. Previsto un video di Zelensky nell’ultima serata.

È morta a 95 anni Gina Lollobrigida, definita “la donna più bella del mondo”. Simbolo nell’Italia della rinascita.

SPORT

Campionato, il Napoli allunga in classifica dopo la severa lezione alla Juve (5 a 1) rallenta anche il Milan che pareggia a Lecce (2 a 2) ne approfittano per avvicinarsi Roma, Inter, Lazio e Atalanta tutte vittoriose.

Coppa Italia, il Napoli eliminato ai rigori dalla Cremonese. Superano il turno anche Atalanta, Lazio e Juventus.

Supercoppa Italiana all’Inter che batte il Milan per 3 a 0 nel derby giocato in Arabia.

INCHIOSTRO SPRECATO

Chiara Ferragni e Fedez, mega villa sul lago di Como vicino ai Clooney.