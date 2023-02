La stele di riparazione della Colonna Infame al tribunale di Milano

4 Febbraio 2023

Al Tribunale di Milano è stata dedicata una stele di riparazione a Gian Giacomo Mora, l’innocente seviziato con torture e messo a morte con l’accusa infondata di essere stato l’untore della peste con altri sodali, tra cui Guglielmo Piazza, propagatosi nel 1620 nel capoluogo lombardo.

Come noto sia Pietro Verri- “Osservazioni sulla Tortura”- che Alessandro Manzoni- “Storia della Colonna Infame”- dedicarono al tragico accaduto la loro peculiare attenzione per denunciare un crimine giudiziario. Chi fu accusato di essere untore, lette le carte del processo, era invece innocente e quella condanna passa alla storia come un orrore e barbarie giudiziaria.

L’iniziativa è partita dalla fondazione culturale de “La Casa del Manzoni” e sposata dall’ordine degli avvocati di Milano.

Riflette il presidente dell’Ordine di Milano, Vinicio Nardo: «Oltre a essere il luogo nel quale si amministra la giustizia, il Tribunale di Milano è anche un luogo d’arte, e la Colonna infame è un pezzo sia della cultura italiana, sia della cultura giudiziaria» (Corriere della Sera 15/1/2023).

È anche l’occasione per rileggere il capolavoro manzoniano; memorabili ed icastiche furono le sue proposizioni nel seno dell’introduzione: ”Dio solo ha potuto vedere se que’ magistrati, trovando i colpevoli d’un delitto che non c’era, ma che si voleva, furon più complici o ministri d’una moltitudine che, accecata, non dall’ignoranza, ma dalla malignità e dal furore, violava, con quelle grida, i precetti più positivi della legge divina, di cui si vantava seguace”.

In un bellissimo libro – Requisitoria manzoniana– l’avv.Mino Martinazzoli ci ricorda che Manzoni sia andato oltre il Verri, perché ha dimostrato con la sua “ulteriorita’”che il Mora e gli altri presunti complici potevano essere assolti, sulla base del fatto che le testimonianze rese e le perizie dei medici-come dimostra il Manzoni giurista- erano un materiale probatorio insufficiente. Delle confessioni false di cui si autoaccusarono potevano essere rimosse dal convincimento degli oscuri magistrati.

Leonardo Sciascia nella famosa introduzione pubblicazione dall’Espresso nel 1986, ricorda che quei giudici furono burocrati del male, come quelli che amministravano la giustizia nei campi dì concentramento nazista.

Non a caso Enzo Tortora porto’ nella sua tomba una copia della “Storia della colonna infame”.