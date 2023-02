le notizie della settimana: eravamo 4 amici al… Carcere

4 Febbraio 2023

Magistratura egiustizia, da settimane occupano gran parte delle pagine dei giornali e dei dibattiti televisivi. Dal tema delle intercettazioni, all’ergastolo ostativo e il caso Cospito che riporta alla ribalta il 41 bis. Esiste un improvviso occuparsi della condizione carceraria, di come stanno i detenuti, il tutto per un fatto di cronaca che riguarda un terrorista anarchico arrestato per il ferimento del dirigente dell’ansaldo Roberto Adinolfi (gambizzato). Prima di questo a sua firma una serie di attentati dinamitardi contro la sede del Ris dei carabinieri a Parma, al parco della crocetta a Torino e in ultimo l’attacco alla caserma dell’arma in Piemonte a Fossano che, solo per fortuna, non provocò morti e feriti. Non ha mai smesso di inviare messaggi ai suoi compagni in libertà in cui enfatizzava la lotta armata come strumento di battaglia politica. Considerato capo e organizzatore di un’associazione con finalità di terrorismo, ha continuato ad inviare messaggi firmati sul tema: “cosa abbiamo noi anarchici da offrire agli sfruttati? Serve solamente violenza contro i padroni e vendetta contro gli aguzzini.” Ecco improvvisamente si scopre che nelle carceri si sta male, che il 41 bis rappresenta un regime carcerario che contiene elementi di scarsa umanità. Tutto si scopre solo ora, perché forse fa comodo ai fini della battaglia politica.

Giorgia Meloni tiene la barra dritta: lo Stato non tratta con la mafia e nemmeno con il terrorismo.

La settimana continua con il caso Donzelli accusato di aver diffuso documenti segreti poi non ritenuti tali da parte del Ministro Nordio. Lo stesso Donzelli accusa il Pd di doppiogiochismo per aver inviato ben quattro esponenti del partito in carcere da Cospito. Per carità può essere anche legittimo recarsi in carcere a trovare un detenuto, ma perché solo adesso? E soprattutto, perché addirittura in quattro persone? Qualcuno ha ironicamente sottolineato: ognuno dei visitatori rappresentava una corrente del partito.

Primo passo per l’autonomia differenziata, dopo il via libera del consiglio dei Ministri al disegno di legge, maggioranza compatta, ma le regioni si dividono, governatori dell’opposizione pronti a dare battaglia.

MONDO

Meloni a Roma incontra il Presidente del consiglio Europeo Charles Michel, prove di disgelo nei rapporti tra Italia e Francia, sul tavolo oltre alla questione migranti anche i dossier economici e protezione per il mercato Ue.

Zelensky dopo il via libera per i carri armati chiede all’Occidente i caccia per proteggere lo spazio aereo del Paese, l’Europa si divide tra i favorevoli: Francia, Olanda e Polonia, i contrari come la Germania e i possibilisti come gli Stati Uniti.

Visita del Presidente Meloni a Kiev prima del 24 febbraio, sarà la seconda visita di un capo di governo italiano dopo quella di Mario Draghi.

Zelensky si prepara a ricevere i commissari europei. L’Ucraina che ha ricevuto in tempi rapidi lo Stato di candidato all’ingresso nella Ue attende i prossimi passi subordinati però a profonde riforme.

CASA NOSTRA

L’anarchico Alfredo Cospito viene trasferito da Sassari al carcere di Opera dopo più di 100 giorni di sciopero della fame. Nordio: La priorità va data alla salute ma resterà al 41 bis.

Rappresaglia degli estremisti anarchici contro il carcere duro, ordigni incendiari contro macchine dei vigili urbani a Milano e a Roma davanti alla sede Telecom. Allerta in molte città oltre a Milano anche Bologna, Torino e tutto il nord est.

A Montecitorio Donzelli di Fdl accusa quattro deputati del Pd per essere stati in carcere a incoraggiare l’Anarchico che digiuna contro il 41 bis. Il Pd lo accusa di aver diffuso carte riservate.

Il Pd chiede le dimissioni di Donzelli e Dalmastro di Fratelli d’Italia.

Interviene Nordio: notizie sensibili, ma aspettiamo l’indagine, poi dichiara: non erano carte segrete.

Sbarcati a La Spezia, 237 migranti soccorsi dalla Ong di medici senza frontiere, ora accertamenti a bordo per verificare eventuali infrazioni.

POLITICA

Autonomia regionale, Meloni avvisa: non possono esserci territori di serie A e di serie B. Il Presidente Mattarella: attenzione a diminuire i servizi locali; impoverisce il Paese.

Il testo al vaglio del Consiglio dei Ministri, il percorso potrebbe concludersi alla fine dell’anno in corso. Meloni ribadisce che i diritti dei cittadini non verranno toccati e il parlamento sarà il luogo di ogni decisione.

Zaia: non è una secessione, se fossi un governatore del sud sarei in festa. Emiliano: una scenetta comica a scopo elettorale per aiutare la Lega.

Il PD verso il nuovo candidato Zingaretti sostiene Schlein, scoppia il caso Giarrusso ex M5S ed ex delle Iene che chiedeva di entrare nel partito.

Il Movimento 5 stelle trasferisce il quartier generale nella nuova sede da 12 mila euro al mese. Malumori tra i grillini.

Qatargate, via l’immunità a Cozzolino e Tarabella, ora rischiano l’arresto.

ECONOMIA

In America nella Silicon Valley licenziati migliaia di dipendenti con una mail, nell’era digitale da Google a Twitter solo una mail con un invito a farsi da parte.

Unicredit, utili record per 5,2 miliardi.

La Fed alza i tassi al 4,75% aumentandoli dello 0,25% mai così alti dal 2007.

In Italia l’inflazione scende dall’ 11,6 al 10,1%. Rallenta a gennaio la corsa dei prezzi.

Anche la Bce alza ancora i tassi. Christine Lagarde spiega che continuerà ad alzarli anche dal mese prossimo per riportare l’inflazione al 2%.

Bollette del gas giù del 34%, Meloni: la battaglia per il “Price cup” sta funzionando, presto nuovi ribassi.

CULTURA

Call My Agent – Italia è la nuova serie di Sky che racconta il dietro le quinte del cinema italiano.

Esce in Giappone il nuovo romanzo di Murakami Haruki, niente dettagli su titolo e trama, l’ultimo uscito sei anni fa era “L’assassino del commendatore”.

Su Prime a breve “Una gran voglia di vivere” il film dell’omonimo libro di Fabio Volo.

SPORT

Zaniolo non trova l’accordo per andarsene dalla Roma, inseguito e insultato dagli ultrà sotto casa.

Campionato: tonfo di Milan e Juve, i rossoneri perdono subendo 5 gol dal Sassuolo, mentre la Juve perde in casa con il Monza per 2 a 0. Il Napoli allunga ancora vincendo per 2 a 1 contro la Roma, ora è a più 13 dall’Inter.

Coppa Italia: Inter, Cremonese, Fiorentina e Juventus le semi finaliste.

INCHIOSTRO SPRECATO

Francesco Totti e Noemi Bocchi in crisi, i sospetti dei fan: “Si sono lasciati. Lui ama ancora Ilary”

Insomma ora mi sembra che si stia proprio esagerando…