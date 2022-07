le notizie della settimana: Brucia l’Italia e anche il governo

23 Luglio 2022

I nostri politici sono riusciti ad espellere un Premier non politico, orgoglio italiano nel mondo, un profilo troppo elevato, che con tutta probabilità, visto l’accaduto, non ci meritavamo. Leggere sui giornali l’esultanza di Salvini e di Casalino e riscriverne mi crea qualche scompenso intestinale, per non parlare di coloro che ora cercano assurde e improbabili giustificazioni per ribaltare sullo stesso Draghi la responsabilità dell’accaduto, quindi mi fermo qui.

Italia in fiamme, gli incendi devastano la Versilia e il Carso, secondo Coldiretti ci vorranno 15 anni per ricostruire i boschi andati distrutti. Si parla di 560 ettari di superficie bruciata nella sola Versilia a causa del rogo scoppiato lo scorso lunedì a Massarosa.

Ci attende un’estate di intensa campagna elettorale, liti tra i partiti, transfughi, migrazioni, risse, ipotetiche e fantasmagoriche alleanze, toto leader ecc. Ci terranno compagnia sotto l’ombrellone; chissà se il caldo sarà meno sopportabile.

Oltre alla siccità e al Covid, anche la guerra non fa mancare le notizie divise tra continui attacchi anche in zone non considerate obbiettivi militari e qualche timido tentativo di mediazione, con Mosca che nel frattempo guarda oltre il Donbass.

Buon weekend

MONDO

Zelensky rimuove 28 funzionari dei servizi di sicurezza. Spunta un sondaggio riservato del Cremlino: tra i più giovani crolla il consenso per il conflitto.

Grecia, precipita un cargo con a bordo 11 tonnellate di materiale bellico.

L’Europa sigla l’accordo per raddoppiare le forniture dall’Azerbaigian.

I Russi sferrano un attacco a Odessa.

Mosca allarga gli obiettivi e guarda oltre in Donbass. Gli USA: mirano a nuove annessioni.

Putin chiude i tubi del gas all’Europa. Gazprom ha fatto sapere di non poter garantire gas ai clienti in Europa a causa di circostanze “straordinarie”. Riprende poi Nord Stream 1 ma con flussi del 40% rispetto alla sua capacità.

Incontro a Teheran tra i leader di Russia, Turchia e Iran per lo sblocco del grano.

Anche il Presidente Americano Joe Biden, positivo al covid.

CASA NOSTRA

Covid, ancora più di 650.000 i casi settimanali.

Caldo record, in Italia il picco nel fine settimana definita la più calda dell’anno.

Incendi, in Versilia 1.000 sfollati per il fuoco, si aggrava l’emergenza anche in Friuli Venezia Giulia. Bollino rosso il 16 città.

Scuola, il Ministero annuncia l’assunzione di oltre 94 mila docenti, ma per i sindacati mancano gli aspiranti.

POLITICA

Movimento 5 Stelle spaccato tra governisti e non. Conte: “Draghi metta le nostre priorità nell’agenda di governo”, nel frattempo Lega e Forza Italia, chiudono a governi con M5S.

Draghi in Algeria per l’intesa sul gas. Raggiunto l’accordo, Algeria primo fornitore di gas per il nostro Paese.

Oltre 1.000 sindaci firmano per la continuità di Draghi, per la Meloni usano le istituzioni come sezioni di partito. Petizione lanciata da Renzi a favore di Draghi, già raccolte oltre 80.000 firme.

Caos M5S, voci su un dissenso di Grillo sulle ultime mosse di Conte, lite poi tra il Presidente stellato e il capo gruppo alla Camera, Davide Crippa, che tra le altre cose non rinnoverà il contratto a Casalino.

Governatori leghisti pro Draghi, ma Salvini frena. Manifestazioni da Milano a Roma: fiducia al Premier, resti al governo.

Mercoledì l’epilogo, Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle abbandonano l’aula del Senato al momento della votazione e di fatto affondano il governo Draghi.

Il premier il giorno successivo alla Camera comunica la volontà di recarsi dal Presidente Mattarella per rassegnare le dimissioni.

Esultano Meloni, Salvini e il M5S. Forza Italia subisce l’abbandono di Gelmini, Brunetta e Carfagna. Si accelera sul voto: 18 o 25 settembre.

Il presidente Mattarella scioglie le camere, le prossime elezioni saranno il 25 Settembre. Per il Governo ora solo atti urgenti.

ECONOMIA

Aeroporti in tilt, boom di vendite di tracciatori Gps, un tracker permetterà almeno di capire in quale scalo si trova il proprio bagaglio.

Le vicende politiche italiane causano la risalita dello spread a 220 punti base, è come quello greco. Piazza Affari a picco.

Il piano di emergenza per il gas: taglio dei consumi per 8,3 miliardi. L’Unione Europea chiede agli stati membri di ridurre del 15% il consumo di gas.

BCE alle prese con il rialzo dei tassi di interesse e lo scudo anti spread. I tassi subiscono un aumento dell’ 0,50%.

CULTURA

È morto Luca Serianni, docente della Sapienza e vice presidente della Dante Alighieri, autore di una grammatica uscita in numerose edizioni.

In uscita il prossimi martedì il nuovo libro di Michelle Obama per Garzanti.

SPORT

Calcio femminile: Italia fuori dagli Europei battuti dal Belgio per 1 a 0.

Atletica: Tamberi solo quarto, non sale sul podio.

Prima medaglia italiana nel salto in alto per Elena Vallortigara che conquista il bronzo.

Tour de France duello esaltante tra Vingegaard che vincerà la tappa e Pogacar.

INCHIOSTRO SPRECATO

Brad Pitt in gonna sul red carpet di Berlino.