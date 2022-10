le notizie della settimana : droni per meloni

22 Ottobre 2022

Conto alla rovescia per la formazione del nuovo governo: consultazioni in corso, affidamento dell’incarico, scioglimento, riserva e lista dei Ministri, giuramento del governo al Quirinale, cerimonia della campanella a Palazzo Chigi, primo Consiglio dei ministri, voto di fiducia alla Camera, poi al Senato… Queste le tappe, alcune già avvenute e altre stanno avvenendo in questo momento. Si legge che Mattarella abbia fretta di concludere; speriamo, il Paese ha bisogno di un nuovo governo. Il tutto farcito da una forte turbolenza nella coalizione di centrodestra che dovrebbe iniziare a governare. Se nelle settimane scorse era il Leader della Lega a minacciare temporali, puntando i piedi per rivendicare alcuni ministeri, nella settimana appena trascorsa è Berlusconi che si (ri)prende la scena.

Le esternazioni dell’ex Premier scuotono la coalizione, minacciandone la tenuta fino a creare una specie di crisi di governo, prima che lo stesso governo si formi. Prima il caso Ronzulli, le accuse a Meloni, poi l’audio-gate, le registrazioni audio rubate all’interno di FI e diffuse dall’agenzia La Presse, riportate sulla stampa internazionale, poi smentite, conferme, ancora smentite, le opposizioni insorgono e mettono in discussione il Ministero degli Esteri, promesso a Tajani. Chi avrà tradito il Cavaliere? Di chi è la mano che ha azionato il registratore? Qualcuno dei suoi? Spinto da qualcun altro? Un’ingenuità? Roba da spy story. Si scatenano i complottisti, ne sentiremo parlare anche nella prossima settimana. Probabilmente il problema è la difficoltà di riconoscere la leadership a Giorgia Meloni. In ogni caso il cammino verso la nascita del nuovo governo, sembra una Via Crucis.

L’Ufficio parlamentare di bilancio annuncia che l’Italia si avvia verso la recessione, si stima per il terzo trimestre del 2022 una battuta d’arresto del Pil italiano, la previsione è il rischio di un ulteriore peggioramento nel successivo quarto trimestre.

Allargando gli orizzonti dai nostri confini, la guerra continua con i continui attacchi della Russia all’Ucraina, ora pure con i droni made in Iran, colpevole di continuare a reprimere le proteste interne con violenze e uccisioni, dodicimila le persone arrestate, oltre 200 le persone uccise.

Buon weekend

MONDO

Mosca continua a colpire Kiev, ora con i droni di provenienza iraniana. Gli Usa minacciano pesanti sanzioni all’Iran.

I raid di Mosca danneggiano la rete elettrica, la strategia è utilizzare il gelo invernale per fiaccare la resistenza.

Iran: uccisa ragazzina di 16 anni dopo essere stata picchiata a scuola nel nord del Paese, non aveva cantato l’inno a Khamenei. Scompare Elnaz Rekabi, la campionessa che a Seul ha gareggiato senza velo, poi riapparsa con un post su Instagram.

Putin applica la legge marziale nelle quattro province annesse.

A Kherson i russi cominciano la loro ritirata sotto la pressione dell’offensiva ucraina. La città è stata evacuata dai civili.

Si è dimessa la premier inglese Liz Truss dopo soli 44 giorni, tre i nomi uno, dei quali è Boris Johnson.

Tajani a Bruxelles vede Von Der Leyen e incassa il sostegno del PPE dopo i recenti malumori.

CASA NOSTRA

Disposto il rilascio per l’italiano arrestato in India. Federico Negri, 28 anni, non aveva pagato una tassa per l’attraversamento di un ponte.

Milano, per contenere il caro bollette previsti tagli a musei e piscine, lampioni spenti un’ora prima.

Rapporto Caritas, in 14 anni dal 2007 al 2021 il numero di persone in povertà assoluta è triplicato passando da 1,8 milioni a 5,6 milioni.

Ecobonus scooter elettrici, da mercoledì via alle domande per gli incentivi.

Assolti i genitori di Matteo Renzi dall’accusa sulle false fatturazioni.

Foto del Duce al MISE tra gli ex ministri. Bersani: “togliete la mia”, Giorgetti la fa rimuovere.

Cagliari, crollata l’aula magna dell’Università: nessun corpo trovato sotto le macerie.

Covid, calano i contagi, via libera alla quinta dose per gli over 80 e fragili.

POLITICA

Disgelo tra Berlusconi e Meloni, si incontrano nella sede di Fdl annunciando un clima di massima collaborazione.

Nuovo toto ministri: Crosetto – sviluppo economico; Urso – difesa o Mise; Calderone – lavoro; Nordio – giustizia; Casellati – riforme; Salvini – infrastrutture e vice premier; Calderoli – affari regionale; Piantedosi – interno; Bernini – istruzione; Rocca – salute; Tajani – esteri e vice premier; Giorgetti – economia; questi i principali.

Le opposizioni litigano per i vicepresidenti delle Camere, asse PD-5stelle, nulla al terzo polo.

Berlusconi torna in scena, rimette in discussione gli accordi sui Ministri, annuncia di aver riallacciato i rapporti con Putin e imbarazza Meloni sul marito.

Il neo Presidente della camera, Fontana, critica in un’intervista le sanzioni a Mosca. Il Pd accusa lui e Berlusconi di tenere posizioni di pericolosa ambiguità rispetto alla Russia. Altro audio choc su Kiev: Berlusconi attacca Zelensky, poi annuncia in un’intervista una netta condanna all’attacco russo. Le opposizioni: Tajani non potrà essere il Ministro degli Esteri.

Meloni: “Noi con la Nato o il governo può anche non nascere”.

Commiato di Draghi e il ringraziamento di Mattarella. Il Premier: “i miei venti mesi sono stati straordinari, ho imparato molte cose”.

Le consultazioni dell’opposizione, Letta: “allarme sulla politica estera”, Conte: “dico no a nuove armi a Kiev”.

ECONOMIA

Lavoro, la Lega rilancia quota 41.

Gas, il prezzo scende, la UE propone tetto dinamico e acquisti comuni. Bollette in retromarcia a ottobre con l’import algerino e l’autunno mite.

Il “price cap”, divide l’Europa, muro di Germania e Olanda, con il tifo di Irlanda e Danimarca.

Il Governo proroga lo sconto fiscale di 30 centesimi su benzina e gasolio fino al 18 novembre.

CULTURA

Morto a 80 anni Franco Gatti, “il baffo” dei Ricchi e Poveri.

Ritrovato un inedito di Freddie Mercury “Face it Alone”, il titolo uscito simultaneamente in tutto il mondo il 13 ottobre. Il brano faceva parte delle tracce scartate dell’album The Miracle uscito nel 1989.

Festa del Cinema di Roma, presentato l’ultimo film di Michele Placido “L’ombra di Caravaggio” interpretato da Riccardo Scamarcio.

Editori in allarme per l’aumento del prezzo della carta, serve un credito d’imposta.

SPORT

Presentata a Milano l’edizione numero 106 del Giro d’Italia, inizierà il 6 maggio 2023.

Benzema, stella del Real Madrid, vince il pallone d’oro a 34 anni.

Campionato, continua a vincere il Napoli, ora solo in testa alla classifica, batte per 3 a 2 il Bologna, vince il Milan a Verona 1 a 2, come la Roma a Genova con la Sampdoria 0 a 1, tornano a vincere l’Inter 2 a 0 alla Salernitana e la Juve che vince per 1 a 0 il derby torinese. Atalanta seconda il classifica batte per 2 a 1 il Sassuolo.

INCHIOSTRO SPRECATO

Marco Bellavia torna al GF Vip e spiega perchè parlava da solo nella casa