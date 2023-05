Le notizie della settimana: ogni governo cancella il lavoro dei predecessori

27 Maggio 2023

Le notizie della settimana hanno riempito i giornali sull’alluvione in Emilia Romagna, come è giusto che sia. Ora l’attenzione si sposterà sulla conta dei danni dal punto di vista economico, con diverse intensità a partire dall’agricoltura e dall’ortofrutta, che sembrano più gravi, poi il manifatturiero, il turismo ecc. Non mancheranno le polemiche sui danni che potevano essere prevenuti, è fattuale che in soli due giorni sia caduta tanta pioggia quanta l’intera area riesca a vederla in sei mesi. Dobbiamo ricordarci quello che è accaduto al piano italiano per il dissesto idrogeologico e lo stanziamento totale tra fondi italiani ed europei per oltre 20 miliardi fino al 2030, soldi non spesi, spesi male o ancora da spendere. È stata cancellata la struttura “Italia Sicura” dal primo governo Conte, non c’è più chi vi lavorava, non ci sono più tutti i data base. La politica ha spesso la caratteristica di cambiare progetti solo per il fatto che siano stati ideati da altri dimenticando che emergenze di questo tipo non devono avere colore politico. Ci fu un nuovo piano “Proteggi Italia” con altri fondi, ma anche qui in gran parte inutilizzati, il problema è che il sistema non è capace di spendere i soldi. La prossima settimana il seguito della vicenda.

Si è chiuso il primo round delle elezioni in Grecia, i cittadini saranno chiamati nuovamente ad esprimersi tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio, per l’accavallarsi di un sistema elettorale diverso che mira a dar vita a maggioranze più stabili. Un’analogia con il nostro Paese sul dubbio se sia meglio un presidenzialismo, un semi presidenzialismo, un sistema proporzionale o maggioritario, il dibattito è aperto da molti anni e al quale la nuova maggioranza ha dato recente visibilità.

La politica ha dato il benvenuto al ritorno di Silvio Berlusconi dimesso dopo 45 giorni dall’ospedale San Raffaele e già attivo sulla ricostruzione del partito e sulle prossime elezioni Europee.

Le solite liti tra Renzi e Calenda oramai non eccitano più nessuno, tranne i pochi seguaci che hanno lavorato ad una tregua che obbliga la convivenza fino alle prossime elezioni Europee.

La Juventus colpita da una nuova sentenza che la penalizza di altri 10 punti in classifica dopo i primi 15 poi restituiti. La notizia arrivata un’ora prima della partita contro l’Empoli persa per 4 a 1. Per citare Gramellini, sul Corriere della Sera di mercoledì, sembra la versione giudiziaria del waterboarding, la tortura dell’annegamento simulato.

Buon weekend

MONDO

Gli uomini della Wagner conquistano Bakhmut dopo 7 mesi di assedio, costato 70 mila vittime russe. Zelensky: li non c’è più niente, hanno conquistato solo macerie.

Al G7 Biden, annuncia un altro pacchetto di 475 milioni di dollari in aiuti militari a Kiev oltre alla fornitura degli F-16 gli alleati, Italia compresa, aiuteranno gli ucraini a pilotarli. Non verranno utilizzati per avanzare nel territorio russo. Biden: presto il disgelo con la Cina.

Elezioni in Grecia, trionfa il partito di centro destra guidato dall’attuale premier Mitsotakis. Possibile il ritorno al voto a giugno/luglio con la nuova legge elettorale.

Cina, torna l’ansia da Covid: 40 milioni di casi a settimana.

Future elezioni Usa, c’è una nuovo candidato, si tratta del governatore repubblicano della Florida Ron De Santis che lancia la sua candidatura su Twitter, con qualche problema tecnico.

CASA NOSTRA

Meloni anticipa il ritorno dal G7 e si reca nelle zone colpite dall’alluvione, collaborativo l’incontro con il Presidente Bonaccini, che chiede inizialmente 1 miliardo di euro, stanziati subito 100 milioni, poi 300 dalla Ue.

Pronto il decreto per gli aiuti in Emilia Romagna: stanziati 2 miliardi tregua fiscale, stipendi ai dipendenti pubblici che non possono lavorare, sospensione delle bollette e rimborsi per chi ha subito danni, stop ai mutui.

Stefano Bonaccini indicato come possibile commissario, Lega contraria.

Berlusconi dimesso dall’ospedale San Raffaele: “ho sentito verso di me un affetto commovente, ora rinnovo il partito”.

A Milano la presidente Moldava, Maia Sandu, con la presidente del parlamento Ue all’evento Global Policy Forum organizzato da Ispi e Università Bocconi. La Moldavia è dal giugno scorso Paese ufficialmente candidato.

Dichiarazione shock di Gianni Mion, ex AD di Edizione, la holding dei Benetton: “Sul ponte di Genova ero a conoscenza del rischio crollo, ma non dissi niente.” Gli imputati dichiarano: “tutto falso”.

Ursula Von der Leyen in visita nelle zone colpite dall’alluvione insieme a Giorgia Meloni, “Attiveremo i fondi Europei”.

POLITICA

Terzo Polo continua la tensione personale tra Renzi e Calenda, avanti l’opera dei mediatori con chiarimenti in Senato. Arriva poi la tregua tra i due, firmato il patto per le Europee.

Dopo le contestazioni dei giorni scorsi al Salone del Libro di Torino, la Ministra Roccella incassa la solidarietà del sindaco Pd della città, a Torino è benvenuta e lei chiede di ripresentare il libro.

Alcune Dichiarazioni di Fitto creano turbolenze sul destino di alcuni progetti legati al Pnrr. L’Ue fa pressioni e chiede a Roma di fare in fretta, torna il caso balneari, catasto, flat tax…

Secondo turno delle amministrative, si vota domenica e lunedì nei comuni al ballottaggio.

Nuove nomine, De Gennaro comandante della guardia di finanza, trovato l’accordo tra i partiti anche per le direzioni di genere e di testata della Rai. Seguono nei giorni successivi scontri all’interno del Cda, Lucia Annunziata si dimette dichiarando di non condividere il modo di intervenire del governo.

Poco condivisa anche la nomina di Chiara Colosimo come presidente della commissione antimafia eletta solamente con i voti del centro destra, le opposizioni, tranne il Terzo Polo lasciano l’aula al momento del voto.

Elezioni in Sicilia, centro destra unito, nelle principali città. Asse Pd e 5S per la sfida a Catania. Domani e Lunedì il primo turno.

Il Senato approva: il ponte sullo stretto è legge.

ECONOMIA

Emilia Romagna prime stime: servono 5 miliardi, la conta dei danni tra campi, aziende, strade e turismo.

Meta, la società holding di Facebook, multata per 1,2 miliardi, l’accusa è di aver fornito dati personali Ue agli Usa.

Pnrr, sulla terza tranche da 19 miliardi i tecnici di Bruxelles stanno ancora controllando la documentazione ad esecuzione dei target.

Il Pil Italiano cresce dell0 0,5% più della media dell’area Ocse che è lo 0,4%.

Parte la privatizzazione di Ita, Lufthansa entra con il 41%.

CULTURA

Lo scrittore Emmanuel Carrère, vincitore del premio Strega Europeo, annuncia che sarà al largo della Libia con Medici Senza Frontiere.

Il Presidente Mattarella a Milano rende omaggio ad Alessandro Manzoni per i 150 anni dalla sua morte.

Lutto nel mondo della musica non solo Rock, è morta Tina Turner aveva 83 anni.

Festivale di Cannes: ovazione per “Il Sol dell’avvenire” il nuovo film di Nanni Moretti.

SPORT

Campionato, Il Napoli batte l’Inter per 3 a 1, torna a vincere il Milan, battuta per 5 a 1 la già retrocessa Sampdoria, vince a Udine la Lazio per 1 a 0 e si avvicina al secondo posto. La Juventus incassa nuovamente 10 punti di penalizzazione e 4 goal dall’Empoli. La Roma pareggia 2 a 2 con la Salernitana.

L’Inter conquista la Coppa Italia battendo la Fiorentina per 2 a 1.

INCHIOSTRO SPRECATO

Rocco Siffredi contro Fedez: “arricchito sinistroide”.