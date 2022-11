Le notizie della settimana: poche risorse, piccola manovra

26 Novembre 2022

Ecco, la manovra di bilancio è arrivata, mai presentata così tardi rispetto alle scadenze del calendario, complici le inedite elezioni autunnali e la formazione del nuovo governo. Non così tardi sono arrivate le critiche, scontate da parte delle opposizioni e amplificate dai quotidiani durante tutta la settimana. Una manovra per due terzi destinata al caro energia. Quello che resta “quisquilie” come recitava Totò in molti dei suoi film, servirà per mantenere (poco) qualche promessa elettorale e per scontentare (molto) i soliti oppositori, alcuni dei quali, solo per il fatto di essere dall’altra parte della barricata, a prescindere, criticano una manovra definita da molti Draghiana, che sicuramente avrebbero approvato se l’origine fosse stata diversa. Lascio al lettore capire di chi si tratta. Un aiuto: stanno organizzando una manifestazione, pare, prima di Natale… Il Movimento5Stelle naturalmente fa la sua parte e difende il reddito di cittadinanza, la sua principale bandiera, il Terzo Polo, nella persona di Calenda, si rende disponibile ad incontrare Meloni definita nuova nel ruolo e quindi bisognosa di aiuto.

Brutte notizie sul fronte del conflitto Russo-Ucraino, l’intento di Putin è quello di mettere a dura prova il popolo ucraino con continui attacchi, per rendere difficile il lungo periodo invernale. Il 70% delle abitazioni di Kiev resta senza corrente elettrica. La risoluzione UE siglata dal parlamento europeo sarà anche un pezzo di carta, come sostenuto da qualcuno, ma è una vergogna che non tutti l’abbiano votata.

Stallo sul prezzo al tetto del gas, la premier Giorgia Meloni torna a chiedere un intervento dell’Unione Europea, altrimenti sarà difficile fare fronte ai 5 miliardi di euro al mese che ci costa il caro energia.

Ieri la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, Palazzo Chigi colorato di rosso proietta i nomi delle 104 vittime di femminicidio nei primi 11 mesi del 2022

La settimana del Black Friday anticipa i regali di Natale tra sconti e promozioni, uno shopping che per gli Italiani vale 3,5 miliardi di Euro.

MONDO

Varato il piano UE per i migranti in 20 punti, i principali sono: collaborazioni tra Paesi partner e le organizzazioni internazionali, codice etico per le Ong, velocizzare i ricollocamenti. Soddisfatto il ministro Piantedosi.

Ucraina: nella regione di Kherson si lavora per cercare di ripristinare linee elettriche le condutture idriche e i collegamenti telefonici. Allarme dell’Oms: Milioni di persone a rischio per l’inverno”, il governo di Kiev invita ad abbandonare le città vicine.

Ancora pioggia di missili russi sull’Ucraina, il Paese verso il blackout totale.

Risoluzione del Parlamento Europeo che ha riconosciuto la Russia come Stato sponsor del terrorismo per le atrocità commesse dal regime di Putin contro il popolo Ucraino. I 5Stelle si astengono e tre deputati del PD votano no.

Torna il terrore a Gerusalemme, due bombe alla fermata del bus.

Il presidente francese Macron sarebbe coinvolto in due indagini giudiziarie aperte dalla procura finanziaria nazionale. Accusato di favoritismo e finanziamento illecito per la compagnia elettorale di sei anni fa.

CASA NOSTRA

Ripartiranno entro due anni i lavori per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina.

È morto Roberto Maroni, uno dei leader storici della Lega della prima ora, aveva 67 anni.

Caso Soumahoro, nuove accuse alla suocera. Il neo parlamentare a confronto con Bonelli e Fratoianni. Poi si autosospende dal gruppo alla Camera.

Roberto Saviano annulla due incontri pubblici a Reggio Emilia per la presentazione del suo nuovo libro su Giovanni Falcone. “Non mi sento sicuro per me e per le persone che mi stanno intorno””

Giorgia Meloni in soccorso dei sindaci: va rivisto l’abuso d’ufficio, no alla paura della firma.

POLITICA

Prende forma la manovra, diversi i provvedimenti ma pesano le scarse risorse che sono meno di 35 miliardi.

Reddito di cittadinanza abrogato dal gennaio 2024, il beneficio sarà gradualmente cancellato per coloro che possono lavorare a partire dal 2023.

Lavoro: arriva quota 103, si può andare in pensione a 62 anni con 41 di contributi. Incentivi per chi decide di restare al lavoro. Cuneo fiscale, taglio del 3% solo per le retribuzioni fino a 20 mila euro. Si alleggerisce il prelievo fiscale sui premi di produttività. Più alto l’assegno unico per le famiglie in difficoltà. Iva ridotta al 5% per pannolini e assorbenti.

Tregua fiscale, stralcio delle cartelle dal 2000 al 2015 per importi fino a 1000 euro, per i pagamenti in contanti, il tetto sale a 5.000€ dal 1 gennaio, salta invece il taglio dell’Iva su pane e latte.

Costeranno di più i carburanti, si riduce lo sconto sulle accise che passa da 30,5 a 18,3 centesimi. Benzina a 1,893 euro il gasolio oltre i 2 euro.

Aiuti per il caro energia a imprese e famiglie, si presuppone che il prezzo dell’energia elettrica resterà alto anche nei primi mesi del 2023.

PD, ufficiale la candidatura di Stefano Bonaccini alla guida del partito, se la gioca con Elly Schlein, sullo sfondo anche la candidatura di Dario Nardella.

Meloni: abbiamo fatto una manovra per sostenere le famiglie e il ceto medio. L’Europa esorta l’Italia ad una maggiore attenzione al debito.

Le opposizioni contrarie: Calenda critica l’assenza di proposte, ma incontrerà Giorgia Meloni, il M5S contro la riforma del reddito di cittadinanza annuncia una grande manifestazione, mentre il segretario del PD Letta ha già fissato la data della manifestazione contro la manovra considerata iniqua: il 17 dicembre.

Polemiche su un’ulteriore proposta di modifiche al reddito di cittadinanza da parte del ministro dell’istruzione Valditara: va tolto a chi non ha finito gli studi.

ECONOMIA

Aliquota del 35% sugli extra profitti delle imprese energetiche, l’imposta che era del 25% verrà calcolata solo sui maggiori utili.

Meno risorse del previsto per la legge Sabatini per agevolare l’accesso al credito delle imprese. Allo studio una Green Tax per le consegne di beni acquistati on line.

Lusso: Chanel si aggiudica il negozio in galleria Vittorio Emanuele a Milano per un canone annuo di 2,3 milioni.

Gas, risparmiati 3 miliardi di metri cubi grazie al caldo record di ottobre e novembre.

Sempre sulla manovra qualche spicciolo arriverà anche dall’aumento del prezzo delle sigarette per 70 centesimi.

ITA, spunta l’ipotesi FS insieme a Lufthansa, 51% ai tedeschi, 29% alle Ferrovie e il resto al tesoro.

SPORT

È partito il mondiale di Calcio in Qatar, i giocatori raniani per protesta non cantano l’inno nazionale. Slogan delle rivolte a Teheran sugli spalti.

Protesta anche da parte dei giocatori della Germania, si coprono la bocca con la mano in una foto prima dell’inizio della partita. La Federcalcio tedesca approva la protesta contro i diritti negati in Qatar.

Contestata la Fifa che ha proibito di indossare la fascia “one love”.

Per il calcio giocato fanno scalpore le sconfitte di Argentina battuta per 2 a 1 dall’Arabia Saudita e della Germania sconfitta dal Giappone per 2 a 1.

Coppa Davis gli azzurri Bolelli e Fognini battono gli Stati Uniti e portano l’Italia in semifinale.

CULTURA

Esce il libro sulla biografia di Pino Daniele, il figlio Alessandro, racconta la vita di suo padre.

Torna l’Unità, Piero Sansonetti sarà il direttore di questa resurrezione del giornale acquistato all’asta.

Zimmer il Premio Oscar porta in tour le musiche dei suoi film.

INCHIOSTRO SPRECATO

Francesca Pascale e Paola Turci vogliono adottare un figlio.