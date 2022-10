le notizie della settimana: tutti i numeri per governare

1 Ottobre 2022

Dopo la lunga campagna elettorale estiva, sono arrivati i risultati (senza grandi sorprese) delle elezioni. Questa volta ci sono chiaramente vincitori e sconfitti. Siamo stati abituati in passato alla vittoria di tutti, o quasi, nonostante i risultati negativi. Molti hanno sempre reclamato una vittoria pur dentro una sconfitta. Questa volta non è così. Il Centro Destra ha i numeri per governare e lo farà anche se i problemi all’interno della coalizione restano. Anche questa volta abbiamo assistito ad un successo elettorale di un partito, avvenuto in tempi brevi, come già accaduto in passato con altre forze politiche, un successo poi sgonfiato altrettanto rapidamente. Sembra quasi che il Paese sia alla ricerca affannosa di un qualcuno che ci salvi da un declino dal quale facciamo fatica ad uscire, questo forse spiega il veloce spostamento della massa di voti da una consultazione all’altra. Certo, la considerazione vale solamente per chi ha votato. Poco risalto è stato dato all’astensionismo, il più alto di sempre, ha votato il 63,9%. Quasi 4 persone su 10 non hanno partecipato alle ondivaghe preferenze.

Le passate elezioni politiche non avevano prodotto una maggioranza chiara, nessuna coalizione elettorale aveva riportato un risultato netto per poter governare, infatti i governi che ne sono derivati hanno causato instabilità politica, con la formazione di maggioranze non frutto dei risultati elettorali, pastrocchi derivati da discutibili accordi parlamentari. Per farla breve: i cittadini non sono stati rappresentati, forse questo è uno dei motivi dell’astensionismo che si giustifica spesso con luoghi comuni, “tanto non cambia niente”. Questa volta una coalizione che può governare, piaccia o no, esiste, ed è giusto che lo faccia, gli altri usino bene il tempo per organizzarsi per la rivincita.

Cattive notizie dal fronte della guerra Russia-Ucraina, i referendum (falsati) non riconosciuti dalla comunità internazionale e il sospetto di un sabotaggio dei gasdotti da parte di Mosca, causerà un’ulteriore reazione occidentale. Gli esperti prevedono tempi lunghi per la soluzione del conflitto.

MONDO

La vittoria di Giorgia Meloni suscita imbarazzi ed entusiasmi in Europa, Budapest e Varsavia esultano, Parigi accoglie il risultato con difficoltà, cauto invece l’atteggiamento tedesco. Nè freddezza né entusiasmo da parte di Usa e Regno Unito.

Continua la chiamata alle armi in Russia, chiamate 300 mila persone. Fuggiti 260 mila uomini arruolabili.

Iran: da oltre una settimana le città Iraniane sono in rivolta contro il regime degli ayatollah, il tutto è iniziato dopo l’uccisione da parte della polizia di Masha Amini, prima arrestata per aver indossato male il velo.

Fughe di gas nel Mar Baltico, ipotesi attacco terroristico ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 . L’occidente accusa la Russia di sabotaggio, Danimarca e Svezia aprono un’inchiesta. Fughe di gas in tre punti, difficile dimostrare che la fuga sia accidentale.

Nord stream, un’altra falla, la Nato in allerta per evitare azioni di guerra ibrida.

La UE divisa sul tetto al prezzo del gas, la Germania è scettica e gioca la sua partita in solitaria. La mossa di Berlino criticata da Materio Draghi

Si è concluso il referendum sull’adesione a Mosca nei territori filo russi dell’Ucraina, l’ONU ribadisce che non avranno alcun valore.

Ottenuto l’incredibile risultato del 99,23% del sì che certifica (a loro dire) l’annessione alla Russia delle 4 province invase.

CASA NOSTRA

Giorgia Meloni, rassicura Zelensky sul leale sostegno a Kiev.

Covid: da sabato stop all’obbligo di mascherine per trasporti e ospedali.

Arriverà anche l’influenza a sommarsi al covid. Gli esperti consigliano il vaccino antinfluenzale per evitare una doppia epidemia.

A Milano, occupato il liceo Manzoni per il risultato elettorale che prelude al futuro governo Meloni.

Aumenta il costo per l’elettricità , più 60%. Si stima che una famiglia pagherà quest’anno 1.322€ nel 2021 era di 632€

Letizia Moratti so candiderà alle Regionali in Lombardia previste per marzo 2023 con una sua lista civica

Samantha Cristoforetti è la prima Italiana e la prima europea a guidare la stazione spaziale internazionale.

Milano alt alle auto inquinanti da lunedì 3 ottobre. Molte le polemiche.

Taraneh Ahmadi, ragazza iraniana che vive in Italia, fa un video sui social, mentre si taglia i capelli come segno di solidarietà per Mahsa Amini e va un appello affinché la voce del suo popolo venga presa in considerazione.

Saviano contro Salvini: “averlo di nuovo al Viminale sarebbe un disastro epocale”.

POLITICA

I risultati definitivi delle elezioni politiche 2022: Fdl 26,1% -PD 18,96 M5S 15,55% Lega 8,85% FI 8,27% -Azione +IV 7,73% Verdi e sin. 3,53% +Europa 2,94% moderati 0,89%. – – imp. Civico 0,56%.

Seggi: Centrodestra 112 seggi al Senato, 235 alla Camera, Centrosinistra 39 seggi al Senato, 80 alla Camera. M5S 28 seggi al Senato, 51 alla Camera, Azione e IV 9 seggi al Senato, 21 alla Camera.

Prime reazioni: Letta lascia la guida del PD, resterà fino al congresso,

Meloni lavora al governo, nessun compromesso, scartata l’ipotesi di Salvini al Viminale. Salvini, paghiamo il sostegno a Draghi. Berlusconi, noi garanti dei rapporti con la UE e la Nato. Conte, Letta non cerchi capri espiatori. Calenda: per continuare con Draghi serviva un risultato a doppia cifra. Schifani vince in Sicilia.

Lega: dopo quattro ore di riunione al consiglio federale, viene riconfermata la fiducia a Matteo Salvini per il quale verrà chiesto un ministero importante nel nuovo governo. L’ex ministro Maroni invoca invece un cambio al vertice. Bossi prima escluso poi ripescato. Caos nelle procedure dei conteggi.

Il PD si interroga sul dopo Letta, la base riformista vorrebbe Bonaccini, la sinistra interna al partito contraria.

Salvini continua a chiedere il Viminale e minaccia l’appoggio esterno in caso di rifiuto.

ECONOMIA

Borse: Milano in rialzo subito dopo i risultati, spread a 242.

Sterlina ai minimi storici, il mercato chiede un intervento d’emergenza alla Banca d’Inghilterra.

La commissione UE approva la seconda rata da 21 miliardi del PNRR visto il raggiungimento da parte italiana di tutti i 45 obbiettivi previsti. Erogazione prevista a novembre.

Riviste le stime di crescita: +0,6%, inflazione in calo nel 2023 al 4,5%.

Il deficit cala e spunta un tesoretto da 10 miliardi. PIL in leggero miglioramento per quest’anno ma in calo l’anno prossimo. Il rendimento dei Bot a sei mesi arriva quasi al 2%.

CULTURA

E’ mancato il comico Bruno Arena, l’altra metà dei Fichi d’India.

Avatar torna in sala e guadagna subito la vetta del botteghino con 1.656.000 euro incassati in quattro giorni di permanenza sui grandi schermi.

SPORT

La Nazionale di calcio vince anche contro l’Ungheria e si qualifica per le finali della Nations League

INCHIOSTRO SPRECATO

