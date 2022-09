Libera il tascio che è in te

2 Settembre 2022

Fulminati da tiktok. Socializziamo, si sono detti tutti i politici. Ma non tra loro, ovviamente, anzi si fan le scarpe reciprocamente e ognuno cerca di superare l’altro. Ma, badate bene, non nel meglio, o, almeno nell’idea di meglio che può essere normalmente intesa, bensì nel più ridicolo possibile. Se Salvini è ridicolo, che non è poi un grande sforzo perché gli viene naturale, Renzi vuole esserlo di più, ma gli riesce meno bene, mentre il sovrano assoluto del tascio approdato a tiktok è sempre lui, Silvio Berlusconi. L’ex cavaliere riesce a salire sul podio delle Tasciadi con medaglia d’oro come migliore tra i peggiori tiktokkisti. Certo, anche la medaglia d’argento e quella di bronzo come le loro facce, non sono da meno. Ci credo che abbiano raggiunto immediatamente milioni di followers, i quali, nella loro testa narcisistica e malata, sono erroneamente interpretati come ammiratori, rifacendomi al sistema binario dei like di cui parlavo nell’articolo precedente: “andiamo a vedere tutti quanti chi è il più tascio di tutti”, si saranno passati la voce sui social. A me sono arrivate decine di segnalazioni su whatsapp di amici piegati in due dal ridere per le uscite salviniane, renziane e cavalleresche perché nessuno dei tre, credendo di essere grandi comunicatori, ha capito il livello di comunicazione di tiktok, forse di più Salvini, che ha accentuato il livello demenziale del già demenziale uso che ne fanno i giovanissimi, come si può vedere dalla compilation youtube.

Ma l’ex supercavaliere che racconta le sue inevitabili barzellette, assai più spente che in passato – d’altro canto gli anni passano per tutti e colui è avviato naturalmente verso il tramonto – ha il sapore della senilità. Forse lui è già tramontato e nessuno l’ha avvertito, anche perché, se ci pensiamo bene, quando noi vediamo il sole tramontare all’orizzonte, la nostra stella è già tramontata da almeno 8 minuti, è solo la velocità della luce che ce lo fa apparire ancora davanti agli occhi, oltre, naturalmente all’effetto della rifrazione. E molti asteroidi del suo sistema stellare sono usciti fuori rotta ultimamente.

Le stelle della politica, alle prese colle nuove diavolerie digitali dei social, inventate soprattutto per i voraci adolescenti, non ne hanno capito una beneamata. Per fortuna, dico io, perché in questo modo ci procurano un’irresistibile e al contempo repellente voglia di andare a vederli per renderci conto del livello infimo in cui sono caduti. Il livello era già infimo da prima, ma vederlo spiattellato sula rete, coll’effetto contrario rispetto alle loro intenzioni, che erano quelle di mostrarsi alla moda e al passo coi tempi per raggranellare voti in più, è impagabilmente gratificante, almeno per chi detesta-ammira il tasciume come me. Tasci, sempre tasci, irrimediabilmente tasci.

Le barzellette di Berlusconi su sé stesso fanno anche un po’ di tenerezza come quando si deve ridere ai racconti del nonno che recita le sue barzellette per la centesima volta. Poi riflettiamo e pensiamo che, pur essendo nonno, ormai forse quasi bisnonno, pur novello marito, l’ex cavaliere tutto imbotulinato sta sparando le ultime cartucce. E lo fa, inconsapevolmente, divertendo il resto del mondo al contrario rispetto alle sue intenzioni. Un po’ di malinconia perché è vicino all’essere rinchiuso in una casa di riposo, che sia una RSA o una delle sue decine di case, cambia poco. Già vedo gli eredi litigare sull’immenso dominio che presto o tardi lascerà. La drittata che forse la nuova moglie potrebbe fare è farsi mettere incinta, in modo da avere una bella fetta di eredità per l’ultimo/a erede al trono.

Però vederselo comparire su tiktok all’inizio sembrava la fortunata caricatura della Guzzanti, anche perché truccatissimo, cogli occhi piccoli piccoli immobilizzati dal botulino, le parole ormai farfuglianti, le erre che si fanno strada a fatica… Davvero, i politici riescono a superare le parodie.

Io stesso ho ripostato ai miei amici i video tiktoktak – come lui chiama codesta diavoleria per adolescenti imbecilli – per farli sbellicare dalle risate, anche se alla fine il riso ha una sfumatura amara pensando che se questi dementi, come hanno dimostrato inequivocabilmente di essere su tiktok, vincono le elezioni, il paese non potrà che peggiorare.

Ad ogni modo come li ho postati su whatsapp, l’unico social che uso, anche perché lì decido di dialogare con chi voglio io, li posto qui, in modo che possano torcersi dalle risate anche i lettori. E se i lettori dovessero essere anche elettori ricordino nelle mani di quali tasci siamo. Buon divertimento.