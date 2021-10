Meloni, stavolta lo chiediamo noi a lei: tutto questo casino per 40 voti?

16 Ottobre 2021

Quindi vale la pena fare tutto questo casino per una manciata di voti? Ma questi quattro fanatici, con la loro schiera di simpatizzanti nostalgici quanti mai saranno? A Milano probabilmente quattro gatti, a Roma qualche gatto in più inseguito da pochi cani e forse, qualche cinghiale.

In ogni caso poca roba, niente che giustifichi la compilation di fesserie che abbiamo letto e udito dalla mujer di Fratelli d’Italia e affini, utili tra l’altro a conclamare la prossima sconfitta elettorale a Roma, peraltro già annunciata. Forse Giorgia pensa che siano molti di più; sicuramente potrà contare su dati più attendibili, attenzione però, spesso si cade nell’errore di sovrastimare il numero di persone condizionati dal fatto che le stesse fanno parte del nostro mondo o ne sono vicine.

Qui la leader di Fratelli d’Italia rischia di perdere parte dell’elettorato ottenuto dalle disgrazie del movimento 5 stelle e della lega nelle future consultazioni politiche Gran parte degli elettori moderati e conservatori non si riconosceranno più in questa destra. Molti chiamati al voto per le amministrative di qualche giorno fa avevano preferito un weekend al mare o in montagna.

Si d’accordo, le elezioni amministrative non sono le elezioni politiche, dove il cittadino si appassiona di più (vedremo..) però il calo c’è stato, e anche importante: il 54% degli aventi diritto al voto contro il 61,5% del 2016. Nelle grandi città il dato si è consolidato con percentuali vicine e spesso al di sotto del 50% degli aventi diritto; praticamente un altro grande partito. Per Lega e Fratelli d’Italia c’è molto da riflettere, magari correggendo la rotta ed evitando gli scogli, il tempo esiste ma non è molto.

Nel frattempo la sinistra se la ride, non tanto per i propri meriti ma per i demeriti altrui.